宋怡慧《一筆入魂》：Google時代我們為什麼還需要圖書館？
我們想讓你知道的是
上網Google看似可以找到所有問題的答案，可能比你身旁的權威回答得更精確，但是這樣不會幫助你學會問好問題，怎樣的提問才能抓住要點。而且，最有價值的不是答案，而是懂得問問題。
文：宋怡慧
Google時代為何你還需要圖書館
電腦帶來的危險非常大，人們計算得太多，思考得太少。
──《窮查理的普通常識》
智慧型手機等行動載具深深影響了人們的閱讀習慣，曾經有一次拿起手機時，太太突然反問我，過去你碰到問題，都會去找書思考後提出不錯的解決方式，為什麼現在都是用手機尋找答案呢？
這個問題讓我重新去思考：「在圖書館裡閱讀」與 「用網路Google搜尋」之間的差異，圖書館與Google最大的不同在於，圖書館不僅是一個找尋知識的地方，更是讓我們建立思想體系、深入思考的場域。
首先由於圖書館本身沒有商業目的，容納各式各類的大量書籍，每一本書不論內容為何，甚至再冷門的書，總有讀者需要；只要有讀者需要，圖書館就會保存它。若把圖書館裡的每本書當成一棵樹，在圖書館裡遊走，就像在一片森林閒逛。你慢慢會發現每棵樹之間的不同以及它們之間的聯繫，然後會知道知識資訊如何被定位、被分類，因此能獲得被整理過、認知思考過的資訊。
透過瀏覽圖書館會知道一個知識在整體知識體系當中的位置，才能系統性去運用。而透過網路Google搜尋只能部分瀏覽，像是在森林中看到幾棵樹，見樹而無法見林。過去能說知識就是力量，如今要說能掌握知識體系才是王道。
再來，身處網路世代的我們，多是尋求另外一種形式的解惑，只要有問題，就用搜尋引擎來找解答。但如今的課題是：面對大量資訊，過多的選擇，反而讓人無法進行正確的抉擇。而當大網路巨頭公司（如Facebook、Google）正努力地將服務（如新聞及搜索結果）依據個人偏好設定提供媒體內容，使用者們就會被困在一個「同溫層」，我們透過網路看到一個「想看到」的世界，看不見一些或許讓我們能對世界廣闊視野的資訊。
圖書館給予我們走出同溫層的一個可能性，透過瀏覽圖書館的各式好書可以去探索自己內在未知的部分。不只讓我們知道想知道的事，也因為能巧遇不同的好書，而接觸許多意外的資訊，讓你能知道過去未曾知道的事，更能走出框架想出有創意的想法，甚至發現未曾認識的自己。
部分讀者在閱讀一本書時，往往都有從書中找尋自己的渴望：找尋主角有沒有遇到和自己類似的困擾、有沒有相關的心聲、能否揭示一條出路等。《街頭日記》中艾琳．古薇爾老師說：「不管學生犯過什麼錯誤，我要讓他們把閱讀當成一個改變的機會，也許學生會在書裡發現他自己。」她以各種好書，如《安妮的日記》、《莎拉塔的圍城日記》，讓學生看到自己的處境（幫派、暴力威脅等），她帶領一群「曾經被社會遺棄」的學生與不同故事的主角生命進行深層的交會，而能從旁觀者觀點為自己的人生找出一條出路。
懂得問路的人不會迷路
一本好書確實可成為某人一段人生的重要地圖，透過文字找到心靈的對話、幫助讀者重新定位自己、從迷途中返回、發現突破的關鍵。如今人們透過書籍尋求解答，那彷彿是上個世紀的解惑方式了。
上網Google看似可以找到所有問題的答案，可能比你身旁的權威回答得更精確，但是這樣不會幫助你學會問好問題，怎樣的提問才能抓住要點。而且，最有價值的不是答案，而是懂得問問題。
然而人手一機的模式，已讓人習慣用網路輕易去找解答，而不是靜下心思考自己該如何解決問題。當我們問錯問題時，往往就會無法準確的對症下藥，導致你看起來知道很多答案，卻不知道如何解決真實而複雜的問題。
我們透過網路搜尋到的答案，是顯示大數據的結果、多數人的想法，卻不見得適合我們自己的特質與需求。當我們打開手機要搜尋時，請嘗試告訴自己：「與眾人不同需要勇氣，然而我們要過的人生是自己的，不是別人的。」下回當我們跟別人不一樣時，要記得一個非洲諺語說：「懂得提問的人，永遠不會迷路。」
最後留給您一個思考的問題
用網路搜尋一下圖書館的十大分類，看看哪些類的書籍是自己從來沒有翻閱過，下回去圖書館找找到這類的書籍，也許你會發現一些驚喜。
延伸閱讀
- 《街頭日記》艾琳．古薇爾與150位自由寫手∕著，親子天下
- 《書呆與阿宅》Scott Hartley∕著，寶鼎出版
- 《知識的假象：為什麼我們從未獨立思考？》Steven Sloman, Philip Fernbach∕著，先覺出版
- 《猶太人每天鍛鍊的WHY思考法》 石角完爾／著，商業周刊
- 《看穿假象、理智發聲，從問對問題開始》 尼爾．布朗、史都華．基里／著，商業周刊
- 《好奇心：生命不在於找答案，而是問問題》 布萊恩．葛瑟、查爾斯．費希曼／著，商周出版
- 《給孩子的解答之書：解開孩子好奇心的60個問答》卡琳．西蒙奈、伊莎貝爾．瑪洛杰／著，遠流出版
書籍介紹
本文摘錄自《一筆入魂：怡慧老師的創作人生課！隨書限量附贈6款：「掌中的創作攻略」手跡書籤！》，平安文化出版
作者：宋怡慧
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世界再黑暗，都能靠寫作逆轉！
創作者的案頭聖經，閱讀者的夢幻筆記，台灣TOP 1教師暢銷作家最強文字思考術！只要能讀，你就能寫。能寫的人，就可以被看見；一字一句，創造自己的機遇！
．創作的世界不存在神人，只有「刻意練習」的普通人？
．提筆時的「靈光一閃」並不是偶然，而是平時累積的必然？
．寫作不只能讓你成為時間管理大師，還能像企業家一樣思考？
．說個好故事，能讓你成績更好，工作更成功，甚至改變全世界？
．只要好好「體驗生活」，就能擁有取之不盡的素材寶庫？
．創作者只要掌控「思考優勢」，AI的競爭根本不足為懼？
宋怡慧，台灣文壇最獨特的名字，她是高中教師、暢銷作家，更是名聲響徹亞洲的「閱讀傳道士」，許多人好奇，面對繁重的教學工作、絡繹不絕的演講邀約，她是如何堅持寫作，創作出一本又一本主題各異，卻又同樣精采的暢銷書？
事實上，在成為寫作者之前，她只是一個單純的愛書人，並無顯赫的得獎資歷，生活也並不高潮迭起，但她憑藉著大量閱讀，豐富了人生經驗；透過敏銳的感受力，掌握生活中每個細小的靈感，她將緊迫的時間壓力，化為持續寫作的動力，最終她領悟了獨一無二的創作思考，也創造出書寫的N種可能。
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放手喝、大膽玩！格蘭傑「X」單一麥芽威士忌挑戰百搭天花板
我們想讓你知道的是
格蘭傑「X」單一麥芽威士忌打破品飲藩籬，挑戰喝酒情境天花板，無論老饕或新手、純飲或調酒，X都能駕馭。
「X」，一個象徵跨界的符碼，一個充滿可能性的標誌，格蘭傑推出「 X 單一麥芽威士忌」，宣告打破傳統、開啟跨界混搭的冒險之旅，無論是威士忌初心者、初探玩家、品銘大師，都能藉此獲得全新的威士忌體驗，玩出最心滿意足的滋味。
一支擁有無限可能的威士忌——格蘭傑X
在台灣喝酒的眾多刻板印象中，其中有一項是「好的威士忌不必拿來調酒，調酒用的威士忌一定不適合純飲」。不過，喜愛打破常規的格蘭傑可不這麼想，為了讓更多人能體驗喝威士忌的樂趣，無論任何情境都能輕鬆享受威士忌之美，格蘭傑打造了一款「X」單一麥芽威士忌，翻轉人們的想像。
「X」即是「Cross」，意味著跨界與混搭，充滿無限可能性。一般人對於單一麥芽威士忌停留在純飲或加冰，但格蘭傑「X」透過酒廠精心的設計，讓它不只能純喝，想要加冰喝、做成Highball或是搭配其他風味副材料做成調酒，有都沒有問題；甚至它也不限場合，想要下午茶搭配清爽低酒精的格蘭傑X調酒，或是在KTV熱唱想要搭配冰塊慶祝，甚至是好友聚會談心純飲，格蘭傑「X」都可以符合需求。
奔放性格，再創全新經典
秉持著「讓更多人享受威士忌的樂趣」的精神，格蘭傑「X」並不是打造出一款毫無特色的威士忌以獲得老饕與入門者的最大公約數，而是保有格蘭傑的風味性格，發展出能收服資深品酩佳與威士忌初心者的風味，甚至打破威士忌只能純飲或只能調酒的界線，讓每一位玩家都能發揮創意、隨心所欲的品嚐威士忌。
與經典系列相比，格蘭傑「X」單一麥芽威士忌展現出更為奔放的香氣，帶來生動的花香和辛香料氣息，而晃動後更凸顯烘烤橡木桶的風味，散發出西洋梨的獨特風味。口感方面，格蘭傑「X」則呈現出更加易飲且粉嫩的特點，尤其再稍微兌水後，更迸發出西洋梨和白水蜜桃的滋味，完美演繹格蘭傑的甘甜本色。
威士忌玩創意，放手玩出X種喝法
不限情境，無論是獨自在家放鬆、與家人中秋節烤肉，或與好友在KTV狂歡，格蘭傑「X」目前最適合在各種喝法、各種場合搭配的單一麥芽威士忌。不限喝法，可以純飲或加冰、加水，也可以做成經典的Highball，甚至想要隨手抓一些超商飲料做成創意調酒，或加入些許當季水果來一場雞尾酒派對，格蘭傑「X」都有絕對的自信能征服你的味蕾，就看你敢不敢玩。
不妨現在就來一支格蘭傑「X」單一麥芽威士忌，挑戰「X」的極限，盡情玩出無限多種組合，在品味威士忌的同時，享受趣味妙不可言。