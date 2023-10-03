遭指破壞「藍白合」，金溥聰駁：努力變強才有談判籌碼
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金溥聰說，政治本來就是動態變化，像當年日本與美國是死敵，現在是最佳盟友；越戰打了多年，美國現在也大力扶植越南經濟，「這話也許有點離奇，但Never say never in politics，要看當時情境」，他當時講那句話是因為非常艱困，立場堅定才能往前走。
遭指破壞藍白合，金溥聰駁：努力變強才有談判籌碼
（中央社）媒體報導，國民黨人士指侯友宜競辦執行長金溥聰破壞藍白整合。金溥聰2日駁斥並表示，他的主張不是不談整合，而是努力拉高民調，等平手或變成第二再談，適當時機自然水到渠成。國民黨一定要堅持黨格，整合前要變強大，否則沒有談判籌碼。
《中國時報》2日以「藍營焦慮 金溥聰是整合最大變數」為題，並引述國民黨黨內人士說法報導，金溥聰不斷放話「侯友宜不當副的」就是在破壞整合；且金溥聰運作中廣董事長趙少康放話說侯友宜不能選副的，刻意帶風向；藍營支持者必會給金溥聰下最後通牒，「否則要大家一起跟你挺著胸膛躺下去嗎。」
對此，趙少康2日邀金溥聰在中廣節目連線訪問。金溥聰說，這完全扭曲他的說法，他先前講得很清楚，藍白維持善意，在最適當時機談整合自然水到渠成，他也絕沒有下令打民眾黨總統參選人柯文哲。
金溥聰說，選舉有不同階段，當初他說「挺著胸膛倒下去」是7月25日接受網路訪問講的，當時侯友宜選情非常艱困，雖已通過全代會提名，黨內外仍有換侯聲浪。當時主持人詢問，假設侯友宜在期限內還是無法成為非綠第一，國民黨是否會接受「棄侯保柯」。他回應，做為此刻在戰場打仗的人，絕不應該想這件事，最壞打算就是他挺著胸膛倒下去；但他也強調這不是侯的想法。
金溥聰表示，當時情境是從一個黨的角度出發，黨不能喊「棄誰保誰」，在那麼艱困情形下要有堅定意志才能激勵士氣，等到民調拉到不會被嫌棄時，（整合）自然會水到渠成。
金溥聰說，政治本來就是動態變化，像當年日本與美國是死敵，現在是最佳盟友；越戰打了多年，美國現在也大力扶植越南經濟，「這話也許有點離奇，但Never say never in politics，要看當時情境」，他當時講那句話是因為非常艱困，立場堅定才能往前走。
金溥聰表示，他的主張不是不談整合，而是努力拉高民調，等到平手或變成第二再來談。國民黨一定要堅持黨格，整合前一定要變強大，否則沒有談判籌碼。
對於藍白有無可能合作，金溥聰表示，目前是國民黨主席朱立倫在談，侯辦跟黨中央步伐與立場一致。
至於民眾黨拋出民調輸者退選，傳出國民黨有人放話說從立委每一區派人比等。金溥聰說，是誰放話要請黨中央了解，媒體引用對象是否真有其人也要進一步了解，如果放話有居心，那就是希望藍白破局，這種捏造消息說法對藍白合不會有助益。
關於侯辦與柯文哲是否有溝通管道，金溥聰表示，這種事他們不會公開談，因為很多事在適當時機會水到渠成，「我沒反對」，但刻意把他打成反對他就要駁斥，這是子虛烏有的事。
此外，趙少康主張柯文哲從美國回來後就應該要開始溝通整合議題，10月底前就應有定案。金溥聰說，朱立倫一直講堆疊善意，是貿易談判常用字眼，就像堆積木一樣墊起基礎，看黨中央或侯辦用什麼方式把雙方善意疊到最高，好好坐下談如何解決問題，他覺得現在雙方不用有情緒動作或言語，這樣才是堆疊善意。
趙少康也澄清沒有受金溥聰指使放話，他是政治評論者，這都是他的看法，他沒跟金溥聰談過藍白合事宜。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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