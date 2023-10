好萊塢編劇罷工的勝利！抗爭148天的「新合約」，對影視圈的現在與未來有什麼影響？

今(2023)年9月的最後一個週末,全球影視產業都將目光投注在「美國編劇工會」(Writers Guild of America,WGA)罷工的最新進度。先前消息便已指出,重啟談判的美國編劇工會與代表片廠的「電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers,AMPTP),雙方都希望能在10月前達成協議。

9月22號週五,電影電視製作人聯盟向美國編劇工會遞交了「final offer」,9月24號週日晚上,雙方共同宣布達成協議,美國編劇工會的談判代表,同意電影電視製作人聯盟的新合約內容。

而後,在經由東岸與西岸的美國編劇工會分支會員投票表決通過後,正式宣布結束美國編劇工會長達148天的罷工。當晚,整個影視產業的氛圍不是興奮慶祝,反倒是在緊繃壓力之後的鬆一口氣。

美國編劇工會這回希望能爭取的權利內容,在幾個月前罷工剛開始的這篇文章〈2023好萊塢編劇罷工全解析:關乎影視產業未來的一場戰鬥,勞方與資方誰能勝出?〉已詳細解析。

整體而言,電影電視製作人聯盟未來三年,必須遵守的新合約,對美國編劇工會來說確實是一份相當不錯的合約,不少內容都出乎外界原先的預料,沒想到電影電視製作人聯盟竟然會在這些議題上做出讓步妥協。在接著講解這份新合約項目與後續影響前,我們先來回顧雙方究竟是如何重回談判桌,簽訂這份被不少新聞媒體稱作「劃時代合約」的過程。

Photo Credit: GettyImages 美國編劇工會結束長達148天的罷工

勞方與資方,重回談判桌

時間回到9月中旬,美國編劇工會與美國演員工會(Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists,SAG-AFTRA)罷工,已經演變成與片廠的互相攻擊,雙方都利用媒體與社群網站指控對方不是,超過3個月的長時間罷工,確實也出現了疲態,特別是美國編劇工會內部,已經出現不同聲音的內鬨裂痕。

美國編劇工會談判委員會的共同代表Chris Keyser(本身是影集《新社會》、《傳奇廚神茱莉亞》的節目統籌)打破僵局,打了一通電話給迪士尼執行長Bob Iger,兩人在談話中達成共識——停止惡意抹黑對方的公關戰,編劇必須需要重返崗位工作,讓產業重新上軌道。