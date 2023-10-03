A&F前執行長遭控對年輕男子性剝削，並雇用中間人進行「性試鏡」

Abercrombie & Fitch（A&F）的前執行長傑弗瑞斯（Mike Jeffries）和他的伴侶昨（2）晚被指控，在他們於世界各地舉辦的活動中對年輕男性進行性剝削。 《BBC》的紀錄片節目《廣角鏡》（Panorama）發布了一份指控檔案，指控79歲的傑佛瑞斯以「組織嚴密的網絡」，由中間人為他和60歲的伴侶史密斯（Matthew Smith）尋找年輕男子。

根據《BBC》，自20世紀90年代起的20多年來，傑弗瑞斯透過銷售美式性感風的赤裸上身男性模特和廣告牌，將A&F從一家失敗的傳統服裝商轉變為價值數10億美元的青少年服飾零售商。在傑弗瑞斯2014年因銷售下滑而被迫從A&F辭職之前，他曾是美國薪資最高的執行長之一，但也是一位備受爭議的人物。他曾被指控歧視員工、揮霍無度，也曾針對其伴侶史密斯在A&F內部的非官方影響被投訴過。

傑佛瑞斯雇用中間人進行「性試鏡」，並許諾簽約成為A&F模特

《BBC》現在揭露了一些指控，稱這位時尚大亨在其紐約住宅和世界各地的豪華酒店（包括倫敦、巴黎、威尼斯和馬拉喀什）舉辦的活動中，利用年輕成年男子進行性剝削。綜合《BBC》、《衛報》與《每日郵報》，大多數遭性剝削的男性表示，傑弗瑞斯雇用的中間人會先請私人美容師為年輕男子剃除體毛後，經歷這樣「非人化」的過程後，再透過要求或主動為其口交，對他們進行性「試鏡」。試鏡結束後，這名中間人才會將這些年輕人介紹給傑弗瑞斯與他的伴侶史密斯，並簽署保密協議。

這些男性描述他們見到的中間人因有部分鼻子不見，而以蛇皮貼片遮蓋之，《BBC》已藉此確認這名中間人的身份是雅各布森（James Jacobson）。

作為為期2年調查中的一部分，《BBC》記者克羅克斯福德（Rianna Croxford）共採訪了12名男子，他們描述了在2009年至2015年間參加涉及性行為活動的情況，而這些活動都是為傑弗瑞斯和史密斯舉辦的。

過半數的男性表示，他們最初被誤導了這些活動的性質，或者沒有被告知會發生性行為。其他人則表示，他們知道活動會涉及性，但仍不知道對方具體期望什麼。其中一些人聲稱自己受到了剝削或虐待，而一些人則告訴《BBC》在他們見到傑弗瑞斯和史密斯之前，中間人或其他招募人員曾提出了與A&F簽訂模特合約的可能性。

他們還說，傑弗瑞斯和史密斯會在活動中與大約4名男子發生性關係，或「指揮」他們互相發生性關係。事後，活動現場的工作人員遞給他們裝滿上千美元現金的信封。除1人外，其他人都說他們在這次經歷中受到了傷害。

在《廣角鏡》的特別節目《The Abercrombie Guys: The Dark Side of Cool》中，其中一名受害年輕男子、前模特帕爾（Barrett Pall）告訴記者羅克斯福德：「當時在那個房間我感覺就像一隻動物。在那些人眼中，我不是人類，我只是一個身體。我被呈現在某人面前後就任其擺佈。」

帕爾補充說道，當時他覺得自己有義務服從，因為這位年長男子一直在經濟上支持他，令他覺得自己欠了人情。發生在他身上的事情以不好的方式改變了他的生活，然後似乎就在鏡頭前崩潰了。

2名前美國檢察官愛德華茲（Brad Edwards）和格迪斯（Elizabeth Geddes）在獨立審查了《BBC》提供的證據後，呼籲應展開調查，以確定是否應提出性販運（sex trafficking）的指控。根據美國法律，性販運包括透過暴力、欺詐或脅迫手段，讓成年人前往另一個州或國家進行性交易以換取金錢。

受害人：「這就像是在兜售名氣，而代價就是服從。」

其中一名受害人、當時23歲的布拉德伯里（David Bradberry）表示，他是在2010年由一名經紀人介紹認識中間人雅各布森的，該經紀人稱雅各布森是A&F公司「老闆們的守門人」，但並沒有對提到性過。

布拉德伯里說，在會面時雅各布森建議A&F的官方攝影師為他拍照，之後明確表示除非讓他口交，否則不會讓他去見A&F或傑弗瑞斯。布拉德伯里表示當時他嚇癱了，並說「這就像是在兜售名氣，而代價就是服從。」他被要求要相信「每個人都是從這裡開始的」，並回憶道雅各布森為他的「時間」付了500美元。

布拉德伯里因此受邀參加傑弗瑞斯在位於紐約長島豪宅舉辦的活動，他與傑弗瑞斯和史密斯談論了想成為A&F模特兒的願望。他說，後來傑佛弗斯把就把「poppers」（一種可導致強烈頭暈和迷失方向的藥物）放在他鼻子下面，隨後與他發生了性關係。

布拉德伯里還說活動地點很隱蔽，而且傑弗瑞斯的私人員工身穿著A&F制服在場監督活動，這意味著他並沒有說不的安全感，無法適時表示他的不適。

中間人否認指控、傑弗里斯和史密斯拒絕回應

雅各布森在透過律師發表的聲明中說，他對任何關於其有脅迫、欺騙或強迫行為的指控感到不快，而且表示「對其他人的任何此類行為毫不知情」。並表示不記得自己曾許諾過模特機會，並說「任何互動都是完全合意、自願的，每一個參加活動的人都是睜大著眼睛的。」而《BBC》也多次提出對指控發表評論的請求，但傑弗里斯和史密斯皆拒絕回應，也沒有回應《衛報》的回應請求。