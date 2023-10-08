從《串流王者》來看串流平台與創作者之間的愛恨情仇
我們想讓你知道的是
創作者到底拿了多少錢？根據Insider統計，2021年支付給創作者的報酬為：每次串流撥放的金額約$0.0033 ~ $0.0054美金，也就是說要250次的撥放才能夠獲得1美金。對正在起步的歌手來說，這點收入完全無法維生，甚至也有許多知名歌手抱怨分潤根本不合理。
文：股海中的追夢人
這個連假看完了Spotify的傳記影集《串流王者》，相當喜歡這部影集在每一集會從不同人物的視角來描述他們與Spotify的利害關係。
其中我最有感觸的是平台方與創作者之間的衝突，特別是在許多百萬Youtuber陸續宣布停更的這個時期，下面就大致講一下《串流王者》的主要角色與劇情概要。
主要人物介紹
丹尼爾・埃克：Spotify的主要創辦人，曾應徵Google被拒絕後，致力於創業，發現串流音樂的商機後，與Martin Lorentzo合作創立Spotify。
馬丁・羅倫遜：Spotify的另一位主要創辦人，也是新創公司Tradedoubler的創辦人之一，在Tradedoubler收購Daniel Ek的公司與其相識，之後便一起創立Spotify。
安德里亞斯・艾恩：Spotify技術長，認同丹尼爾・埃克想將音樂免費化的理念而加入Spotify成為技術長。
佩爾・松丁：Sony唱片瑞典總經理，一開始敵視Spotify將音樂免費化的理念，但見識到Spotify的強大播放功能後完全改觀，也是早期支持Spotify的音樂界人士。
佩特拉・漢森：Spotify的法務人員，原本是瑞典大型律師事務所的合夥人，被Spotify的強大功能吸引，進而加入Spotify與唱片公司進行版權與分潤的談判。
Bobbie T：虛構角色，片中為丹尼爾・埃克的高中同學，是唱片公司的簽約歌手，也是平台創作者，在Spotify推出後反而因為平台分潤不足變得生活拮据，最後加入反抗Spotify的行列。
劇情中各角色間的互動與衝突
《串流王者》劇情中，我們可以看到每個主要角色的觀點，以及因這些觀點所引發的衝突，包括：
- 新科技的橫空出世對音樂產業造成的衝擊，使Sony唱片瑞典總經理佩爾・松丁不得不資遣許多員工並轉向擁抱Spotify；
- 創辦人丹尼爾・埃克在理念與現實之間所做出的妥協；
- 技術長安德里亞斯・艾恩面對現有技術的限制如何想出解決方案，以及與創辦人的理念衝突；
- 丹尼爾・埃克在Spotify席捲音樂產業後面臨到，平台創作者因收入不足所以發的抗議，其中包含他的歌手高中同學Bobbie T，而這一點也是所有平台創作者所面臨的困境。
Spotify的經營模式
根據Spotify官方網站Loudandclear的資料， Spotify的主要營收來源是訂閱收費功能收入及廣告收入，而其收入則與音樂版權持有者（主要是唱片公司）依照約3:7的比例分拆，也就是Spotify拿30%，版權持有者拿70%。
在這種分拆模式下，Spotify並不會直接支付創作者報酬，而是由版權持有者分得營收後再支付給創作者。
音樂創作者實際拿到多少錢？
在第六集以Bobbie T為首的音樂創作人不斷抗議Spotify，而丹尼爾・埃克向佩爾・松丁提出聯絡Bobbie T溝通但被拒絕時，他很氣憤的說到：
「當Bobbie為她微薄的收入感到悲憤時，他有沒有向唱片公司討個說法？ 就是那些爭正該為他收入負責的人討論過？」
「你和唱片公司拿走了我們70%的營收，這對你們來說當然是份好生意。」
創作者到底拿了多少錢？根據Insider統計，2021年支付給創作者的報酬為：每次串流撥放的金額約$0.0033 ~ $0.0054美金，也就是說要250次的撥放才能夠獲得1美金。
對正在起步的歌手來說，這點收入完全無法維生，甚至也有許多知名歌手抱怨分潤根本不合理。
但對於Spotify來說，支付歌手報酬是版權持有者的責任，Spotify並不需負責。所以直到現在，關於歌手收入還是一個無解的問題。
觀後感想
即使創作者抱怨Spotify的分潤政策，但不可否認的，這些創作者也需憑藉Spotify來獲得曝光，也就是你想要利用平台，你就要接受平台的作法。
這讓現代變成網路平台的霸權時代，近期Youtube也因流量不斷下滑，讓許多Youtuber的收入跟著減少，甚至退出Youtube，像是這群人、阿神、眼球中央電視台等大型Youtube頻道都在近期相繼宣布停更，而其他Youtuber若沒有廣告業配，也非常難生存下去。
頂尖YoutuberJoeman更拍了一部影片來說明流量下滑是因為短影音的興起，而各大影音平台也都在推廣短影音，甚至打壓到長影音的發展。
所以對於創作者來說，要生存下去，除了本身的實力之外，還需要做其他發展，以我的觀察，現在的Youtuber可以做兩件事：
- 依照市場偏好或平台政策做轉型：依Joeman影片中所說，長影音的巔峰期已過，如果要活下去，就必須轉型做一定比例的短影音，當然影片題材或音樂風格也是一樣的。
- 發展其他事業：這是對擁有高流量的網紅來說比較可能的選項，因為擁有高知名度表示可讓品牌有較高的能見度，像是阿滴開了補習班與飲料店，古娃娃也有自己的甜點品牌，Joeman也開了室內設計公司與車行。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：從「串流王者」來看串流平台與創作者之間的愛恨情仇
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%