俄羅斯新教材稱「兩德統一」為「吞併東德」，正是普亭政權的反西方敘事
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在一本新版俄羅斯歷史教科書中，德國的重新統一被稱為「西德吞併東德」。德國歷史學家反應如何？
文：Marina Jung
整整33年前，也就是1990年的10月3日，東德正式加入了西德和德國基本法的效力範圍。也意味著，二戰結束後45年，德國實現統一成一個主權國家。
這一歷史階段與蘇聯和該國的中央委員會總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）密切相關。長久以來，歷史學家已經習慣於戈巴契夫在德國和俄羅斯得到的不同評價。
然而，德國專家和歷史學家對當前俄羅斯詮釋德國統一的方式感到不安。在新版俄羅斯高中歷史教材中，德國的統一成為「東德被吞併」。這本書於2023年9月出版，作者是前俄羅斯文化部長、普亭（Vladimir Putin）總統的顧問梅金斯基（Wladimir Medinskij）和莫斯科國際關係學院的院長托爾庫諾夫（Anatolij Torkunow）。
普亭政權的反西方敘事
二戰結束後，盟國美國、蘇聯、英國和法國將被打敗的德國劃分為四個區域。戰勝國無法就德國的共同未來達成一致。東西方之間產生了分歧。在三個西部區域，德意志聯邦共和國成立；在蘇維埃佔領區，德意志民主共和國成立。柏林也被分成東、西兩半，成為冷戰的焦點。
東德存在了40多年。1989年被視為標誌性轉折點的年份。在東德成立40週年時，除了德國統一社會黨的慶祝活動外，還有大量的抗議。「和平革命」不可阻擋。1989年11月9日，柏林圍牆倒塌；1990年在東德舉行了第一次也是唯一一次的自由選舉；統一進程和「二加四條約」的簽署，最終使東德於1990年10月3日正式接受西德的憲法：基本法。
弗雷沃爾特（Ute Frevert），德國馬克斯・普朗克教育研究所的主任，評論俄羅斯方面如今對德國統一的解釋時說：「從普亭和他的『歷史篡改者』的視角看，統一是殖民化的行為：強大的帝國主義西方將弱小的東方納入麾下。這完全不符合歷史事實，但它符合普亭政權的反西方敘事。」
仔細看看「梅金斯基書」
直到最近，俄羅斯高中教科書中的有關歷史內容還完全不同於新課本。在2021年的一版相似的教科書中，講述的是一個和平革命，以及在東德深度政治危機期間對政治制度變革的迫切需要。只有通過「權力轉移」才能找到出路，這本書的作者如此寫道。
但據俄羅斯當局稱，這本「舊」教科書只提供了一個「基本面」。從2023年9月1日開始，這本新的歷史書，也稱為「梅金斯基書」，承諾提供對最新歷史的更深入瞭解。
在「梅金斯基書」中，有一段描述稱，1989年蘇聯軍隊從東歐撤離是一個「未經深思熟慮的決定」。這個決定削弱了蘇維埃聯盟在其盟國的軍事存在，並導致了民族主義和反蘇情緒的大幅上升。西方國家沒有猶豫，利用了當時的情況，作者寫道。
書中還寫道：「東德被西德接管」。這一聲明配有一幅1990年的歷史照片，上面是一個標語：「西方和東方一起，為德國和歐洲的未來」。正下方，書的作者解釋：「（東德）被西德吞併在德國社會中引起了歡樂的情緒。」
「歷史的重新解讀」
「這是典型的對歷史的重新解讀，」德國歷史教師聯合會主席蘭佈雷希特（Niko Lamprecht）說，「在過去20多年裡，普亭總統在各個領域都推行了這樣的轉變。現在真的是上下顛倒。普亭完全重寫了歷史。從他的角度看，『俄羅斯帝國』有權收回這些和那些。這與基於事實的歷史或國際法無關。」
蘭佈雷希特指出，歷史上兩德再統一時，確實有各種各樣的立場。他說：「在德國政界中，當時也有過這種不妥的說法，即『合併』（Anschluss）。」對於民主合法化的兩德再統一，普亭進行了重新詮釋，並利用了當時少數派的立場，將其進一步誇大為「吞併」。「如果您問我，我會說：是的，這是基於錯誤事實的歷史重解釋，它具有政治背景，」這位歷史學家解釋道。
蘭佈雷希特提醒人們，在89／90年的德國，反對重新統一的聲音從未是多數，而支持統一的聲音是廣泛的多數：「在1990年10月，聯邦德國的坦克並沒有越過邊境，來佔領這片新領土。這一切是以完全不同的方式處理的。」
今天，俄羅斯的學校同時使用這兩本歷史書。這種狀況將持續多久還不清楚。2021年版涵蓋了1990年的德國聯邦大選以及基民盟在五個「新」聯邦州中的四個中獲勝的情況。這本書明確地向俄羅斯的學生們指出，除了共同的統一意願之外，德國人不再想生活在社會主義中的願望也是統一過程的主要動力。但在2023年的「梅金斯基版」歷史書中，這段內容已經消失不見。
重新統一和蘇維埃帝國的瓦解
波昂大學的東歐歷史講師嘎西莫夫（Zaur Gasimov）分析稱，俄羅斯新版歷史教科書中「重新統一是在戈巴契夫的『改革重組政策』（Perestrojka）政策背景下被看待的，從俄羅斯建制派的視角看，這一政策觸發了蘇維埃帝國的崩潰。從梅金斯基和其他建制派的角度看，戈巴契夫的改革政策，被視為整個東中歐和波羅的海地區走向北約的重要里程碑，因此受到譴責，」嘎西莫夫說。「它可能為『統一』到『吞併』這一詞彙的激進變化提供了背景。」
「但事實仍然是：33年前，這個國家在經濟和政治上重新統一，並且是建立在自願的基礎之上，這個過程是和平的，沒有暴力，」來自德國馬普教育研究所的弗雷沃爾特說：「經過40多年的東德和西德的分裂狀態，這個國家再次統一，擁有自由的憲法和民主制度。」
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