《揭密保險》：為何一位可怕的駕駛，仍能獲得最低的汽車保險價格？

文：利倫．艾納夫、艾咪．芬克爾斯坦、雷．費斯曼

你或許可以想像，汽車保險公司調查了你過去種種細節，並將相關資訊輸入其專有的演算法系統時，它已經知道了你申請理賠的可能性，甚至比你自己預測得還準。大數據出現了，保險市場不再因選擇問題而導致崩盤，真是好消息，對吧？

別那麼快下結論。研究人員發現，即使輸入大量數據，也調查了背景，汽車保險市場中仍存在大量的逆選擇。例如，以色列的一項研究發現，在保險價格相同的條件下，選擇保障較多且經驗老到的駕駛人，比選擇保障較少的駕駛人更有可能發生交通事故。同樣的基本模式在其他國家也有紀錄。

如果你稍微反思一下，對於經驗老到的駕駛人來說，汽車保險中的逆選擇情況特別嚴重，也就不令人意外了。初學者的開車技術還不熟練，更重要的是，他們還沒有時間去了解他們與其他新手駕駛相比，是否特別笨拙。

當然不是說那一頁頁的數據毫無用處。實際上，以色列汽車保險市場的研究發現，選擇高保障的有經驗駕駛人的平均理賠金額，比選擇低保障的駕駛人約高三分之一，但在研究人員校正保險公司為訂定保費而蒐集的駕駛人、車輛相關資訊後，這個差距縮小約九○％。

換句話說，詳細資訊和進階定價演算法能排除大部分的選擇問題。然而，還是有些選擇問題存在——即使是有相同駕駛紀錄的人，知道自己只是僥倖沒發生過小車禍的魯莽駕駛人會購買更多保險，而知道自己只是倒楣的謹慎駕駛人購買的保險較少。

也就是說，無論數據科學為保險公司帶來什麼優勢，這些申請人依然隱藏了一些不為人知的問題。例如，當艾咪還在攻讀研究所時，她已經有超過十年的無汙點駕駛紀錄，因此，她在接近三十歲購買第一輛車時被評為優秀的司機，並獲得了最低的汽車保險價格。然而，她承認自己是位可怕的駕駛（每個認識她的人都這麼認為）。

艾咪知道什麼，而保險公司卻不知道呢？作為十七歲的曼哈頓人，她考取駕照只是為了滿足母親的要求，將其視為一種「寶貴的身分證明」，她只學會足以通過考試的路邊停車和方向燈知識；在她依母親命令取得駕照後，近十年都沒再開過車，因此她對路邊停車和斜向停車只有模糊的記憶，更不用說真的開車或是……安全駕駛了。

艾咪的案例說明，倒楣的保險公司要承受更高的風險，但私有訊息也可能透過其他方式影響保險。利倫曾大聲抱怨說，他的大兒子夏利去離他家開車約十分鐘路程的史丹佛大學（Stanford University）時，家庭汽車保險費並沒有降低。利倫發誓夏利再也不會駕駛他們的任何一輛車——在家庭會議裡已經協議好讓弟弟耶利專用那台車。

但保險公司有項嚴格的政策，即生活在距離父母一百英里以內的大學生，仍然被算作保險的一部分。如果利倫想要保留這輛車，他必須支付高額保費，因為這代表不僅有一個、而是兩個青少年可能會駕駛這輛車，即使實際上只有一個人會用車。

艾咪和利倫的故事或許聽起來有點特殊，但是每個人都有自己的古怪之處，對吧？保險公司很難蒐集某些駕駛人的歷史資料。讓我們再回到艾咪和她的「無汙點駕駛紀錄」。沒有網站記錄某人開了多少里程數，公司甚至不會問你過去十年開了多少英里（誰能記得呢？而且除了一些古怪的紐約人，誰會拿到駕照卻不開車？）。事故會留下公開紀錄，因此，如果你想從好事達保險轉換至前進保險，好讓汽車保費重新計算，這樣是行不通的。

前進保險可以查閱事故登記資料庫，以確保你說的是實話。感謝經濟學家阿爾瑪．寇恩（Alma Cohen）的研究，我們才知道這些公開紀錄的重要性。她在以色列國家事故數據庫建立之前，研究了汽車保險客戶的行為。無論是故意還是選擇性遺忘，保險申請人對於他們過去意外事故的報告都低估了七五％。既然原本的保險公司知道了客戶的事故紀錄，易發生事故的駕駛人就有了在新公司重新開始的動機。

這種事也確實發生了：寇恩發現換保險公司的客戶往往有較差的理賠歷史（新公司看不見這些），而堅持原有保單的客戶則相對較好。換句話說，曾經發生車禍的駕駛人會藉由轉換至另一家保險公司來「逃避紀錄」。

不過即使有公開的事故紀錄，還是有些和駕駛風險相關的客戶特質難以取得，或取得成本太高。因此，儘管保險公司可以透過數據抓出九○％的事故風險，顧客仍有根據私有訊息來進行選擇的空間。

書籍介紹

本文摘錄自《揭密保險：為風險與人命定價的商業模式，如何打造與摧毀這個億萬帝國？》，商周出版

作者：利倫．艾納夫、艾咪．芬克爾斯坦、雷．費斯曼

譯者：許可欣

台灣的保險滲透度連續蟬聯全球前三，但是我們真的懂保險嗎？你是否知道，為什麼牙科保險做不起來？為什麼寵物保險這麼貴？離婚保險真的有人買嗎？為什麼某些保險商品會崩潰（看看那慘烈的防疫險？）

為了揭開保險市場的神秘面紗，三位重量級經濟學家，深入探索其背後運作，例如：

高度資訊不對稱的保險市場，經常產生所謂的「逆選擇」（Adverse Selection）效應，也就是前來的客戶都是風險較大、需要較高成本的人，為了維持獲利，公司必須無所不用其極地蒐集客戶資訊————

例如透過監控系統，檢視駕駛是否會超車、違規、打瞌睡，進而調整保險費率；透過家族基因病史，為每個人訂定不同的壽險價格；贈送免費的健身房會籍，吸引本來就比較健康的會員；設置「等待期」，讓企圖透過保險獲利的人失去誘因……但這些全都無法解決關鍵問題！