颱風小犬海警發布，最快中午前後發布陸警，各地4至6日防強風豪雨

颱風小犬發海警，北台灣3日間歇陣雨各地4至6日防強風豪雨

（中央社）中央氣象署2日晚間11時30分，發布中度颱風小犬海上警報，警戒範圍包括台灣東南部海面與巴士海峽，預估4至6日影響台灣最明顯，海上有大浪，陸地有強風豪雨。

氣象署晚間11時40分舉行記者會，說明颱風小犬最新動態，目前海上警報範圍，包括台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽。

氣象署預測，颱風小犬4至6日影響台灣最明顯，海上有大浪，陸上有強風豪雨，今（3）日北台灣就會有間歇陣雨，宜蘭及大台北山區有大雨，4至6日各地都會降雨，北台灣及東半部更顯著。

根據氣象署最新颱風警報，颱風小犬晚間11時，中心位置在鵝鑾鼻東南東方530公里海面上，以每小時9公里速度向西北移動，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，7級風平均暴風半徑220公里。

氣象署提醒，昨晚至今天，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，前往海邊活動應注意安全。

氣象署也發布陸上強風特報，昨晚至今天上午，蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸，嘉義至台南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖也有較強陣風。

氣象署說，今天下午起受颱風外圍環流影響，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

颱風小犬還在長大，最快中午前後發布陸警

（中央社）氣象署持續發布颱風小犬海警，目前小犬又再略為增強變胖，不排除今天中午前後就會發布陸警。小犬的暴風圈傍晚就會影響東南部近海，4日至6日是小犬對台灣影響最明顯的時候。

根據中央氣象署颱風警報單，颱風小犬今天上午8時的中心位置在北緯20.5度，東經125.1度，即在鵝鑾鼻的東南東方約460公里海面上，以每小時11公里速度，向西北轉西進行；中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑250公里。

氣象署持續發布颱風小犬海上颱風警報，對台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅。

氣象署資深預報員伍婉華表示，清晨小犬又再增強，暴風半徑由220公里擴大至250公里，暴風圈今天傍晚會影響東南部近海，明天清晨前後影響到東南部陸地；4日至6日是小犬對台灣影響最明顯的時候，可能會由台灣南端陸地或巴士海峽通過。

伍婉華提到，今天中午前後可能會發布陸上颱風警報，警戒區域會視接下來的路徑而定。

伍婉華指出，北部、東北部今天會有短暫陣雨，東北部可能有大雨發生；東半部、恆春半島今天深夜至明天清晨就會轉有雨，4、5日整天有雨，且會有豪雨或大豪雨以上等級的降雨；北部、南部及中部山區也可能會有大雨或局部豪雨；6、7日小犬逐漸離開台灣，降雨漸緩。

伍婉華說，今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東半部及恆春半島沿海將有4公尺以上浪高，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖易有長浪發生。

此外，今天蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，上午桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風；下午起桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風。

伍婉華提醒，適逢大潮，漲潮期間花蓮以南及西南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航