Linbay好油恐嚇案傳自導自演，林裕紘、黃國昌致歉，國民黨譴責作假，陳建仁盼司法繼續調查

《鏡週刊》報導，農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘近期因進口蛋議題，與農業部對槓，林裕紘日前自曝家人遭恐嚇，並在直播痛哭後宣布停更粉專，引發網友批評「綠色恐怖」。檢警調查後發現，涉案的許姓犯嫌具有國民黨工身分，與林裕紘是舊識。許嫌表示整起恐嚇案是林裕紘指示他所為，手機內存有案發後雙方討論恐嚇案的通話錄音。

林裕紘今（3）日上午於臉書發文，表示自己「犯錯了」。林裕紘寫道，恐嚇的內容有些是真的，而有一部分是自己請許姓朋友幫忙傳訊，「他是基於朋友的道義才幫忙我，但我思慮不週沒有想到他在國民黨黨部上班的事會引發的風暴且愚蠢的行為，非常對不起他的義氣，不只毀了我自己，也對他造成影響。」

林裕紘表示，自己的懦弱跟逃避上演了這場鬧劇，並將前往辦理退出民進黨的手續。

Linbay好油恐嚇案傳自導自演，黃國昌致歉，國民黨：譴責所有作假

（中央社）許姓男子涉恐嚇臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘，2日晚間遭桃園地檢署聲押禁見。對於媒體報導稱許男是國民黨工，案情疑似自導自演，國民黨表示，譴責所有作假行為，對本案十分詫異，至於涉案人在行政上的責任，將從嚴從速處理。

討論農業議題為主的臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘因進口雞蛋問題，多次質疑農業部，日前宣稱遭人私訊恐嚇要對他家人不利，宣布臉書粉絲團停更。桃園地檢署昨天通知許姓男子到案說明，訊後認涉犯刑法行使偽造準私文書、恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

《鏡週刊》報導稱，許男是國民黨工，與林裕紘熟識，許男並供稱整起恐嚇案是林裕紘指示他做的。

「Lin bay 好油」當時曾上前立委黃國昌直播控訴遭到恐嚇，傳出遭檢警偵訊訊息後，黃國昌昨晚在臉書發文說，他看到新聞非常訝異，傳訊息問了「Lin bay 好油」，僅回答是真的，其餘並未多說。

黃國昌說，這樣的行為，無論基於什麼理由，非常不可取。在不知情的情況下，間接造成社會的紛擾，鄭重向大家致歉，未來直播邀請來賓將更審慎行事。

對此，國民黨副發言人呂謦煒表示，基本上如果報導姓名屬實，許男確實是國民黨黨工。

國民黨昨天深夜發布新聞稿指出，譴責所有作假行為，個別案件如果有任何違法情事，尊重司法並支持檢警依法究責，勿枉勿縱；粉專遭恐嚇案件，國民黨也不容許任何造假情形，畢竟此案也是由國民黨執政的桃園市警局依法蒐證，把相關物證移送地檢署才能夠找到真相。

Photo Credit: 中央社 臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因進口雞蛋問題，多次質疑農業部，日前宣稱遭人私訊恐嚇。國民黨智庫國家政策研究基金會副執行長凌濤（右）與國民黨台北市立委參選人張斯綱（左）26日舉行記者會，呼籲相關單位積極追查。

國民黨表示，進口雞蛋帶來的食安問題有多少洗標籤、洗產地等，到底有多少吃下民眾的肚子，國民黨一定會繼續追究，保障國人健康。

國民黨說，對於本案也十分詫異，希望司法檢調儘速釐清真相，至於涉案人在行政上的責任，黨部也會從嚴從速處理。

Linbay好油恐嚇案傳自導自演，陳建仁盼司法繼續調查

（中央社）「Lin bay 好油」恐嚇案傳是自導自演，引發各界討論；行政院長陳建仁今天受訪說，希望司法單位繼續調查，讓事件盡早釐清，使民心能夠安定。

陳建仁等人今天受邀赴立法院，列席報告「113年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢；陳建仁會前受訪，對於「Lin bay 好油」恐嚇案傳自導自演一事，作相關說明。

陳建仁指出，政府捍衛每一個人的言論自由，但也不容許任何的恐嚇言論與行為，這是社會和大眾所不容的，希望有心人士絕對不要以身試法。

陳建仁表示，對於事情的論證，很重要的，就是要理性討論、不要捕風捉影，需要有確實的事證做論證，這樣才能維護社會的安全與安定。

關於雞蛋問題，陳建仁指出，經過中央與地方的聯合稽查，都沒有問題，而且衛生福利部食品藥物管理署也已經精進雞蛋的原料產地標示問題，政府會盡最大努力，把關食安，希望民眾安心。

臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘日前稱遭恐嚇，宣布粉絲團停更、目前人在國外。檢警追查發現有國民黨黨工背景的男子許哲賓涉有重嫌，許哲賓供稱是受到林裕紘指使、全案為自導自演，林裕紘也在臉書發文道歉。國民黨表示，譴責所有作假行為，對此案十分詫異，至於涉案人在行政上的責任，將從嚴從速處理。

桃園地檢署昨天通知許哲賓到案說明，訊後認涉犯刑法行使偽造準私文書、恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

桃園地院今天上午說，許哲賓坦承有犯案事實，但否認偽造準私文書；仍有共犯未到案，為避免許哲賓湮滅證據及串供、再犯，裁定收押禁見。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航