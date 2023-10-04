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TNL+ 2023/10/04,
影劇

好萊塢編劇罷工的勝利！抗爭148天的「新合約」，對影視圈的現在與未來有什麼影響？

好萊塢編劇罷工的勝利！抗爭148天的「新合約」，對影視圈的現在與未來有什麼影響？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

全球影視產業注目的「美國編劇工會」罷工正式落幕，其中有3大議題，包含編劇室規模、AI人工智慧、串流平台，皆能看做編劇們對抗資方的勝利。而在講解這份新合約項目與後續影響前，先來回顧雙方究竟是如何重回談判桌，簽訂這份被外界稱作「劃時代合約」的過程。

今（2023）年9月的最後一個週末，全球影視產業都將目光投注在「美國編劇工會」（Writers Guild of America，WGA）罷工的最新進度。先前消息便已指出，重啟談判的美國編劇工會與代表片廠的「電影電視製作人聯盟」（Alliance of Motion Picture and Television Producers，AMPTP），雙方都希望能在10月前達成協議。

9月22號週五，電影電視製作人聯盟向美國編劇工會遞交了「final offer」，9月24號週日晚上，雙方共同宣布達成協議，美國編劇工會的談判代表，同意電影電視製作人聯盟的新合約內容。

而後，在經由東岸與西岸的美國編劇工會分支會員投票表決通過後，正式宣布結束美國編劇工會長達148天的罷工。當晚，整個影視產業的氛圍不是興奮慶祝，反倒是在緊繃壓力之後的鬆一口氣。

美國編劇工會這回希望能爭取的權利內容，在幾個月前罷工剛開始的這篇文章〈2023好萊塢編劇罷工全解析：關乎影視產業未來的一場戰鬥，勞方與資方誰能勝出？〉已詳細解析。

整體而言，電影電視製作人聯盟未來三年，必須遵守的新合約，對美國編劇工會來說確實是一份相當不錯的合約，不少內容都出乎外界原先的預料，沒想到電影電視製作人聯盟竟然會在這些議題上做出讓步妥協。在接著講解這份新合約項目與後續影響前，我們先來回顧雙方究竟是如何重回談判桌，簽訂這份被不少新聞媒體稱作「劃時代合約」的過程。

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Photo Credit: GettyImages
美國編劇工會結束長達148天的罷工

勞方與資方，重回談判桌

時間回到9月中旬，美國編劇工會與美國演員工會（Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA）罷工，已經演變成與片廠的互相攻擊，雙方都利用媒體與社群網站指控對方不是，超過3個月的長時間罷工，確實也出現了疲態，特別是美國編劇工會內部，已經出現不同聲音的內鬨裂痕。

美國編劇工會談判委員會的共同代表Chris Keyser（本身是影集《新社會》、《傳奇廚神茱莉亞》的節目統籌）打破僵局，打了一通電話給迪士尼執行長Bob Iger，兩人在談話中達成共識——停止惡意抹黑對方的公關戰，編劇必須需要重返崗位工作，讓產業重新上軌道。

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