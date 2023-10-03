美共和黨內鬥，強硬派提案罷免眾院議長，麥卡錫：我會挺過
我們想讓你知道的是
麥卡錫1月為了拿下眾院議長的議事槌，被迫向極右派陣營做出讓步，包括修改規定，允許只需一名議員即可提出「罷黜動議」（motion to vacate）。罷黜議長表決只需在眾院過半就能通過（即218票），使得理論上一小搓想罷黜議長的共和黨人可與民主黨合作，就能拉下自家議長。
美共和黨內鬥，強硬派提出議案罷免眾院議長
（中央社）美國共和黨極右派眾議員蓋茨今天（當地時間2日）展開行動，試圖將同黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）拉下眾議院議長寶座，重新點燃這個保守黨內部老派與支持前總統川普（Donald Trump）的煽動派之間的鬥爭。
《法新社》報導，佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）在眾議院提案，「宣告眾議院議長職位必須空出」。
這項決議不會立即交付表決。一旦付諸表決將需多數票才能過關。
蓋茨是一小群極右派共和黨議員中的領導人物，他們先前拒絕在未大幅削減開支的情況下通過新的聯邦資金，讓聯邦政府瀕臨關門。
這群人也反對進一步援助烏克蘭，表示這筆錢可以更妥善的用在美國打擊非法移民。
鑒於共和黨在去（2022）年11月期中選僅以微弱優勢贏回眾議院，強硬派在眾議院對立法形同握有實質否決權。
眾議院9月30日在大限前通過延長撥款的措施，法案維持現有的支出水平，但不含新的烏克蘭援助。蓋茨隨後表示將採取行動罷免麥卡錫。
蓋茨昨天告訴美國《有線電視新聞網》（CNN）：「我認為我們需要撕掉OK繃。我認為我們需要值得信任的新領導層往前走。」
麥卡錫1月為了拿下眾院議長的議事槌，被迫向極右派陣營做出讓步，包括修改規定，允許只需一名議員即可提出「罷黜動議」（motion to vacate）。罷黜議長表決只需在眾院過半就能通過（即218票），使得理論上一小搓想罷黜議長的共和黨人可與民主黨合作，就能拉下自家議長。
蓋茨決議案後續步驟的時間表還未定，目前還不清楚民主黨是否會向麥卡錫伸出援手。
蓋茨昨天說，他相信自己有足夠的共和黨人支持來罷免麥卡錫。他告訴CNN：「麥卡錫到了下週末仍是眾院議長的唯一辦法就是民主黨保他。」
美共和黨恐同室操戈，眾院議長麥卡錫：我會挺過
面臨同黨議員「逼宮」的美國聯邦眾議院議長麥卡錫1日預期自己「會挺過這關」。共和黨控制的眾院通過避免聯邦政府局部停擺的臨時開支法案後，共和黨內強硬派推動將他罷免。
《路透社》報導，強硬派共和黨人蓋茨告訴多家美國媒體，他將提出「離職動議」，透過表決來罷免麥卡錫的議長職務，這也是對麥卡錫在眾院支持度的一項測試。共和黨與民主黨在眾院分別有221席、212席。
麥卡錫告訴《哥倫比亞廣播公司》（CBS）：「我會挺過這關，這是我跟蓋茨之間的事。」
蓋茨是共和黨內一個有20多名成員的強硬派團體其中一員，麥卡錫1月之所以歷經15輪表決才終於艱難當選議長，就是拜這個團體逼迫他讓步所賜，這包括修改議事規則，讓單一議員可以提案表決罷免議長。
麥卡錫在這樣的表決中能夠得到多少支持，或者說，會有多少民主黨議員對他相挺，目前不得而知。他上個月對總統拜登啟動彈劾調查，引發民主黨人不滿。
蓋茨在《美國廣播公司》（ABC）的訪談中說：「如果這次凱文・麥卡錫下週仍然是眾議院議長，那是因為民主黨人幫助他度過難關。我會毫不留情，繼續追求此一目標。」
眾院9月30日以335票對91票通過臨時開支法案，隨後民主黨占多數的參院以88票比9票批准，以避免聯邦政府10年來第4度局部停擺，並趕在美東時間10月1日0時1分大限前送交總統拜登簽署成為法律。
在眾院採取行動後不久，強硬的共和黨保守派就開始針對麥卡錫作為議長的角色磨刀霍霍。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
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社群在走 Photoshop 要懂
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Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
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