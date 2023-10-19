《影響他人購買、投票與決策的6大成功關鍵》：如果謠言流傳得夠久，最後無疑會獲得「達賴喇嘛的贊同」
我們想讓你知道的是
一九八○年代初期，兩位來自澳洲珀斯（Perth）的醫學研究者得出驚人的發現：潰瘍是細菌引起的。如果潰瘍是由細菌引起，那就可以治癒。事實上，簡單地使用抗生素治療，幾天內就可以痊癒了。然而，醫學界並沒有為之欣喜。馬歇爾和沃倫沒有因為一舉改善了幾億人類的未來健康而廣獲讚譽。冷落他們的原因很簡單：沒有人相信他們。
文：奇普．希思、丹．希思
每十人當中，就有一人在一生中會得潰瘍。最常見的是十二指腸潰瘍，這種疾病幾乎很少致命，卻疼痛難當。長久以來，潰瘍的起因一直是謎團，古早的智慧認為潰瘍是胃酸過多蝕穿胃壁所致。人們認為壓力、刺激性食物、過量飲酒是導致胃酸過多的原因。潰瘍的傳統療法主要是緩解造成疼痛的症狀，因為沒有「治癒」潰瘍的明確方法。
一九八○年代初期，兩位來自澳洲珀斯（Perth）的醫學研究者得出驚人的發現：潰瘍是細菌引起的。巴里．馬歇爾（Barry Marshall）與羅賓．沃倫（Robin Warren）兩位研究者找出罪魁禍首是一種微小的螺旋狀細菌（後來稱作幽門螺旋桿菌或幽門桿菌）。這項發現有重大的意義：如果潰瘍是由細菌引起，那就可以治癒。事實上，簡單地使用抗生素治療，幾天內就可以痊癒了。
然而，醫學界並沒有為之欣喜。馬歇爾和沃倫沒有因為一舉改善了幾億人類的未來健康而廣獲讚譽。冷落他們的原因很簡單：沒有人相信他們。
細菌的說法有幾個問題。第一個問題是常識，胃酸是一種強效物質，顯然足以穿透厚牛肉片，也強到足以溶解釘子（但沒那麼明顯）。想像細菌有可能在這種環境下存活是很荒謬的，跟在撒哈拉沙漠撞見愛斯基摩冰屋差不多。
第二個問題是來源，發現幽門桿菌時，沃倫是珀斯一間醫院的病理學家；馬歇爾則是三十歲的內科實習醫師，根本還不是正式醫師。醫學界期待重要發現是來自研究型大學的醫學博士或教授群、世界級醫學中心等，內科醫師能治癒的，不可能是影響世界一成人口的疾病。
最後一個問題是地點，珀斯的醫學研究者就像來自密西西比的物理學家。雖然科學就是科學，但人類骨子裡的勢利眼使然，我們傾向認為科學只會來自某些地方，不會來自其他地方。
馬歇爾與沃倫甚至無法讓他們的研究論文登上醫學期刊。馬歇爾在專業會議上報告他們的發現時，科學家們嗤之以鼻，其中一位聽過他們報告的研究者評論說，他「根本沒有一個科學家的樣子」。
平心而論，這些人的懷疑不無道理：馬歇爾和沃倫提出的證據是根據關聯性，不是因果關係。胃潰瘍病患似乎都有幽門桿菌。不幸的是，有些人雖然有幽門桿菌，卻沒有潰瘍。而且，要證明潰瘍與幽門桿菌的因果關係，兩位研究者也不能讓一群人平白染病，觀察是不是會導致潰瘍。
到一九八四年，馬歇爾已經失去耐性。一天早上，他沒吃早餐便請同事們到實驗室來，在他們驚異的目光下，他咕嘟咕嘟吞下整整一杯大約十億個幽門桿菌。「味道很像沼澤水。」他說。
過了幾天，馬歇爾覺得疼痛、噁心、想吐——這是早期潰瘍的典型胃炎症狀。他的同事用內診鏡發現，本來健康粉嫩的胃黏膜，如今已經發炎變紅。接著，馬歇爾像變魔術般，用抗生素和鉍（次水楊酸鉍中的活性成分） 治好了自己。
即使在這場戲劇性的示範之後，論戰仍未停息，其他科學家不斷挑剔這場示範的毛病。他們爭論，馬歇爾是在潰瘍成熟之前治好自己的，所以也許他只是引發了潰瘍的症狀，但沒有真正出現潰瘍。但馬歇爾的示範也重振了細菌派的士氣，日後也累積了愈來愈多有利於這項理論的證據。
一九九四年，也就是十年後，美國衛生研究院（National Institutes of Health）終於願意背書支持抗生素是潰瘍的理想療法。馬歇爾與沃倫的研究為現代醫學提出了重要的主題：細菌與病毒導致的疾病比我們以為的還多。現在我們知道，子宮頸癌是人類乳突病毒（HPV）引起的，某些種類的心臟病也與巨細胞病毒有關，這種常見病毒影響著大約三分之二的人類。
二○○五年秋天，馬歇爾與沃倫因其發現獲得諾貝爾醫學獎，這兩人提出了出色、值得獲得諾貝爾獎、能改變世界的洞見。那為什麼馬歇爾非得要喝下細菌讓人們相信他不可？
找出可信度
讓我們從最廣泛的角度來問：讓人們相信某個概念的原因是什麼？如果是很大膽的問題又如何？從最顯而易見的答案講起，我們相信是因為我們父母的或朋友相信，我們相信是因為我們的親身體驗引領我們相信，我們相信是因為我們的宗教讓我們相信，我們相信是因為我們信任權威。
這些都是強而有力的力量——家庭、個人體驗、信仰。令人安慰的是，我們控制不了這些力量影響人的方式，我們無法透過別人的母親讓自己的提醒產生可信度，也建構不出瓦解人們核心信仰的PowerPoint 報告。
如果我們想說服一群懷疑的聽眾相信一個新訊息，事實是，這會是一場艱辛的上坡戰，因為我們必須抵抗他們這輩子到目前為止的個人學識與社交關係。
要影響別人的信仰，我們可以做的似乎不多，但假如我們懷疑自己有沒有能力影響他人的信仰，只要看看那些具有黏性的概念就可以了，因為其中有些概念確實能說服我們相信一些不可思議的事。
一九九九年左右，一封電子郵件訊息在網路上流傳，人們相互傳送的這則訊息宣稱，從哥斯大黎加運來的香蕉會傳染壞死性筋膜炎，也就是食肉菌，警告人們未來三週不要買香蕉，也敦促人吃香蕉後如果起疹子，就要尋求醫療協助！
這封電子郵件還提出警示：「感染壞死性筋膜炎的皮膚會非常疼痛， 食肉菌每小時會吞噬二、三公分的肉，最後有可能會截肢，也有死亡的可能性。」信中宣稱，美國食品藥物局唯恐引起全國恐慌，所以不願大規模發布警訊（就算食品藥物局沒有做出回應，消失的幾公分骨肉也足以引起恐慌），這則驚人的訊息據傳是由曼海姆研究中心（the Manheim Research Institute）發出的。
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。