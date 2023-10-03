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2023/10/03,
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傑尼斯事務所將改名「SMILE-UP」：藤島茉莉景子保留所有股份，專注於提供受害者補償

傑尼斯事務所將改名「SMILE-UP」：藤島茉莉景子保留所有股份，專注於提供受害者補償
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

傑尼斯事務所新社長東山紀之2日表示，傑尼斯的名稱將完全消失，不只傑尼斯事務所將改名為SMILE. UP，以傑尼斯命名的旗下子公司與偶像團體也將更改名稱。此外，東山紀之也宣布將成立新的經紀公司管理旗下藝人，原傑尼斯事務所暫停娛樂事業，專注於補償受害者。

傑尼斯將改名為SMILE-UP

傑尼斯事務所新社長東山紀之昨（2）日召開記者會，宣布公司將於10月17日更名為「SMILE-UP」，以專門補償遭強尼喜多川性虐待的受害者。一旦補償的任務完成，SMILE-UP將被解散。

除公司易名外，東山紀之宣布將在一個月內成立新的經紀公司，管理和培訓旗下藝人。新公司由東山紀之擔任社長、井之原快彥擔任副社長，而新公司名稱也將透過民眾投稿決定。

東山紀之一改先前保留傑尼斯名稱的立場，表示「傑尼斯的名稱將完全消失」，旗下子公司包含傑尼斯島嶼株式會社、傑尼斯音樂株式會社，以及偶像團體傑尼斯WEST、關西傑尼斯8都將改名。

截至9月30日，已有478人向公司的「受害者救濟委員會」聯繫，其中325人要求補償，新公司計畫從11月起向受害者支付補償費用。

藤島茉莉景子100%保留SMILE-UP股份

強尼喜多川的姪女、傑尼斯事務所前社長藤島茉莉景子並未出席2日的記者會，但她在一封由井之原快彥代為朗讀的信件表示，她將保留SMILE-UP 100％股份，以便向受害者提供法律以外的救濟和補償。

藤島茉莉景子在信中說明，「我對於缺席今天的記者會感到抱歉，我知道我會被批評為逃避或懦弱。」她也再次向受害者表達歉意，「作為肇事者的親戚，唯一能向受害者彌補的方法，就是關閉叔叔強尼喜多川和母親瑪麗喜多川創立的公司。」

藤島茉莉景子稱，她一生都在努力避免與經常發脾氣的母親發生衝突，因此從未真正與叔叔強尼喜多川親近過，「我想從這個世界上消除強尼喜多川的所有痕跡」她在信中說。

針對傑尼斯事務所的改革計畫，前傑尼斯練習生平本淳也表示讚賞，因為這代表公司有意斷絕與強尼喜多川之間的關聯。

平本淳也說，不論是成立新公司或更改公司名稱，對粉絲而言都是好的變革方向。他也認同藤島應完全保留公司股份，才能確保補償程序的順利。

傑尼斯改革計畫是否能重拾廣告贊助商信心？

受傑尼斯性侵醜聞影響，先前許多日本企業宣布終止與傑尼斯的廣告合作，例如日產汽車停止推出木村拓哉的代言廣告，朝日集團控股公司也表示未來不會請傑尼斯旗下藝人代言。

在昨日的記者會後，傑尼斯宣布改名並展開補償計畫是否能挽回廣告合作？《日本網》報導，朝日集團控股公司和日本麥當勞都未改變政策，依然維持合約期滿不再續約的立場。

日產汽車公司強調，「將密切關注該事務所宣布的改革和防止再次發生的努力」，明治集團則表示，「確認並考慮記者會的內容後回覆。」

新聞來源

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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