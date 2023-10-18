《揭密保險》：為何一位可怕的駕駛，仍能獲得最低的汽車保險價格？
我們想讓你知道的是
即使輸入大量數據，也調查了背景，汽車保險市場中仍存在大量的逆選擇。例如，以色列的一項研究發現，在保險價格相同的條件下，選擇保障較多且經驗老到的駕駛人，比選擇保障較少的駕駛人更有可能發生交通事故。同樣的基本模式在其他國家也有紀錄。
文：利倫．艾納夫、艾咪．芬克爾斯坦、雷．費斯曼
你或許可以想像，汽車保險公司調查了你過去種種細節，並將相關資訊輸入其專有的演算法系統時，它已經知道了你申請理賠的可能性，甚至比你自己預測得還準。大數據出現了，保險市場不再因選擇問題而導致崩盤，真是好消息，對吧？
別那麼快下結論。研究人員發現，即使輸入大量數據，也調查了背景，汽車保險市場中仍存在大量的逆選擇。例如，以色列的一項研究發現，在保險價格相同的條件下，選擇保障較多且經驗老到的駕駛人，比選擇保障較少的駕駛人更有可能發生交通事故。同樣的基本模式在其他國家也有紀錄。
如果你稍微反思一下，對於經驗老到的駕駛人來說，汽車保險中的逆選擇情況特別嚴重，也就不令人意外了。初學者的開車技術還不熟練，更重要的是，他們還沒有時間去了解他們與其他新手駕駛相比，是否特別笨拙。
當然不是說那一頁頁的數據毫無用處。實際上，以色列汽車保險市場的研究發現，選擇高保障的有經驗駕駛人的平均理賠金額，比選擇低保障的駕駛人約高三分之一，但在研究人員校正保險公司為訂定保費而蒐集的駕駛人、車輛相關資訊後，這個差距縮小約九○％。
換句話說，詳細資訊和進階定價演算法能排除大部分的選擇問題。然而，還是有些選擇問題存在——即使是有相同駕駛紀錄的人，知道自己只是僥倖沒發生過小車禍的魯莽駕駛人會購買更多保險，而知道自己只是倒楣的謹慎駕駛人購買的保險較少。
也就是說，無論數據科學為保險公司帶來什麼優勢，這些申請人依然隱藏了一些不為人知的問題。例如，當艾咪還在攻讀研究所時，她已經有超過十年的無汙點駕駛紀錄，因此，她在接近三十歲購買第一輛車時被評為優秀的司機，並獲得了最低的汽車保險價格。然而，她承認自己是位可怕的駕駛（每個認識她的人都這麼認為）。
艾咪知道什麼，而保險公司卻不知道呢？作為十七歲的曼哈頓人，她考取駕照只是為了滿足母親的要求，將其視為一種「寶貴的身分證明」，她只學會足以通過考試的路邊停車和方向燈知識；在她依母親命令取得駕照後，近十年都沒再開過車，因此她對路邊停車和斜向停車只有模糊的記憶，更不用說真的開車或是……安全駕駛了。
艾咪的案例說明，倒楣的保險公司要承受更高的風險，但私有訊息也可能透過其他方式影響保險。利倫曾大聲抱怨說，他的大兒子夏利去離他家開車約十分鐘路程的史丹佛大學（Stanford University）時，家庭汽車保險費並沒有降低。利倫發誓夏利再也不會駕駛他們的任何一輛車——在家庭會議裡已經協議好讓弟弟耶利專用那台車。
但保險公司有項嚴格的政策，即生活在距離父母一百英里以內的大學生，仍然被算作保險的一部分。如果利倫想要保留這輛車，他必須支付高額保費，因為這代表不僅有一個、而是兩個青少年可能會駕駛這輛車，即使實際上只有一個人會用車。
艾咪和利倫的故事或許聽起來有點特殊，但是每個人都有自己的古怪之處，對吧？保險公司很難蒐集某些駕駛人的歷史資料。讓我們再回到艾咪和她的「無汙點駕駛紀錄」。沒有網站記錄某人開了多少里程數，公司甚至不會問你過去十年開了多少英里（誰能記得呢？而且除了一些古怪的紐約人，誰會拿到駕照卻不開車？）。事故會留下公開紀錄，因此，如果你想從好事達保險轉換至前進保險，好讓汽車保費重新計算，這樣是行不通的。
前進保險可以查閱事故登記資料庫，以確保你說的是實話。感謝經濟學家阿爾瑪．寇恩（Alma Cohen）的研究，我們才知道這些公開紀錄的重要性。她在以色列國家事故數據庫建立之前，研究了汽車保險客戶的行為。無論是故意還是選擇性遺忘，保險申請人對於他們過去意外事故的報告都低估了七五％。既然原本的保險公司知道了客戶的事故紀錄，易發生事故的駕駛人就有了在新公司重新開始的動機。
這種事也確實發生了：寇恩發現換保險公司的客戶往往有較差的理賠歷史（新公司看不見這些），而堅持原有保單的客戶則相對較好。換句話說，曾經發生車禍的駕駛人會藉由轉換至另一家保險公司來「逃避紀錄」。
不過即使有公開的事故紀錄，還是有些和駕駛風險相關的客戶特質難以取得，或取得成本太高。因此，儘管保險公司可以透過數據抓出九○％的事故風險，顧客仍有根據私有訊息來進行選擇的空間。
書籍介紹
本文摘錄自《揭密保險：為風險與人命定價的商業模式，如何打造與摧毀這個億萬帝國？》，商周出版
作者：利倫．艾納夫、艾咪．芬克爾斯坦、雷．費斯曼
譯者：許可欣
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台灣的保險滲透度連續蟬聯全球前三，但是我們真的懂保險嗎？你是否知道，為什麼牙科保險做不起來？為什麼寵物保險這麼貴？離婚保險真的有人買嗎？為什麼某些保險商品會崩潰（看看那慘烈的防疫險？）
為了揭開保險市場的神秘面紗，三位重量級經濟學家，深入探索其背後運作，例如：
高度資訊不對稱的保險市場，經常產生所謂的「逆選擇」（Adverse Selection）效應，也就是前來的客戶都是風險較大、需要較高成本的人，為了維持獲利，公司必須無所不用其極地蒐集客戶資訊————
例如透過監控系統，檢視駕駛是否會超車、違規、打瞌睡，進而調整保險費率；透過家族基因病史，為每個人訂定不同的壽險價格；贈送免費的健身房會籍，吸引本來就比較健康的會員；設置「等待期」，讓企圖透過保險獲利的人失去誘因……但這些全都無法解決關鍵問題！
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。