英國簽下1573億元合約，推進AUKUS核動力潛艦計畫，韓國外長呼籲英國在太平洋維持軍力

英國簽下1573億元合約，推進AUKUS核動力潛艦計畫

（中央社）英國政府官員表示，當局已簽署價值40億英鎊（約新台幣1573億元）合約，為SSN-AUKUS新一代核子攻擊潛艦計畫的下一階段提供資金。

《法新社》報導，這些合約是美國、澳洲和英國在亞太地區抗衡中國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的一部分，參與廠商包括英國航太系統公司（BAE Systems）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）和巴卜卡克公司（Babcock）。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）昨（2）日在曼徹斯特（Manchester）舉行的保守黨年度會議上表示：「這些潛艦將使英國皇家海軍（Royal Navy）維持我們在水下的戰略優勢。」

美、澳、英領袖今（2023）年3月公布聯合潛艦計畫，這項協議將使澳洲以更具隱匿性和遠程航行能力的核動力潛艦，來取代現有的柴油動力潛艦。

根據相關計畫，澳洲將向美國購買核動力潛艦，隨後將採用英國和美國技術打造一款新型潛艇。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）讚揚這是「幾個世代以來最重要的多邊防衛協議」。

英國航太系統公司在另一份聲明中表示，未來的SSN-AUKUS「將成為提供給皇家海軍最大、最強和最先進的潛艦」。

這家英國軍事設備製造商說，這筆投資將「涵蓋持續到2028年的研發作業」，並在英格蘭北部的巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）造船廠「招募5000多名員工」。

這款潛艦的第一批樣品預計在2030年代晚期交貨。

核動力潛艦難以被偵測，可長時間航行很長的距離，並能配備精密的巡弋飛彈。

Photo Credit: 英國政府提供 via 中央社 韓國外長朴振（右）9月27日在倫敦與英國外交大臣柯維立（左）舉行雙邊會談。朴振近日接受英媒專訪時說，首爾支持澳英美三方安全夥伴關係 （AUKUS），並呼籲英國在太平洋維持外交和軍事存在。

韓外長：首爾支持AUKUS，籲英國在太平洋維持軍力

（中央社）韓國外長朴振近日告訴英國《泰晤士報》，韓國支持「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），並呼籲英國在太平洋維持外交和軍事存在。

2021年9月成立的AUKUS最受外界矚目的計畫，是協助澳洲打造配備常規武器的核動力潛艦。部分亞太國家對這項計畫將如何影響區域均勢有疑慮。朴振的發言除了反映去年上台的韓國總統尹錫悅政府的「親美」路線，也反映中國在區域內日益強勢擴張的作為引發周邊國家不安。

尹錫悅應英王查爾斯三世（King Charles III）邀請，擬於11月訪問英國。

67歲的朴振在英國牛津大學取得博士學位，並曾在倫敦國王學院（King's College London）擔任研究員。《泰晤士報》（The Times）昨天刊登朴振專訪。

朴振9月26至30日陸續訪問英、法，27日與英國外交大臣柯維立（James Cleverly）進行第8屆英韓外長戰略對話，28日參與國王學院一場圓桌論壇，和與會者交流英韓關係與區域情勢議題。

朴振告訴《泰晤士報》，他歡迎英國派遣航空母艦打擊群至遠東巡航。

英國2021年首次派遣最先進的「伊麗莎白女王」（HMS Queen Elizabeth）航艦打擊群至印太區域巡航，今年稍早則宣布英國航艦打擊群將於2025年重返印太。英、法兩國今年3月在巴黎舉行高峰會時，曾討論在印太區域輪流部署航艦。

另一方面，在英國協助下，韓國正著手打造第一艘航艦，預計成品將近似「輕量版伊麗莎白女王」，並配備韓國研發生產的感測和武器系統。

朴振說，英國是印太區域強權，促進區域和平穩定符合英、韓兩國共同利益。太平洋區域堪稱國際事務重心，韓國期待與英國建立互利互惠的密切夥伴關係。

朴振提到，在烏克蘭的戰爭影響亞洲至鉅，這顯示世界較以往更緊密相互扣連。

北大西洋公約組織（NATO）去年首度邀請日本、韓國、澳洲、紐西蘭等4個正式夥伴國的領導人出席峰會，尹錫悅因此成為首位出席北約峰會的韓國領導人。

在AUKUS進展方面，英國國防部昨天宣布，已與英國航太系統（BAE Systems）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）以及巴卜卡克（Babcock）3家英國軍工企業簽訂總額40億英鎊（近新台幣1600億元）的合約，以打造AUKUS核動力潛艦。

國防部指出，相關合約涉及「細部設計和較長的前置時間」；合約簽署有助推進AUKUS潛艦的設計研發、原型開發，以及前置時間（交貨期）較長的主要零組件採購工作，並確保英國國內供應鏈的穩定與韌性。40億英鎊也包括造船廠和核動力系統生產基地擴建升級所需資金。

英國有超過60年設計、建造和操作維護核動力潛艦的經驗，主導AUKUS造艦案。AUKUS潛艦將在英國和澳洲海軍服役，開始服役的時間預計分別是2030年代晚期和2040年代初期，這將是英國海軍歷來最大型、先進、性能最強大，具獵殺功能的攻擊型潛艦。

英國國防部表示，在AUKUS計畫框架下，澳洲未來10年將以發展、強化潛艦工業基礎為重心，以利最終在澳洲境內打造本國所需潛艦，採用勞斯萊斯供應的核動力系統。

AUKUS潛艦將取代英國海軍目前性能最強大、最先進和大型的「機敏級」（Astute class）核動力潛艦。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航