遭指破壞「藍白合」，金溥聰駁：努力變強才有談判籌碼

我們想讓你知道的是

金溥聰說,政治本來就是動態變化,像當年日本與美國是死敵,現在是最佳盟友;越戰打了多年,美國現在也大力扶植越南經濟,「這話也許有點離奇,但Never say never in politics,要看當時情境」,他當時講那句話是因為非常艱困,立場堅定才能往前走。