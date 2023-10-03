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2023/10/03,
科技

中華電將代理OneWeb，低軌衛星服務落地台灣，聚焦B2B市場最快明年推出

中華電將代理OneWeb，低軌衛星服務落地台灣，聚焦B2B市場最快明年推出
圖為OneWeb衛星。（圖取自facebook.com/onewebofficial）

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此外，業內人士也透露，中華電除了與OneWeb合作外，也陸續和美國亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的低軌道衛星連網計畫Kuiper等洽談；而馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX低軌衛星網路星鏈（Starlink）雖然發展最成熟，但因為無法配合境外低軌衛星業者登台，外資持股不得超過49%的限制，已與中華電「漸行漸遠」。

中華電將代理OneWeb，低軌衛星服務落地台灣

（中央社）中華電信將與國際低軌衛星業者OneWeb合作，代理其低軌道衛星業務落地台灣，聚焦B2B市場，用以強化網路韌性，中華電已向數位部遞件申請低軌衛星執照與頻率使用，最快明年推出服務。

俄烏戰爭讓各界看見低軌衛星的重要性，數位部推動2年期「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，將對非同步軌道衛星作為緊急備援網路進行概念驗證（PoC）。

數位部今年7月已跟財團法人電信技術中心（TTC）簽訂補助契約推動計畫；TTC則規劃使用今年底前可在台灣本島提供服務的英國OneWeb低軌衛星及盧森堡SES中軌衛星，經費近新台幣5.4億元。

業內人士對《中央社》記者指出，TTC已和中華電信達成合作協議，中華電將協助明年底前在台布建700個低軌道衛星終端設備站點（hot spot）、70個基地台衛星後傳鏈路及3個國外Hot Spot站點。

有了PoC的合作基礎，中華電與OneWeb雙方都有共識把低軌衛星商機擴大，且中華電也對強化台灣網路韌性具使命感。據了解，中華電大概會花費新台幣數億元取得OneWeb在台代理權，並由中華電向數位部申請低軌衛星執照和低軌衛星頻率使用，提供OneWeb衛星通訊服務在台落地。

業內人士指出，中華電的OneWeb低軌衛星服務將聚焦B2B（企業對企業）市場。他指出，「台灣是一個島，周邊沒有土地相連，不是靠海纜，就是靠衛星，但海纜可能會斷，衛星是一個很必要的通訊工具，低軌衛星價格相對便宜，尤其跨國企業可使用衛星來做緊急備援」。

至於服務推出時間點，業內人士透露，可能要到明年、甚至明年下半年，至於低軌衛星的消費者市場，中華電則因為電信監理問題，暫時沒有規劃。

此外，業內人士也透露，中華電除了與OneWeb合作外，也陸續和美國亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的低軌道衛星連網計畫Kuiper等洽談；而馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX低軌衛星網路星鏈（Starlink）雖然發展最成熟，但因為無法配合境外低軌衛星業者登台，外資持股不得超過49%的限制，已與中華電「漸行漸遠」。

數位部表示，有收到國內電信業者跟OneWeb合作的申請案。由於目前已取消每年3月、9月才開放申請的期間限制，因此採隨案隨審方式，後續將召開審查會。

依照數位部低軌衛星頻率審查規範，依電信管理法規定，申請者應為電信事業，董事長應具有中華民國國籍，外資直接持股不得超過49%，直接及間接持股不得超過60%，且不得有大陸地區投資人投資。另為確保國安，合作衛星機構應符合有關機關國家安全考量。

中華電：早日引進低軌衛星商用服務落地台灣

（中央社）中華電信傳出將與國際低軌衛星業者OneWeb合作，代理其低軌道衛星業務落地台灣。中華電回應表示，將早日引進低軌衛星商用服務落地台灣，基於保密協定，目前無法透露相關合作內容。

中華電稍早回應，今年已取得2件非同步軌道衛星實驗頻率許可，中軌、低軌各一，後續除持續與衛星系統業者洽談合作外，並將依循法規，積極準備商用頻率、網路設置、通訊監察等事宜，早日引進低軌衛星商用服務落地台灣。

中華電說明，低軌衛星的發展主要是與地面通訊網路互補，一是擴大整體通訊網路涵蓋，二是提升網路韌性。中華電信以開放的態度與多家國際低軌衛星營運商研商合作可能性，也樂於參與國內相關驗證計畫，共同強化台灣通訊網路數位韌性，但基於保密協定，目前無法透露相關合作內容。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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