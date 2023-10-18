宋怡慧《一筆入魂》：Google時代我們為什麼還需要圖書館？

文：宋怡慧

Google時代為何你還需要圖書館

電腦帶來的危險非常大，人們計算得太多，思考得太少。 ──《窮查理的普通常識》

智慧型手機等行動載具深深影響了人們的閱讀習慣，曾經有一次拿起手機時，太太突然反問我，過去你碰到問題，都會去找書思考後提出不錯的解決方式，為什麼現在都是用手機尋找答案呢？

這個問題讓我重新去思考：「在圖書館裡閱讀」與 「用網路Google搜尋」之間的差異，圖書館與Google最大的不同在於，圖書館不僅是一個找尋知識的地方，更是讓我們建立思想體系、深入思考的場域。

首先由於圖書館本身沒有商業目的，容納各式各類的大量書籍，每一本書不論內容為何，甚至再冷門的書，總有讀者需要；只要有讀者需要，圖書館就會保存它。若把圖書館裡的每本書當成一棵樹，在圖書館裡遊走，就像在一片森林閒逛。你慢慢會發現每棵樹之間的不同以及它們之間的聯繫，然後會知道知識資訊如何被定位、被分類，因此能獲得被整理過、認知思考過的資訊。

透過瀏覽圖書館會知道一個知識在整體知識體系當中的位置，才能系統性去運用。而透過網路Google搜尋只能部分瀏覽，像是在森林中看到幾棵樹，見樹而無法見林。過去能說知識就是力量，如今要說能掌握知識體系才是王道。

再來，身處網路世代的我們，多是尋求另外一種形式的解惑，只要有問題，就用搜尋引擎來找解答。但如今的課題是：面對大量資訊，過多的選擇，反而讓人無法進行正確的抉擇。而當大網路巨頭公司（如Facebook、Google）正努力地將服務（如新聞及搜索結果）依據個人偏好設定提供媒體內容，使用者們就會被困在一個「同溫層」，我們透過網路看到一個「想看到」的世界，看不見一些或許讓我們能對世界廣闊視野的資訊。

圖書館給予我們走出同溫層的一個可能性，透過瀏覽圖書館的各式好書可以去探索自己內在未知的部分。不只讓我們知道想知道的事，也因為能巧遇不同的好書，而接觸許多意外的資訊，讓你能知道過去未曾知道的事，更能走出框架想出有創意的想法，甚至發現未曾認識的自己。

部分讀者在閱讀一本書時，往往都有從書中找尋自己的渴望：找尋主角有沒有遇到和自己類似的困擾、有沒有相關的心聲、能否揭示一條出路等。《街頭日記》中艾琳．古薇爾老師說：「不管學生犯過什麼錯誤，我要讓他們把閱讀當成一個改變的機會，也許學生會在書裡發現他自己。」她以各種好書，如《安妮的日記》、《莎拉塔的圍城日記》，讓學生看到自己的處境（幫派、暴力威脅等），她帶領一群「曾經被社會遺棄」的學生與不同故事的主角生命進行深層的交會，而能從旁觀者觀點為自己的人生找出一條出路。

懂得問路的人不會迷路

一本好書確實可成為某人一段人生的重要地圖，透過文字找到心靈的對話、幫助讀者重新定位自己、從迷途中返回、發現突破的關鍵。如今人們透過書籍尋求解答，那彷彿是上個世紀的解惑方式了。

上網Google看似可以找到所有問題的答案，可能比你身旁的權威回答得更精確，但是這樣不會幫助你學會問好問題，怎樣的提問才能抓住要點。而且，最有價值的不是答案，而是懂得問問題。

然而人手一機的模式，已讓人習慣用網路輕易去找解答，而不是靜下心思考自己該如何解決問題。當我們問錯問題時，往往就會無法準確的對症下藥，導致你看起來知道很多答案，卻不知道如何解決真實而複雜的問題。

我們透過網路搜尋到的答案，是顯示大數據的結果、多數人的想法，卻不見得適合我們自己的特質與需求。當我們打開手機要搜尋時，請嘗試告訴自己：「與眾人不同需要勇氣，然而我們要過的人生是自己的，不是別人的。」下回當我們跟別人不一樣時，要記得一個非洲諺語說：「懂得提問的人，永遠不會迷路。」

最後留給您一個思考的問題

用網路搜尋一下圖書館的十大分類，看看哪些類的書籍是自己從來沒有翻閱過，下回去圖書館找找到這類的書籍，也許你會發現一些驚喜。

延伸閱讀

《街頭日記》艾琳．古薇爾與150位自由寫手∕著，親子天下

《書呆與阿宅》Scott Hartley∕著，寶鼎出版

《知識的假象：為什麼我們從未獨立思考？》Steven Sloman, Philip Fernbach∕著，先覺出版

《猶太人每天鍛鍊的WHY思考法》 石角完爾／著，商業周刊

《看穿假象、理智發聲，從問對問題開始》 尼爾．布朗、史都華．基里／著，商業周刊

《好奇心：生命不在於找答案，而是問問題》 布萊恩．葛瑟、查爾斯．費希曼／著，商周出版

《給孩子的解答之書：解開孩子好奇心的60個問答》卡琳．西蒙奈、伊莎貝爾．瑪洛杰／著，遠流出版

書籍介紹

本文摘錄自《一筆入魂：怡慧老師的創作人生課！隨書限量附贈6款：「掌中的創作攻略」手跡書籤！》，平安文化出版

作者：宋怡慧

世界再黑暗，都能靠寫作逆轉！

創作者的案頭聖經，閱讀者的夢幻筆記，台灣TOP 1教師暢銷作家最強文字思考術！只要能讀，你就能寫。能寫的人，就可以被看見；一字一句，創造自己的機遇！

．創作的世界不存在神人，只有「刻意練習」的普通人？

．提筆時的「靈光一閃」並不是偶然，而是平時累積的必然？

．寫作不只能讓你成為時間管理大師，還能像企業家一樣思考？

．說個好故事，能讓你成績更好，工作更成功，甚至改變全世界？

．只要好好「體驗生活」，就能擁有取之不盡的素材寶庫？

．創作者只要掌控「思考優勢」，AI的競爭根本不足為懼？

宋怡慧，台灣文壇最獨特的名字，她是高中教師、暢銷作家，更是名聲響徹亞洲的「閱讀傳道士」，許多人好奇，面對繁重的教學工作、絡繹不絕的演講邀約，她是如何堅持寫作，創作出一本又一本主題各異，卻又同樣精采的暢銷書？

事實上，在成為寫作者之前，她只是一個單純的愛書人，並無顯赫的得獎資歷，生活也並不高潮迭起，但她憑藉著大量閱讀，豐富了人生經驗；透過敏銳的感受力，掌握生活中每個細小的靈感，她將緊迫的時間壓力，化為持續寫作的動力，最終她領悟了獨一無二的創作思考，也創造出書寫的N種可能。