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2023/10/14,
影劇

《達利：慾望之謎》：實力巨星互飆演技，還原超現實藝術家傳奇的一生

《達利：慾望之謎》：實力巨星互飆演技，還原超現實藝術家傳奇的一生
Photo Credit: 台北双喜電影 提供

我們想讓你知道的是

籌備將近十年，由瑪莉海隆執導的《達利：慾望之謎》，劇情聚焦達利晚年與妻子加拉之間奇異又荒誕的生活。而為了帶觀眾融入達利的世界，劇本也特地塑造出了一個虛擬角色——年輕的畫廊助理詹姆士，他意外獲得跟偶像一起工作的機會，也因而窺見這位瘋狂天才創作背後的偏執妄想、情慾流動，以及這對驚世夫妻前衛駭俗的行徑......

文：古家萱

20世紀最前衛的藝術家達利（Salvador Dalí），不僅作品超現實，他的一生也是極為瘋狂。籌備將近十年，電影《達利：慾望之謎》（Dalíland）找來《鋼鐵人3》（Iron Man 3）中的「冒牌滿大人」班金斯利（Ben Kingsley）跟《閃電俠》（The Flash）伊薩米勒（Ezra Miller），分別扮演年老以及年輕的達利；有「德國梅莉史翠普」之稱的坎城影后芭芭拉蘇可娃（Barbara Sukowa），更出演了達利備受爭議的太太加拉。

一派實力巨星互飆演技，不僅還原了這位超現實藝術家充滿傳奇的一生，更在《爛番茄》觀眾評分拿下高達97％新鮮指數，表示：「班金斯利爵士的演出令人著迷，彷彿看見真的達利走出來一樣」。而台灣觀眾也終於將能在10月13日，走進戲院觀賞這部籌備近十年的傳記電影作品。

重現達利夫妻驚世駭俗的前衛行徑

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Photo Credit: 台北双喜電影 提供

瑪莉海隆（Mary Harron）執導的《達利：慾望之謎》，劇情聚焦達利晚年與妻子加拉之間奇異又荒誕的生活。

1970年代，達利夫妻很常前往紐約頂級飯店住上好幾個月，與各領域的名人盡情地舉辦派對，邊創作邊過著紙醉金迷的日子。而為了帶觀眾融入達利的世界，劇本也特地塑造出了一個虛擬角色——年輕的畫廊助理詹姆士，他意外獲得跟偶像一起工作的機會，也因而窺見這位瘋狂天才創作背後的偏執妄想、情慾流動，以及這對驚世夫妻前衛駭俗的行徑。

一睜開眼睛，達利就刻在我的臉上

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Photo Credit: 台北双喜電影 提供

導演瑪麗海隆的知名代表作品包括《美國殺人魔》（American Psycho）、《顛覆三度空間》（I Shot Andy Warhol）等，她一直都是班金斯利的頭號粉絲，最初很猶豫是否要找他來扮演達利，擔心會過於強悍，直到觀賞《鋼鐵人3》，班金斯利飾演「冒牌滿大人」，表面是恐怖份子，但其實是一個愛哭又滑稽的懦夫，讓導演感受到這位奧斯卡影帝演什麼像什麼，因此立刻拍板定案。

班金斯利則對於能詮釋這位藝術家感到躍躍欲試，為此，他看了許多過往的影片紀錄，希望能更精準地詮釋這位古怪的藝術家。同時，他也對髮妝造型師表達了讚嘆：「在化妝的過程，我都是閉著眼的，當我睜開眼睛的時候，就看到達利刻在我的臉上。」

橫跨倫敦、紐約、洛杉磯尋找詹姆士

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Photo Credit: 台北双喜電影 提供

年輕的達利由伊薩米勒出演。雖然他在近幾年惹上不少麻煩，但導演卻表示，米勒是她在約莫十年前拿到案子時就想合作的演員，本來希望他出演助理詹姆士一角，但因為其工作滿檔，才改爲邀請他演出年輕的達利：「他在結束《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）工作後，不到三天又要拍《閃電俠》，仍堅持出演電影。也希望他能夠透過治療得到幫助。」

而為了找到符合詹姆士俊美又天真男孩的形象，劇組選角橫跨倫敦、紐約、洛杉磯，最後從一所學校找到克里斯多福布萊尼（Christopher Briney），瑪麗海隆開玩笑道：「我很懷疑這麼好看的人還能演戲，會不會太超過？」而布萊尼也不負眾望，與一票演技派演員對戲也完全不生澀，不僅讓整部電影有了更立體的層次，更因其外型神似年輕時的李奧納多（Leonardo DiCaprio）而逐漸受到關注。

《達利：慾望之謎》將於10月13日正式於台灣上映，有興趣的讀者不妨先行觀賞預告片，或追蹤「台北双喜電影」官方粉絲專頁，以獲得第一手的放映情報。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標：聚焦達利與妻子奇異又荒誕的晚年生活：籌備近十年的《達利：慾望之謎》即將上映

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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