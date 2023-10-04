市場似乎對需求復甦有疑慮，但綜合看來美光與整個記憶體應該是短空長多
我們想讓你知道的是
美光在財報公布後，股價於9月29日盤中下跌4.4%至65.2美元，看來市場似乎對全球需求復甦的狀況有疑慮，難以掌握美光是否會受惠於記憶體需求回溫所帶動的產品漲價契機，但從上方綜合看來，美光與整個記憶體的狀態應該是短空長多。
文：總經與投資圖鑑
前言
對於記憶體來說，從去（2022）年下半年開始到今年是一段頗嚴峻的時期，尤其是今（2023）年4月時韓國三星電子的記憶體部門出現單季虧損，使公司不得不做出減產來因應。由於記憶體被大量應用在終端電子產品，當這些商品需求開始疲弱後，記憶體的需求就出現急縮，並看到悽慘的跌價。
時隔半年，如今全球終端電子產品的需求似乎已經回溫，從美股的戴爾電腦（NYSE：Dell）一直到台股的相關各大族群，以及成熟製程與封測廠股價都已經從低迷中爬升了相當的漲幅。因此身為半導體風向球的美光所發布的財報就很值得來關注。
本季財報與產品進展
美光本季營收為40.1億，與去年同期相比衰退39.6%，呈現連續5個季度的負成長。如果我們參考前一次財報（Q3FY2023）中對這一季的指引，當時預估本季營收為39億±2億，則可以發現實際是位於預估中間值之上的。
DRAM與NAND兩大記憶體佔美光總體營收約7:3。這兩大類記憶體在本季都出現了位元出貨量季增幅度大於營收季增的現象，其中DRAM季增3%，但位元出貨量則增加15% （mid-teens percentage）左右，反映平均售價出現下滑的現象，公司財報指出約減少了高個位數百分比（high-single digit percentage）；NAND季增19%，但位元出貨量則大幅上升了40%，反映平均售價下跌15%。
即便如此，記憶體價格下滑的趨勢已經開始扭轉。目前的狀況來看，法人預估主要的供應商正在減產，將加快庫存去化速度，此外再引述科技產業研究機構集邦的資料，由於目前各大廠商都很努力將記憶體與人工智慧結合，因此預測今年全年DRAM的供給雖然減少2.1%，但需求將上升6.4%；NAND Flash的供給增加2.3%，但需求將上漲11%。
到了明（2024）年，DRAM的供給將上升11.1%，而需求增加13%；NAND Flash的供給增長3.6%，但需求更加大增16%。也就是說，接下來一段時間，需求增加的幅度都將大於供給，使記憶體應用在個人電腦、手機與伺服器方面的數量都很可能回溫，將有助於改善價格下跌的趨勢。而美光在第一季度的營收大幅下滑，在低基期的影響下，下一季或許有希望能讓營收返回正成長。
美光的營收分成四大部分，分別是運算與網路業務（CNBU）、嵌入式業務（EBU）、行動業務（MBU）與儲存業務（SBU）。很明顯的，真正大幅衰退的是運算與網路業務，但也是佔比最大的部分，而行動業務雖然也還沒回到去年上半年的水準，但包含手機與其他移動電子設備在內的行動業務卻在這一季明顯上升，出現了終端電子消費品需求出現回溫的跡象。
我們參考美光在季報中對自家記憶體在產品的應用端所給出的相關預測：
個人電腦
預估今年銷量將以低十位數百分比（low double-digit percentage）下滑，並在2024年實現低至中個位數百分比的增長幅度。人工智慧（AI）個人電腦將在未來2年成長並引領記憶體產業進入新的景氣循環週期。
以下的專有名詞比較多，未來我們將會針對再另外撰寫新的專文來白話介紹這些名詞與趨勢應用，這邊可能要先忍耐一下啦。
本季度位元出貨量的上升主要是來自筆電代工廠對LPDRAM的強勁需求，這樣的趨勢將會延續下去，並在明年第一季開始供應以1-beta技術所製造的DDR 5記憶體給客戶。此外，232層的非揮發性記憶體（NVM）這種在固態硬碟（SSD）中很常見的快閃記憶體也已經獲得大型代工廠認證並開始量產出貨了，同時SSD裡面使用的QLC（四層單元）快閃記憶體也隨著客戶需求上升而連續兩季創下位元出貨量的新高。
行動、汽車與工業
包含手機在內的行動業務方面，今年手機銷量約下滑5%（mid-single digit），預估明年則是成長5%。由於智慧型手機的容量更大，目前售出的這些手機中約有1/3至少配備8GB DRAM和256GB NAND，與一年前的智慧型手機相比增長了7%以上。
在汽車業務方面，今年度是美光汽車業務收入再創新高的一年。使公司的車用記憶體份額與品質都持續保持領先地位。從長遠來看，預估每台車的先進駕駛輔助系統（ADAS）和車內應用程式的記憶體用量都還會不斷增加，使公司獲勝軌跡依然強勁。
工業領域方面，本季度出現了復甦跡象，這點從美光的合作夥伴與客戶的記憶體去庫存進度可以看出，公司也樂觀預估銷售復甦將會持續到明年，未來也會隨著時間的推移，物聯網、人工智慧和機器學習解決方案都會推升記憶體的強勁需求。
資料中心
傳統伺服器需求疲弱，但AI伺服器需求強勁，綜合來看，伺服器的位元出貨量在今年被預估是下滑的，終止2016年以來每年都上漲的紀錄，但2024年開始有望重返成長軌道。而美光的成長動能將來自AI伺服器，畢竟需要用到更多DRAM與NAND，背後技術的複雜度與帶來的利潤也更高。
具體來說，美光在高頻寬記憶體（HBM）、DDR5、LPDRAM、資料中心級固態儲存等商品具有十分先進的技術，並看好這些產品在各種AI方面的應用。
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%