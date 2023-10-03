英國簽下1573億元合約，推進AUKUS核動力潛艦計畫，韓國外長呼籲英國在太平洋維持軍力
我們想讓你知道的是
美、澳、英領袖今（2023）年3月公布聯合潛艦計畫，這項協議將使澳洲以更具隱匿性和遠程航行能力的核動力潛艦，來取代現有的柴油動力潛艦。韓國外長朴振近日告訴英國《泰晤士報》，韓國支持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），並呼籲英國在太平洋維持外交和軍事存在。
英國簽下1573億元合約，推進AUKUS核動力潛艦計畫
（中央社）英國政府官員表示，當局已簽署價值40億英鎊（約新台幣1573億元）合約，為SSN-AUKUS新一代核子攻擊潛艦計畫的下一階段提供資金。
《法新社》報導，這些合約是美國、澳洲和英國在亞太地區抗衡中國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的一部分，參與廠商包括英國航太系統公司（BAE Systems）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）和巴卜卡克公司（Babcock）。
英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）昨（2）日在曼徹斯特（Manchester）舉行的保守黨年度會議上表示：「這些潛艦將使英國皇家海軍（Royal Navy）維持我們在水下的戰略優勢。」
美、澳、英領袖今（2023）年3月公布聯合潛艦計畫，這項協議將使澳洲以更具隱匿性和遠程航行能力的核動力潛艦，來取代現有的柴油動力潛艦。
根據相關計畫，澳洲將向美國購買核動力潛艦，隨後將採用英國和美國技術打造一款新型潛艇。
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）讚揚這是「幾個世代以來最重要的多邊防衛協議」。
英國航太系統公司在另一份聲明中表示，未來的SSN-AUKUS「將成為提供給皇家海軍最大、最強和最先進的潛艦」。
這家英國軍事設備製造商說，這筆投資將「涵蓋持續到2028年的研發作業」，並在英格蘭北部的巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）造船廠「招募5000多名員工」。
這款潛艦的第一批樣品預計在2030年代晚期交貨。
核動力潛艦難以被偵測，可長時間航行很長的距離，並能配備精密的巡弋飛彈。
韓外長：首爾支持AUKUS，籲英國在太平洋維持軍力
（中央社）韓國外長朴振近日告訴英國《泰晤士報》，韓國支持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），並呼籲英國在太平洋維持外交和軍事存在。
2021年9月成立的AUKUS最受外界矚目的計畫，是協助澳洲打造配備常規武器的核動力潛艦。部分亞太國家對這項計畫將如何影響區域均勢有疑慮。朴振的發言除了反映去年上台的韓國總統尹錫悅政府的「親美」路線，也反映中國在區域內日益強勢擴張的作為引發周邊國家不安。
尹錫悅應英王查爾斯三世（King Charles III）邀請，擬於11月訪問英國。
67歲的朴振在英國牛津大學取得博士學位，並曾在倫敦國王學院（King's College London）擔任研究員。《泰晤士報》（The Times）昨天刊登朴振專訪。
朴振9月26至30日陸續訪問英、法，27日與英國外交大臣柯維立（James Cleverly）進行第8屆英韓外長戰略對話，28日參與國王學院一場圓桌論壇，和與會者交流英韓關係與區域情勢議題。
朴振告訴《泰晤士報》，他歡迎英國派遣航空母艦打擊群至遠東巡航。
英國2021年首次派遣最先進的「伊麗莎白女王」（HMS Queen Elizabeth）航艦打擊群至印太區域巡航，今年稍早則宣布英國航艦打擊群將於2025年重返印太。英、法兩國今年3月在巴黎舉行高峰會時，曾討論在印太區域輪流部署航艦。
另一方面，在英國協助下，韓國正著手打造第一艘航艦，預計成品將近似「輕量版伊麗莎白女王」，並配備韓國研發生產的感測和武器系統。
朴振說，英國是印太區域強權，促進區域和平穩定符合英、韓兩國共同利益。太平洋區域堪稱國際事務重心，韓國期待與英國建立互利互惠的密切夥伴關係。
朴振提到，在烏克蘭的戰爭影響亞洲至鉅，這顯示世界較以往更緊密相互扣連。
北大西洋公約組織（NATO）去年首度邀請日本、韓國、澳洲、紐西蘭等4個正式夥伴國的領導人出席峰會，尹錫悅因此成為首位出席北約峰會的韓國領導人。
在AUKUS進展方面，英國國防部昨天宣布，已與英國航太系統（BAE Systems）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）以及巴卜卡克（Babcock）3家英國軍工企業簽訂總額40億英鎊（近新台幣1600億元）的合約，以打造AUKUS核動力潛艦。
國防部指出，相關合約涉及「細部設計和較長的前置時間」；合約簽署有助推進AUKUS潛艦的設計研發、原型開發，以及前置時間（交貨期）較長的主要零組件採購工作，並確保英國國內供應鏈的穩定與韌性。40億英鎊也包括造船廠和核動力系統生產基地擴建升級所需資金。
英國有超過60年設計、建造和操作維護核動力潛艦的經驗，主導AUKUS造艦案。AUKUS潛艦將在英國和澳洲海軍服役，開始服役的時間預計分別是2030年代晚期和2040年代初期，這將是英國海軍歷來最大型、先進、性能最強大，具獵殺功能的攻擊型潛艦。
英國國防部表示，在AUKUS計畫框架下，澳洲未來10年將以發展、強化潛艦工業基礎為重心，以利最終在澳洲境內打造本國所需潛艦，採用勞斯萊斯供應的核動力系統。
AUKUS潛艦將取代英國海軍目前性能最強大、最先進和大型的「機敏級」（Astute class）核動力潛艦。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
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