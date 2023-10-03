A&F前執行長遭控對年輕男子性剝削，並雇用中間人進行「性試鏡」
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根據《BBC》的一項調查，A&F前執行長傑弗瑞斯（Mike Jeffries）被控透過雇用中間人為他和其伴侶尋找年輕男性，先透過中間人以口交進行「性試鏡」，並承諾他們將簽約成為公司的模特後，才會將通過審核者介紹給這對伴侶，而遭遇此性剝削的受害者有數名。
Abercrombie & Fitch（A&F）的前執行長傑弗瑞斯（Mike Jeffries）和他的伴侶昨（2）晚被指控，在他們於世界各地舉辦的活動中對年輕男性進行性剝削。 《BBC》的紀錄片節目《廣角鏡》（Panorama）發布了一份指控檔案，指控79歲的傑佛瑞斯以「組織嚴密的網絡」，由中間人為他和60歲的伴侶史密斯（Matthew Smith）尋找年輕男子。
根據《BBC》，自20世紀90年代起的20多年來，傑弗瑞斯透過銷售美式性感風的赤裸上身男性模特和廣告牌，將A&F從一家失敗的傳統服裝商轉變為價值數10億美元的青少年服飾零售商。在傑弗瑞斯2014年因銷售下滑而被迫從A&F辭職之前，他曾是美國薪資最高的執行長之一，但也是一位備受爭議的人物。他曾被指控歧視員工、揮霍無度，也曾針對其伴侶史密斯在A&F內部的非官方影響被投訴過。
傑佛瑞斯雇用中間人進行「性試鏡」，並許諾簽約成為A&F模特
《BBC》現在揭露了一些指控，稱這位時尚大亨在其紐約住宅和世界各地的豪華酒店（包括倫敦、巴黎、威尼斯和馬拉喀什）舉辦的活動中，利用年輕成年男子進行性剝削。綜合《BBC》、《衛報》與《每日郵報》，大多數遭性剝削的男性表示，傑弗瑞斯雇用的中間人會先請私人美容師為年輕男子剃除體毛後，經歷這樣「非人化」的過程後，再透過要求或主動為其口交，對他們進行性「試鏡」。試鏡結束後，這名中間人才會將這些年輕人介紹給傑弗瑞斯與他的伴侶史密斯，並簽署保密協議。
這些男性描述他們見到的中間人因有部分鼻子不見，而以蛇皮貼片遮蓋之，《BBC》已藉此確認這名中間人的身份是雅各布森（James Jacobson）。
作為為期2年調查中的一部分，《BBC》記者克羅克斯福德（Rianna Croxford）共採訪了12名男子，他們描述了在2009年至2015年間參加涉及性行為活動的情況，而這些活動都是為傑弗瑞斯和史密斯舉辦的。
過半數的男性表示，他們最初被誤導了這些活動的性質，或者沒有被告知會發生性行為。其他人則表示，他們知道活動會涉及性，但仍不知道對方具體期望什麼。其中一些人聲稱自己受到了剝削或虐待，而一些人則告訴《BBC》在他們見到傑弗瑞斯和史密斯之前，中間人或其他招募人員曾提出了與A&F簽訂模特合約的可能性。
他們還說，傑弗瑞斯和史密斯會在活動中與大約4名男子發生性關係，或「指揮」他們互相發生性關係。事後，活動現場的工作人員遞給他們裝滿上千美元現金的信封。除1人外，其他人都說他們在這次經歷中受到了傷害。
在《廣角鏡》的特別節目《The Abercrombie Guys: The Dark Side of Cool》中，其中一名受害年輕男子、前模特帕爾（Barrett Pall）告訴記者羅克斯福德：「當時在那個房間我感覺就像一隻動物。在那些人眼中，我不是人類，我只是一個身體。我被呈現在某人面前後就任其擺佈。」
帕爾補充說道，當時他覺得自己有義務服從，因為這位年長男子一直在經濟上支持他，令他覺得自己欠了人情。發生在他身上的事情以不好的方式改變了他的生活，然後似乎就在鏡頭前崩潰了。
2名前美國檢察官愛德華茲（Brad Edwards）和格迪斯（Elizabeth Geddes）在獨立審查了《BBC》提供的證據後，呼籲應展開調查，以確定是否應提出性販運（sex trafficking）的指控。根據美國法律，性販運包括透過暴力、欺詐或脅迫手段，讓成年人前往另一個州或國家進行性交易以換取金錢。
受害人：「這就像是在兜售名氣，而代價就是服從。」
其中一名受害人、當時23歲的布拉德伯里（David Bradberry）表示，他是在2010年由一名經紀人介紹認識中間人雅各布森的，該經紀人稱雅各布森是A&F公司「老闆們的守門人」，但並沒有對提到性過。
布拉德伯里說，在會面時雅各布森建議A&F的官方攝影師為他拍照，之後明確表示除非讓他口交，否則不會讓他去見A&F或傑弗瑞斯。布拉德伯里表示當時他嚇癱了，並說「這就像是在兜售名氣，而代價就是服從。」他被要求要相信「每個人都是從這裡開始的」，並回憶道雅各布森為他的「時間」付了500美元。
布拉德伯里因此受邀參加傑弗瑞斯在位於紐約長島豪宅舉辦的活動，他與傑弗瑞斯和史密斯談論了想成為A&F模特兒的願望。他說，後來傑佛弗斯把就把「poppers」（一種可導致強烈頭暈和迷失方向的藥物）放在他鼻子下面，隨後與他發生了性關係。
布拉德伯里還說活動地點很隱蔽，而且傑弗瑞斯的私人員工身穿著A&F制服在場監督活動，這意味著他並沒有說不的安全感，無法適時表示他的不適。
中間人否認指控、傑弗里斯和史密斯拒絕回應
雅各布森在透過律師發表的聲明中說，他對任何關於其有脅迫、欺騙或強迫行為的指控感到不快，而且表示「對其他人的任何此類行為毫不知情」。並表示不記得自己曾許諾過模特機會，並說「任何互動都是完全合意、自願的，每一個參加活動的人都是睜大著眼睛的。」而《BBC》也多次提出對指控發表評論的請求，但傑弗里斯和史密斯皆拒絕回應，也沒有回應《衛報》的回應請求。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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