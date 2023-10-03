Linbay好油恐嚇案傳自導自演，林裕紘、黃國昌致歉，國民黨譴責作假，陳建仁盼司法繼續調查
我們想讓你知道的是
林裕紘今（3）日上午於臉書發文，表示自己「犯錯了」。林裕紘寫道，恐嚇的內容有些是真的，而有一部分是自己請許姓朋友幫忙傳訊，「他是基於朋友的道義才幫忙我，但我思慮不週沒有想到他在國民黨黨部上班的事會引發的風暴且愚蠢的行為，非常對不起他的義氣，不只毀了我自己，也對他造成影響。」
《鏡週刊》報導，農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘近期因進口蛋議題，與農業部對槓，林裕紘日前自曝家人遭恐嚇，並在直播痛哭後宣布停更粉專，引發網友批評「綠色恐怖」。檢警調查後發現，涉案的許姓犯嫌具有國民黨工身分，與林裕紘是舊識。許嫌表示整起恐嚇案是林裕紘指示他所為，手機內存有案發後雙方討論恐嚇案的通話錄音。
林裕紘今（3）日上午於臉書發文，表示自己「犯錯了」。林裕紘寫道，恐嚇的內容有些是真的，而有一部分是自己請許姓朋友幫忙傳訊，「他是基於朋友的道義才幫忙我，但我思慮不週沒有想到他在國民黨黨部上班的事會引發的風暴且愚蠢的行為，非常對不起他的義氣，不只毀了我自己，也對他造成影響。」
林裕紘表示，自己的懦弱跟逃避上演了這場鬧劇，並將前往辦理退出民進黨的手續。
Linbay好油恐嚇案傳自導自演，黃國昌致歉，國民黨：譴責所有作假
（中央社）許姓男子涉恐嚇臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘，2日晚間遭桃園地檢署聲押禁見。對於媒體報導稱許男是國民黨工，案情疑似自導自演，國民黨表示，譴責所有作假行為，對本案十分詫異，至於涉案人在行政上的責任，將從嚴從速處理。
討論農業議題為主的臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘因進口雞蛋問題，多次質疑農業部，日前宣稱遭人私訊恐嚇要對他家人不利，宣布臉書粉絲團停更。桃園地檢署昨天通知許姓男子到案說明，訊後認涉犯刑法行使偽造準私文書、恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。
《鏡週刊》報導稱，許男是國民黨工，與林裕紘熟識，許男並供稱整起恐嚇案是林裕紘指示他做的。
「Lin bay 好油」當時曾上前立委黃國昌直播控訴遭到恐嚇，傳出遭檢警偵訊訊息後，黃國昌昨晚在臉書發文說，他看到新聞非常訝異，傳訊息問了「Lin bay 好油」，僅回答是真的，其餘並未多說。
黃國昌說，這樣的行為，無論基於什麼理由，非常不可取。在不知情的情況下，間接造成社會的紛擾，鄭重向大家致歉，未來直播邀請來賓將更審慎行事。
對此，國民黨副發言人呂謦煒表示，基本上如果報導姓名屬實，許男確實是國民黨黨工。
國民黨昨天深夜發布新聞稿指出，譴責所有作假行為，個別案件如果有任何違法情事，尊重司法並支持檢警依法究責，勿枉勿縱；粉專遭恐嚇案件，國民黨也不容許任何造假情形，畢竟此案也是由國民黨執政的桃園市警局依法蒐證，把相關物證移送地檢署才能夠找到真相。
國民黨表示，進口雞蛋帶來的食安問題有多少洗標籤、洗產地等，到底有多少吃下民眾的肚子，國民黨一定會繼續追究，保障國人健康。
國民黨說，對於本案也十分詫異，希望司法檢調儘速釐清真相，至於涉案人在行政上的責任，黨部也會從嚴從速處理。
Linbay好油恐嚇案傳自導自演，陳建仁盼司法繼續調查
（中央社）「Lin bay 好油」恐嚇案傳是自導自演，引發各界討論；行政院長陳建仁今天受訪說，希望司法單位繼續調查，讓事件盡早釐清，使民心能夠安定。
陳建仁等人今天受邀赴立法院，列席報告「113年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢；陳建仁會前受訪，對於「Lin bay 好油」恐嚇案傳自導自演一事，作相關說明。
陳建仁指出，政府捍衛每一個人的言論自由，但也不容許任何的恐嚇言論與行為，這是社會和大眾所不容的，希望有心人士絕對不要以身試法。
陳建仁表示，對於事情的論證，很重要的，就是要理性討論、不要捕風捉影，需要有確實的事證做論證，這樣才能維護社會的安全與安定。
關於雞蛋問題，陳建仁指出，經過中央與地方的聯合稽查，都沒有問題，而且衛生福利部食品藥物管理署也已經精進雞蛋的原料產地標示問題，政府會盡最大努力，把關食安，希望民眾安心。
臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘日前稱遭恐嚇，宣布粉絲團停更、目前人在國外。檢警追查發現有國民黨黨工背景的男子許哲賓涉有重嫌，許哲賓供稱是受到林裕紘指使、全案為自導自演，林裕紘也在臉書發文道歉。國民黨表示，譴責所有作假行為，對此案十分詫異，至於涉案人在行政上的責任，將從嚴從速處理。
桃園地檢署昨天通知許哲賓到案說明，訊後認涉犯刑法行使偽造準私文書、恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。
桃園地院今天上午說，許哲賓坦承有犯案事實，但否認偽造準私文書；仍有共犯未到案，為避免許哲賓湮滅證據及串供、再犯，裁定收押禁見。
新聞來源
- 【獨家】【自導自演被恐嚇】國民黨工到案坦承發恐嚇文 自保錄音咬出Lin bay自導自演（鏡週刊）
- Linbay好油恐嚇案傳自導自演 國民黨：譴責所有作假（中央社）
- Linbay好油恐嚇案傳自導自演 陳建仁盼司法繼續調查（中央社）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45