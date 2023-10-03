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2023/10/03,
動漫

2023金漫獎入圍名單：整體創作技巧大幅提升，洪德麟獲特別貢獻獎

2023金漫獎入圍名單：整體創作技巧大幅提升，洪德麟獲特別貢獻獎
本屆金漫獎特別貢獻獎得主洪德麟 Photo Credit: 文化部提供

我們想讓你知道的是

本屆金漫獎總獎金為275萬元，將自入圍名單中評選出「年度漫畫獎」得獎者6名，其他獎項得獎者各1名，並自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主，得獎名單將於頒獎典禮現場公布。

文化部昨（2）日揭曉第14屆金漫獎入圍名單，本屆金漫獎計有199件作品報名參賽，歷經初審及複審後，共有24件作品入圍，並由漫畫家暨漫畫研究者洪德麟獲得特別貢獻獎。

對於本屆金漫獎的入圍，根據文化部指出，評審團表示，本屆參賽作品非常多樣化，在各式議題與當代工具的刺激下，整體創作技巧大幅提升，豐沛創意如繁花盛開，並能將台灣意識自然融入作品中，讓漫畫有了更多可能性。

「漫畫新人獎」入圍作品皆具驚人的成熟、表現力及生命力，故事取材與畫風都相當有特色，內容開闊兼容國際性的元素，並有來自動畫界轉戰漫畫的新人，作品漫畫語言純熟，期待未來有動畫與漫畫的相互幫襯與延伸跨域表現。

「跨域應用獎」入圍作品抓住核心的各種表現方式，讓原始IP有更大的伸展空間，如懷舊（廣播劇、黑膠）、新穎（AR APP、串流）、虛擬（網路串流）、現場（Live廣播劇）等，充分表現出漫畫是複合性多元媒體的時代樣貌。

「漫畫編輯獎」入圍者，儼然是漫畫的「製作人」，從選題、搭配作者、內容調整到作品完成，到後續整體包裝、行銷策略與推廣活動的延伸都面面俱到，部分作品必須同時與多位作者溝通且有難度更高的雜誌合集形式，甚或有的是串連聲音表演，展現編輯的統籌能力、高度企劃力及企圖與世界溝通的野心。

「年度漫畫獎」競爭激烈，入圍作品類型豐富、風格多元，具有跨年齡層的傳達力，漫畫內容格局浩大、表現形式及故事成熟的作品數量相當多，不少作品關注歷史、人性的同時，也緊抓現在與未來的議題，展現多姿多采的觀點與特色，讀者可一窺當代創作者的視野和思考，感受台灣漫畫的堅強實力。

至於針對本屆特別貢獻獎得主洪德麟，評審團指出，洪德麟研究台灣漫畫史料40餘年，大量收藏並深入研究日治時期至當代台灣漫畫的發展脈絡，並於出版解嚴廢除審查前，擔任雜誌總編輯及報紙漫畫版主筆，80至90年代，在多種刊物發表了近千篇的漫畫文章、專欄介紹台灣及日本漫畫，參與國際漫畫研討會，同時，在大學、研究所開課，傳承台灣漫畫領域知識，對於台灣漫畫延續發展，有其特殊的貢獻。

最後，本屆金漫獎總獎金為275萬元，將自入圍名單中評選出「年度漫畫獎」得獎者6名，其他獎項得獎者各1名，並自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主，得獎名單將於頒獎典禮現場公布。

第14屆金漫獎入圍名單

  • 漫畫新人獎（得獎者1名，頒給獎座1座及獎金新台幣15萬元）

芭樂歌

PETER MANN

城邦文化事業股份有限公司 尖端出版

紅繩子

JULAI

原動力文化事業有限公司

一個人的巴黎江湖：炸蝦人在法國

Fshrimp

大田出版有限公司
  • 跨域應用獎（得獎者1名，頒給獎座1座及獎金新台幣15萬元）

芭樂歌 BLA BLA SONG

（動畫MV製作、數位串流、黑膠原聲帶、新書分享會結合音樂人演出、台日音樂結合展覽巡迴）

城邦文化事業股份有限公司 尖端出版

芭樂歌BLA BLA SONG

彩虹燦爛之地LIVE廣播劇

（LIVE廣播劇）

超展開策畫有限公司、

甜耳朵讀劇社sweetearvoice

彩虹燦爛之地-前導漫畫

茶香之謎：大稻埕失蹤探案

（實境解謎遊戲App）

薛丁貓有限公司

異人茶跡
  • 漫畫編輯獎（得獎者1名，頒給獎座1座及獎金新台幣15萬元）

柏雅婷，黑白文化事業有限公司負責人，彩虹燦爛之地系列《或然與必然》

蘇維，慢工文化事業有限公司編輯，白色的明天AB

朱晏紅，蓋亞文化有限公司漫畫部資深編輯，島嶼狂想曲：聽台灣在唱歌

  • 年度漫畫獎（得獎者6名，獲頒獎座1座，以及獎金各新台幣30萬元；金漫大獎，自6名「年度漫畫獎」得獎者中再選出1名，另頒給獎座1座，以及獎金新台幣20萬元）

二零七之骨

林奕辰

個人出版

綠之歌 -收集群風-（上下冊）

高妍

城邦文化事業股份有限公司 臉譜出版事業部

芭蕉的芽1

左萱

蓋亞文化有限公司

國立台灣師範大學

異人茶跡5：茶路綿延（完）

張季雅

蓋亞文化有限公司

守娘（下）

小峱峱

蓋亞文化有限公司

閻鐵花3

常勝

大辣出版股份有限公司

北港香爐人人插

柳廣成

大辣出版股份有限公司

千手（1）

雅紳

東立出版社有限公司

貓與海的彼端

星期一回收日、巧喵

蓋亞文化有限公司

小兒子3：

阿甯咕與地下的反抗軍！

LONLON、漢寶包、

夢田影像股份有限公司

原動力文化事業有限公司

2073年的電子玩具

日安焦慮

慢工文化事業有限公司

海倫娜與大野狼先生（上、下）

布里斯

台灣角川股份有限公司

摸布想自己賺罐罐：

黑山的烏鴉原創故事集

黑山 Kathy Lam

城邦文化事業股份有限公司 春光出版事業部

潮浪群雄1

小莊

大辣出版股份有限公司

水蛇神夜詠（3）

雷雷子

東立出版社有限公司

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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