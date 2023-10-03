2023諾貝爾醫學獎：研究mRNA催生疫苗關鍵技術，美籍學者卡里科、魏斯曼共享殊榮
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卡里科雖然努力寫研究計畫申請經費，但仍不斷被拒絕，甚至還被學校降職；她與先生分隔兩地，還罹患癌症，她仍認為mRNA是未來的希望，堅持繼續研究。同在賓州大學任教的魏斯曼，決定把部分研究經費撥給卡里科，2人一起研究，終於成功降低發炎反應。
諾貝爾醫學獎，美籍學者卡里科及魏斯曼共享殊榮
（中央社）2023年諾貝爾醫學獎今天（當地時間2日）揭曉，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國醫學家魏斯曼（Drew Weissman）共享殊榮。兩人都是2022年唐獎得主。
2022年諾貝爾醫學獎由瑞典遺傳學家帕博（Svante Pääbo）獲得殊榮，他因為在已滅絕原始人類基因組和人類演化方面的發現獲得表彰。
今年首個諾貝爾獎項醫學獎2日在斯德哥爾摩公布，接著將於3日頒發物理獎，4日揭曉化學獎，5日公布文學獎。
深受矚目的和平獎是唯一在奧斯陸頒發的獎項，將於6日揭曉，經濟學獎將於9日公布。
卡里科寒窗40載鑽mRNA冷門，終與魏斯曼同獲諾貝爾
今年諾貝爾醫學獎由生技科學家卡里科及醫學家魏斯曼共享。卡里科研究mRNA近40載，歷經離鄉背井、降職及罹癌逆境，遇魏斯曼共同完成關鍵研究，讓mRNA技術得以在疫情時回應疫苗急迫需求。
2023年諾貝爾醫學獎今天揭曉，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科及美國醫學家魏斯曼共享殊榮。兩人都是2022年唐獎得主。
陽明交通大學生物科技系助理教授林柏亨在台灣科技媒體中心（SMC）線上記者會上指出，卡里科在1970年代仍是學生時，聽了關於mRNA的演講，便決定以此為志業；取得博士學位後想在匈牙利展開研究，卻未能取得任何進展，因此遠渡重洋到美國，並輾轉在賓州大學找到教職。
卡里科的研究之路並未就此順遂。林柏亨說，免疫系統對外來的mRNA非常敏感，導致一開始研究非常困難，動物實驗不是因免疫系統反應過於強烈導致個體死亡，就是mRNA進入身體後快速被破壞，因此普遍被學界認為是條「死胡同」。
當時，卡里科雖然努力寫研究計畫申請經費，但仍不斷被拒絕，甚至還被學校降職；她與先生分隔兩地，還罹患癌症，她仍認為mRNA是未來的希望，堅持繼續研究。同在賓州大學任教的魏斯曼，決定把部分研究經費撥給卡里科，2人一起研究，終於成功降低發炎反應。
「先知有時是孤獨的，科學投入可能無法在5到10年甚至20年間看到成果，也不知道什麼科學技術在未來會幫助到人類。」林柏亨說，最終因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間mRNA疫苗問世，讓這項技術廣為人知，但其實這都要感謝2人在人生低潮不放棄，在自己的位子上一直默默努力。
中研院轉譯醫學專題中心執行長陶秘華提到，8月卡里科因獲唐獎受邀來台時，曾在演講中介紹，過去研究mRNA的夥伴Alice Kuo（Chiu-Mei Lin）是北一女與台大的校友，2人在1999年曾共同發表文章，證明mRNA送到細胞內能有效產生蛋白，為研究過程中非常重要的一環。
國家衛生研究院長司徒惠康接受媒體電訪時表示，卡里科和魏斯曼都是非常傑出的科學家。其中，卡里科儘管過去mRNA在學界相當冷門，被視為「看不出潛力」，仍在從化學、生化角度做了非常多的mRNA研究；魏斯曼則是在臨床、應用端找到發展潛力，這次得獎，是2領域智慧的結合。
卡里科及魏斯曼獲諾貝爾醫學獎，研究核苷修飾催生mRNA疫苗
2023年諾貝爾醫學獎今天揭曉，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科及美國醫學家魏斯曼共享殊榮，兩人因為在mRNA疫苗研發方面的貢獻而獲得表彰。
根據諾貝爾官網，卡里科及魏斯曼因為在核苷（nucleoside）修飾的有關發現，得以促成開發有效的COVID-19信使核糖核酸（mRNA）疫苗，故獲得醫學獎殊榮。
在2020年初爆發的全球COVID-19疫情大流行期間，兩名諾貝爾獎得主的發現對於研發有效的COVID-19 mRNA疫苗至關重要。
藉由他們的突破性發現，人們根本性地改變對於mRNA如何與免疫系統相互作用的理解，在現代人類面臨健康最大威脅之一的COVID-19疫情期間，他們為空前的疫苗研發速度做出貢獻。
卡里科和魏斯曼曾與加拿大物理學家庫利斯（Pieter Cullis）共同獲得2022年唐獎生技醫藥獎，他們發現關鍵的疫苗學觀念和方法，催生COVID-19的mRNA疫苗。
這是繼唐獎首屆2014年生技醫藥獎得主艾利森（James P. Allison）和本庶佑（Tasuku Honjo）於2018年共同榮獲諾貝爾醫學獎，2016年唐獎生技醫藥獎得主夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）和道納（Jennifer A. Doudna）以基因編輯技術貢獻榮獲2020年諾貝爾化學獎後，唐獎得主第三度獲得諾貝爾獎殊榮。
2022年諾貝爾醫學獎由瑞典遺傳學家帕博（Svante Pääbo）獲得殊榮，他因為在已滅絕原始人類基因組和人類演化方面的發現獲得表彰。
今年首個諾貝爾獎項醫學獎2日在斯德哥爾摩公布，接著將於3日頒發物理獎，4日揭曉化學獎，5日公布文學獎。
深受矚目的和平獎是唯一在奧斯陸頒發的獎項，將於6日揭曉，經濟學獎將於9日公布。
今年諾貝爾各獎項獎金為1100萬瑞典克朗（約新台幣3231萬元），當數名得獎者共享獎項，他們將分享獎金。
唐獎得主卡里科及魏斯曼促成mRNA疫苗研發，獲諾貝爾醫學獎
匈牙利裔美籍科學家卡里科及美國醫學家魏斯曼發現關鍵的疫苗學觀念和方法，促成COVID-19的mRNA疫苗開發，於今天獲諾貝爾醫學獎，兩人同時也是唐獎生技醫藥獎得主。
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
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一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
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AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
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AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。