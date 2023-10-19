《影響他人購買、投票與決策的6大成功關鍵》：如果謠言流傳得夠久，最後無疑會獲得「達賴喇嘛的贊同」

文：奇普．希思、丹．希思

每十人當中，就有一人在一生中會得潰瘍。最常見的是十二指腸潰瘍，這種疾病幾乎很少致命，卻疼痛難當。長久以來，潰瘍的起因一直是謎團，古早的智慧認為潰瘍是胃酸過多蝕穿胃壁所致。人們認為壓力、刺激性食物、過量飲酒是導致胃酸過多的原因。潰瘍的傳統療法主要是緩解造成疼痛的症狀，因為沒有「治癒」潰瘍的明確方法。

一九八○年代初期，兩位來自澳洲珀斯（Perth）的醫學研究者得出驚人的發現：潰瘍是細菌引起的。巴里．馬歇爾（Barry Marshall）與羅賓．沃倫（Robin Warren）兩位研究者找出罪魁禍首是一種微小的螺旋狀細菌（後來稱作幽門螺旋桿菌或幽門桿菌）。這項發現有重大的意義：如果潰瘍是由細菌引起，那就可以治癒。事實上，簡單地使用抗生素治療，幾天內就可以痊癒了。

然而，醫學界並沒有為之欣喜。馬歇爾和沃倫沒有因為一舉改善了幾億人類的未來健康而廣獲讚譽。冷落他們的原因很簡單：沒有人相信他們。

細菌的說法有幾個問題。第一個問題是常識，胃酸是一種強效物質，顯然足以穿透厚牛肉片，也強到足以溶解釘子（但沒那麼明顯）。想像細菌有可能在這種環境下存活是很荒謬的，跟在撒哈拉沙漠撞見愛斯基摩冰屋差不多。

第二個問題是來源，發現幽門桿菌時，沃倫是珀斯一間醫院的病理學家；馬歇爾則是三十歲的內科實習醫師，根本還不是正式醫師。醫學界期待重要發現是來自研究型大學的醫學博士或教授群、世界級醫學中心等，內科醫師能治癒的，不可能是影響世界一成人口的疾病。

最後一個問題是地點，珀斯的醫學研究者就像來自密西西比的物理學家。雖然科學就是科學，但人類骨子裡的勢利眼使然，我們傾向認為科學只會來自某些地方，不會來自其他地方。

馬歇爾與沃倫甚至無法讓他們的研究論文登上醫學期刊。馬歇爾在專業會議上報告他們的發現時，科學家們嗤之以鼻，其中一位聽過他們報告的研究者評論說，他「根本沒有一個科學家的樣子」。

平心而論，這些人的懷疑不無道理：馬歇爾和沃倫提出的證據是根據關聯性，不是因果關係。胃潰瘍病患似乎都有幽門桿菌。不幸的是，有些人雖然有幽門桿菌，卻沒有潰瘍。而且，要證明潰瘍與幽門桿菌的因果關係，兩位研究者也不能讓一群人平白染病，觀察是不是會導致潰瘍。

到一九八四年，馬歇爾已經失去耐性。一天早上，他沒吃早餐便請同事們到實驗室來，在他們驚異的目光下，他咕嘟咕嘟吞下整整一杯大約十億個幽門桿菌。「味道很像沼澤水。」他說。

過了幾天，馬歇爾覺得疼痛、噁心、想吐——這是早期潰瘍的典型胃炎症狀。他的同事用內診鏡發現，本來健康粉嫩的胃黏膜，如今已經發炎變紅。接著，馬歇爾像變魔術般，用抗生素和鉍（次水楊酸鉍中的活性成分） 治好了自己。

即使在這場戲劇性的示範之後，論戰仍未停息，其他科學家不斷挑剔這場示範的毛病。他們爭論，馬歇爾是在潰瘍成熟之前治好自己的，所以也許他只是引發了潰瘍的症狀，但沒有真正出現潰瘍。但馬歇爾的示範也重振了細菌派的士氣，日後也累積了愈來愈多有利於這項理論的證據。

一九九四年，也就是十年後，美國衛生研究院（National Institutes of Health）終於願意背書支持抗生素是潰瘍的理想療法。馬歇爾與沃倫的研究為現代醫學提出了重要的主題：細菌與病毒導致的疾病比我們以為的還多。現在我們知道，子宮頸癌是人類乳突病毒（HPV）引起的，某些種類的心臟病也與巨細胞病毒有關，這種常見病毒影響著大約三分之二的人類。

二○○五年秋天，馬歇爾與沃倫因其發現獲得諾貝爾醫學獎，這兩人提出了出色、值得獲得諾貝爾獎、能改變世界的洞見。那為什麼馬歇爾非得要喝下細菌讓人們相信他不可？

找出可信度

讓我們從最廣泛的角度來問：讓人們相信某個概念的原因是什麼？如果是很大膽的問題又如何？從最顯而易見的答案講起，我們相信是因為我們父母的或朋友相信，我們相信是因為我們的親身體驗引領我們相信，我們相信是因為我們的宗教讓我們相信，我們相信是因為我們信任權威。

這些都是強而有力的力量——家庭、個人體驗、信仰。令人安慰的是，我們控制不了這些力量影響人的方式，我們無法透過別人的母親讓自己的提醒產生可信度，也建構不出瓦解人們核心信仰的PowerPoint 報告。

如果我們想說服一群懷疑的聽眾相信一個新訊息，事實是，這會是一場艱辛的上坡戰，因為我們必須抵抗他們這輩子到目前為止的個人學識與社交關係。

要影響別人的信仰，我們可以做的似乎不多，但假如我們懷疑自己有沒有能力影響他人的信仰，只要看看那些具有黏性的概念就可以了，因為其中有些概念確實能說服我們相信一些不可思議的事。

一九九九年左右，一封電子郵件訊息在網路上流傳，人們相互傳送的這則訊息宣稱，從哥斯大黎加運來的香蕉會傳染壞死性筋膜炎，也就是食肉菌，警告人們未來三週不要買香蕉，也敦促人吃香蕉後如果起疹子，就要尋求醫療協助！

這封電子郵件還提出警示：「感染壞死性筋膜炎的皮膚會非常疼痛， 食肉菌每小時會吞噬二、三公分的肉，最後有可能會截肢，也有死亡的可能性。」信中宣稱，美國食品藥物局唯恐引起全國恐慌，所以不願大規模發布警訊（就算食品藥物局沒有做出回應，消失的幾公分骨肉也足以引起恐慌），這則驚人的訊息據傳是由曼海姆研究中心（the Manheim Research Institute）發出的。