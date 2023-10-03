2023金漫獎入圍名單：整體創作技巧大幅提升，洪德麟獲特別貢獻獎
我們想讓你知道的是
本屆金漫獎總獎金為275萬元，將自入圍名單中評選出「年度漫畫獎」得獎者6名，其他獎項得獎者各1名，並自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主，得獎名單將於頒獎典禮現場公布。
文化部昨（2）日揭曉第14屆金漫獎入圍名單，本屆金漫獎計有199件作品報名參賽，歷經初審及複審後，共有24件作品入圍，並由漫畫家暨漫畫研究者洪德麟獲得特別貢獻獎。
對於本屆金漫獎的入圍，根據文化部指出，評審團表示，本屆參賽作品非常多樣化，在各式議題與當代工具的刺激下，整體創作技巧大幅提升，豐沛創意如繁花盛開，並能將台灣意識自然融入作品中，讓漫畫有了更多可能性。
「漫畫新人獎」入圍作品皆具驚人的成熟、表現力及生命力，故事取材與畫風都相當有特色，內容開闊兼容國際性的元素，並有來自動畫界轉戰漫畫的新人，作品漫畫語言純熟，期待未來有動畫與漫畫的相互幫襯與延伸跨域表現。
「跨域應用獎」入圍作品抓住核心的各種表現方式，讓原始IP有更大的伸展空間，如懷舊（廣播劇、黑膠）、新穎（AR APP、串流）、虛擬（網路串流）、現場（Live廣播劇）等，充分表現出漫畫是複合性多元媒體的時代樣貌。
「漫畫編輯獎」入圍者，儼然是漫畫的「製作人」，從選題、搭配作者、內容調整到作品完成，到後續整體包裝、行銷策略與推廣活動的延伸都面面俱到，部分作品必須同時與多位作者溝通且有難度更高的雜誌合集形式，甚或有的是串連聲音表演，展現編輯的統籌能力、高度企劃力及企圖與世界溝通的野心。
「年度漫畫獎」競爭激烈，入圍作品類型豐富、風格多元，具有跨年齡層的傳達力，漫畫內容格局浩大、表現形式及故事成熟的作品數量相當多，不少作品關注歷史、人性的同時，也緊抓現在與未來的議題，展現多姿多采的觀點與特色，讀者可一窺當代創作者的視野和思考，感受台灣漫畫的堅強實力。
至於針對本屆特別貢獻獎得主洪德麟，評審團指出，洪德麟研究台灣漫畫史料40餘年，大量收藏並深入研究日治時期至當代台灣漫畫的發展脈絡，並於出版解嚴廢除審查前，擔任雜誌總編輯及報紙漫畫版主筆，80至90年代，在多種刊物發表了近千篇的漫畫文章、專欄介紹台灣及日本漫畫，參與國際漫畫研討會，同時，在大學、研究所開課，傳承台灣漫畫領域知識，對於台灣漫畫延續發展，有其特殊的貢獻。
最後，本屆金漫獎總獎金為275萬元，將自入圍名單中評選出「年度漫畫獎」得獎者6名，其他獎項得獎者各1名，並自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主，得獎名單將於頒獎典禮現場公布。
第14屆金漫獎入圍名單
- 漫畫新人獎（得獎者1名，頒給獎座1座及獎金新台幣15萬元）
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芭樂歌
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PETER MANN
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城邦文化事業股份有限公司 尖端出版
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紅繩子
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JULAI
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原動力文化事業有限公司
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一個人的巴黎江湖：炸蝦人在法國
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Fshrimp
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大田出版有限公司
- 跨域應用獎（得獎者1名，頒給獎座1座及獎金新台幣15萬元）
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芭樂歌 BLA BLA SONG
（動畫MV製作、數位串流、黑膠原聲帶、新書分享會結合音樂人演出、台日音樂結合展覽巡迴）
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城邦文化事業股份有限公司 尖端出版
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芭樂歌BLA BLA SONG
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彩虹燦爛之地LIVE廣播劇
（LIVE廣播劇）
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超展開策畫有限公司、
甜耳朵讀劇社sweetearvoice
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彩虹燦爛之地-前導漫畫
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茶香之謎：大稻埕失蹤探案
（實境解謎遊戲App）
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薛丁貓有限公司
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異人茶跡
- 漫畫編輯獎（得獎者1名，頒給獎座1座及獎金新台幣15萬元）
柏雅婷，黑白文化事業有限公司負責人，彩虹燦爛之地系列《或然與必然》
蘇維，慢工文化事業有限公司編輯，白色的明天AB
朱晏紅，蓋亞文化有限公司漫畫部資深編輯，島嶼狂想曲：聽台灣在唱歌
- 年度漫畫獎（得獎者6名，獲頒獎座1座，以及獎金各新台幣30萬元；金漫大獎，自6名「年度漫畫獎」得獎者中再選出1名，另頒給獎座1座，以及獎金新台幣20萬元）
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二零七之骨
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林奕辰
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個人出版
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綠之歌 -收集群風-（上下冊）
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高妍
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城邦文化事業股份有限公司 臉譜出版事業部
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芭蕉的芽1
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左萱
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蓋亞文化有限公司
國立台灣師範大學
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異人茶跡5：茶路綿延（完）
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張季雅
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蓋亞文化有限公司
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守娘（下）
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小峱峱
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蓋亞文化有限公司
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閻鐵花3
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常勝
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大辣出版股份有限公司
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北港香爐人人插
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柳廣成
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大辣出版股份有限公司
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千手（1）
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雅紳
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東立出版社有限公司
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貓與海的彼端
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星期一回收日、巧喵
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蓋亞文化有限公司
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小兒子3：
阿甯咕與地下的反抗軍！
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LONLON、漢寶包、
夢田影像股份有限公司
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原動力文化事業有限公司
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2073年的電子玩具
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日安焦慮
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慢工文化事業有限公司
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海倫娜與大野狼先生（上、下）
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布里斯
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台灣角川股份有限公司
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摸布想自己賺罐罐：
黑山的烏鴉原創故事集
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黑山 Kathy Lam
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城邦文化事業股份有限公司 春光出版事業部
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潮浪群雄1
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小莊
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大辣出版股份有限公司
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水蛇神夜詠（3）
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雷雷子
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東立出版社有限公司
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！