從《串流王者》來看串流平台與創作者之間的愛恨情仇

文：股海中的追夢人

這個連假看完了Spotify的傳記影集《串流王者》，相當喜歡這部影集在每一集會從不同人物的視角來描述他們與Spotify的利害關係。

其中我最有感觸的是平台方與創作者之間的衝突，特別是在許多百萬Youtuber陸續宣布停更的這個時期，下面就大致講一下《串流王者》的主要角色與劇情概要。

主要人物介紹

丹尼爾・埃克：Spotify的主要創辦人，曾應徵Google被拒絕後，致力於創業，發現串流音樂的商機後，與Martin Lorentzo合作創立Spotify。

馬丁・羅倫遜：Spotify的另一位主要創辦人，也是新創公司Tradedoubler的創辦人之一，在Tradedoubler收購Daniel Ek的公司與其相識，之後便一起創立Spotify。

安德里亞斯・艾恩：Spotify技術長，認同丹尼爾・埃克想將音樂免費化的理念而加入Spotify成為技術長。

佩爾・松丁：Sony唱片瑞典總經理，一開始敵視Spotify將音樂免費化的理念，但見識到Spotify的強大播放功能後完全改觀，也是早期支持Spotify的音樂界人士。

佩特拉・漢森：Spotify的法務人員，原本是瑞典大型律師事務所的合夥人，被Spotify的強大功能吸引，進而加入Spotify與唱片公司進行版權與分潤的談判。

Bobbie T：虛構角色，片中為丹尼爾・埃克的高中同學，是唱片公司的簽約歌手，也是平台創作者，在Spotify推出後反而因為平台分潤不足變得生活拮据，最後加入反抗Spotify的行列。

劇情中各角色間的互動與衝突

《串流王者》劇情中，我們可以看到每個主要角色的觀點，以及因這些觀點所引發的衝突，包括：

新科技的橫空出世對音樂產業造成的衝擊，使Sony唱片瑞典總經理佩爾・松丁不得不資遣許多員工並轉向擁抱Spotify；

創辦人丹尼爾・埃克在理念與現實之間所做出的妥協；

技術長安德里亞斯・艾恩面對現有技術的限制如何想出解決方案，以及與創辦人的理念衝突；

丹尼爾・埃克在Spotify席捲音樂產業後面臨到，平台創作者因收入不足所以發的抗議，其中包含他的歌手高中同學Bobbie T，而這一點也是所有平台創作者所面臨的困境。

Spotify的經營模式

根據Spotify官方網站Loudandclear的資料， Spotify的主要營收來源是訂閱收費功能收入及廣告收入，而其收入則與音樂版權持有者（主要是唱片公司）依照約3:7的比例分拆，也就是Spotify拿30%，版權持有者拿70%。

在這種分拆模式下，Spotify並不會直接支付創作者報酬，而是由版權持有者分得營收後再支付給創作者。

音樂創作者實際拿到多少錢？

在第六集以Bobbie T為首的音樂創作人不斷抗議Spotify，而丹尼爾・埃克向佩爾・松丁提出聯絡Bobbie T溝通但被拒絕時，他很氣憤的說到：

「當Bobbie為她微薄的收入感到悲憤時，他有沒有向唱片公司討個說法？ 就是那些爭正該為他收入負責的人討論過？」

「你和唱片公司拿走了我們70%的營收，這對你們來說當然是份好生意。」

創作者到底拿了多少錢？根據Insider統計，2021年支付給創作者的報酬為：每次串流撥放的金額約$0.0033 ~ $0.0054美金，也就是說要250次的撥放才能夠獲得1美金。

對正在起步的歌手來說，這點收入完全無法維生，甚至也有許多知名歌手抱怨分潤根本不合理。

但對於Spotify來說，支付歌手報酬是版權持有者的責任，Spotify並不需負責。所以直到現在，關於歌手收入還是一個無解的問題。

觀後感想

即使創作者抱怨Spotify的分潤政策，但不可否認的，這些創作者也需憑藉Spotify來獲得曝光，也就是你想要利用平台，你就要接受平台的作法。

這讓現代變成網路平台的霸權時代，近期Youtube也因流量不斷下滑，讓許多Youtuber的收入跟著減少，甚至退出Youtube，像是這群人、阿神、眼球中央電視台等大型Youtube頻道都在近期相繼宣布停更，而其他Youtuber若沒有廣告業配，也非常難生存下去。

頂尖YoutuberJoeman更拍了一部影片來說明流量下滑是因為短影音的興起，而各大影音平台也都在推廣短影音，甚至打壓到長影音的發展。

所以對於創作者來說，要生存下去，除了本身的實力之外，還需要做其他發展，以我的觀察，現在的Youtuber可以做兩件事：

依照市場偏好或平台政策做轉型：依Joeman影片中所說，長影音的巔峰期已過，如果要活下去，就必須轉型做一定比例的短影音，當然影片題材或音樂風格也是一樣的。 發展其他事業：這是對擁有高流量的網紅來說比較可能的選項，因為擁有高知名度表示可讓品牌有較高的能見度，像是阿滴開了補習班與飲料店，古娃娃也有自己的甜點品牌，Joeman也開了室內設計公司與車行。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：從「串流王者」來看串流平台與創作者之間的愛恨情仇

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀