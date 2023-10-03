大聯盟本季引進「投球時鐘」比賽更緊湊，進場人數創30年來最大成長

（中央社）美國職棒大聯盟本季引進投球時鐘，配合壘包加大、限制投手牽制等新規則，比賽更加緊湊且刺激，例行賽季進場人數創30年來最大成長，6年來首次突破7000萬人大關。

大聯盟官方2日公布，剛結束的例行賽季吸引7074萬7365人進場，較去年增加9.6％；平均每場吸引2萬9295人進場，年增9.1％，若不計受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響的賽季，創1993年擴編至28隊以來最高成長率。

大聯盟今年改變賽制，減少每隊與同分區對手對戰次數，洛杉磯天使「二刀流」巨星大谷翔平等具票房號召力的球員到更多城市獻技，也是整季付費進場人數自2017年後首度突破7000萬人大關的原因。

根據大聯盟數據，30支球隊中，17隊本季吸引超過250萬名球迷進場，追平歷來最多紀錄；8隊達到300萬人以上，為10年來首見；26隊進場觀賽人數正成長。

拜投球時鐘所賜，本季大聯盟平均每場比賽耗時2小時39分49秒，為1985年以來最短；9局打完的比賽時間較上季縮短24分鐘，比2021年賽季短半小時；只有9場比賽耗時逾3個半小時，相較之下，2021年這項數據為大聯盟史上最多的390場。

明尼蘇達雙城游擊手柯利亞（Carlos Correa）說，適應投球時鐘後比賽快很多，沒有虛耗的時間，節奏很棒，他認為會沿用下去。

除縮短比賽時間，大聯盟本季也以多項新規則增加比賽可看性，包括限制防守布陣及投手牽制次數，配合壘包加大，更多球隊發動速度戰，帶動得分增加、盜壘嘗試與成功率提升。

大聯盟數據顯示，本季每場得9.2分，高於上季的8.6分；每場盜壘嘗試1.8次，高於上季的1.4次；每場盜壘成功1.4次，高於上季的1次；盜壘成功率80.2％為史上新高，上季則是75.4％。

新規則有利於速度與力量兼具的球員展現過人運動能力，本季締造多項令人咋舌的個人紀錄。

亞特蘭大勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）本季轟出41發全壘打、73次盜壘成功，成就大聯盟史無前例的40轟、70盜賽季，成為國家聯盟年度最有價值球員（MVP）熱門人選。

亞利桑那響尾蛇的台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）成為大聯盟史上首位成就25轟、50盜賽季的菜鳥。

本季19名球員達成20轟、20盜里程碑，追平1999年寫下的紀錄。卡洛爾與紐約洋基游擊手伏爾佩（Anthony Volpe）成為史上第3對單季20轟、20盜的菜鳥，西雅圖水手外野手羅德里格斯（Julio Rodriguez）與堪薩斯市皇家游擊手小維特（Bobby Witt Jr.）則是大聯盟史上唯二生涯前2季都繳出如此表現的球員。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺