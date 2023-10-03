傳學生家長拒打公費流感疫苗，高端：四價流感疫苗合作韓國大廠GC，經WHO PQ認證有三期完整數據

（中央社）698萬劑公費流感疫苗昨日開打，高端今年首度加入公費流感疫苗行列，但校園接種卻傳出學生家長排斥高端，寧可自費，衛福部長薛瑞元表示，挑廠牌恐拖延施打時程，增加流感風險。

衛生福利部疾病管制署昨日舉行「注您幸福」112年度公費流感疫苗開打記者會，今年公費流感疫苗共有4種廠牌，分別是賽諾菲、東洋、國光及高端，共提供698萬劑4價公費流感疫苗，占全人口29.6%。薛瑞元及衛福部次長王必勝分別帶頭施打國光及高端。

薛瑞元說，4種廠牌公費流感疫苗皆為4價不活化疫苗，都是合格疫苗，經過嚴格檢視、符合要求，將依據廠商時程，採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則提供民眾施打，呼籲不用特別選擇什麼廠牌的疫苗施打，重要的是儘速接種，快點取得保護力。

薛瑞元會後接受媒體聯訪時被問到學生家長躲打高端流感疫苗，他再次強調，4種廠牌疫苗安全性、有效性都符合要求，沒有疑慮。若家長堅持想要選擇疫苗廠牌，當次校園接種時，如果不是想要的疫苗，團隊會提供補種通知單。

家長和學生可帶著補種通知單，到指定醫療院所，選擇心儀疫苗廠牌，仍然是公費流感疫苗，無需額外自費接種，但挑選廠牌就會出現接種時間落後，流感疫苗需要2週才會產生抗體，拖延施打時程，可能產生一些風險，家長需自行評估。

有媒體提問，若各廠牌疫苗貨量都到位，在校園接種就提供選擇廠牌可行性，薛瑞元認為，實務上不易執行，因為流感疫苗都是由醫療機構帶到校園，不太方便一口氣帶好多種疫苗，甚至可能會增加作業上的困難。

高端：韓國GC此款疫苗為全球第2通過世衛資格認證

（中央社）針對外界對四價流感疫苗的質疑，高端昨日回應表示，高端四價流感疫苗合作廠商為韓國疫苗大廠GC，為WHO PQ認證產品，且具有三期完整數據。

698萬劑公費流感疫苗昨日開打，衛福部疾管署提供4家廠牌施打，分別為賽諾菲、國光、台灣東洋、高端。

高端今年首度加入公費流感疫苗行列，但校園接種卻傳出學生家長排斥高端，寧可自費；並有專家質疑高端四價流感為引進三流疫苗、沒有三期試驗、分裝、政府採購圖利等。

高端昨日對此發出澄清稿表示，高端與韓國疫苗大廠GC Biopharma的季節流感疫苗開發合作案，於2018年簽約啟動。GC此項產品為全球第2個通過世衛組織（WHO）資格認證（Prequalification）的四價流感疫苗。

高端指出，除了GC原廠在韓國執行的第一至第三期臨床試驗外，高端亦在台大、長庚、三總、萬芳醫院完成一項台灣多中心第三期臨床試驗，其數據優異，不論安全性與疫苗效力數據皆與歐洲疫苗競品一致。

高端指出，韓國GC的四價流感疫苗及賽諾菲四價流感疫苗、Seqirus的Afluria等，均為WHO PQ認證疫苗。

高端表示，疫苗生產分工具高度專業性，為常見業態，高端與GC的合作案採取高端自有品牌原液分裝的模式，以確保供貨時間與供貨品質的穩定。此項開發案並依序完成PIC/S GMP查廠與藥品查驗登記等各項程序，於今年3月取得藥證。

另外，針對外界質疑政府採購圖利，高端指出，往年公費流感疫苗採購招標模式為最低價者可取得第一順位優先議量，因此經常是最低價者即可取得最大供應量。今年度在合格供應商增加、且公費流感疫苗採購量持續提升下，主管機關改採「最有利標」進行，評選項目除價格外，並考量廠商實績、供貨配合度等其他指標。

高端表示，最終評選結果為國產國光疫苗以單價新台幣237元得標349萬劑（占50%），賽諾菲以單價236元得標192萬劑（占27.5%）、台灣東洋單價242元得標86萬劑（占12.4%）、高端以單價236元得標70萬劑（占10.1%）。在此次新的招標模式下，投標最低價格廠商（賽諾菲、高端）僅取得第2、第4的供應量。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航