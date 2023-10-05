MC張天賦的Star Quality
我們想讓你知道的是
張天賦的邪氣與叛逆，還化成另一種特質——sex appeal。看完他個唱，我的女性朋友說：「點解MC只係著住件白恤衫、然後除左條呔，都會咁sexy？」她真的一語道破MC的star quality。
終於睇到張天賦演唱會，真係大滿足。
一開始，我其實不太注意MC。我知道他紅，但坦白說，《記憶棉》、《時候不早》及《反對無效》那種情歌曲式，引不起我的興趣——直至《小心地滑》。
很久沒有一首那麼憤怒的廣東歌。曲好，詞絕；這樣難度極高的歌，在過去二十年的香港，大概只有陳奕迅有能力駕馭。但是，若要今天的陳奕迅去憤怒詛咒，似乎欠了些什麼；不是他的聲音不行，而是感覺不對了——他不再年輕，也給人上了岸的印象。
但一切在MC身上都是對的。
我慢慢發現，MC絕對不只是「實力唱將」。他的眉目與表情，經常不經意滲出某種叛逆，那是壞男孩的氣質——注意，是「壞男孩」而不是「壞男人」。壞男人與渣男只是一線之差，但壞男孩可以是可愛的，因為他還小，他的使壞不是真的壞，而是看不慣社會的重重規條，選擇不去乖。
張國榮出道不久，就掩不住壞男孩氣質；跟陳百強合作，他演壞孩子，陳演乖乖仔。他這種特質，後來化為「沒腳的雀仔」、旁觀他人之痛的東邪、不安於室的何寶榮。這些複雜的人物，都非哥哥莫屬。而梅艷芳年輕時，就是以濃妝艷抹、誇張打扮、大膽台風，以及被禁播的情慾歌曲，去挑戰社會。
後來，香港明星越來越乖，也越來越悶。這怪不了他們，而是文化環境使然。
MC的氣質，就是串、嘴藐藐、反叛，還要加上那些精彩的緋聞。然而，他又帶點可愛，例如《老派約會之必要》MV那個他，是很靦腆的。我覺得，他長得有點像年輕時的木村拓哉，而當年木村正是不滿體制的年輕人的代言人。因此，雖然身材有點單薄，五官也非精緻，但MC的明星特質獨特，也因此可塑性高。
而且，雖然他常自嘲矮（其實又真係冇咁矮，相信城城都係差唔多高），但他很有台型。之前，我去看某保險公司辦的演唱會，林家謙與MC合唱《小心地滑》。先聲明，我很欣賞林家謙的才華，但他實在駕馭不了這首歌，而且，他形象太乖太斯文。他唱了一段，MC才出場；對比之下，MC不只是聲音有爆發力，他眼神還有種狠勁，表情還有種憤怒，而且肢體語言也很好——這些加起來，就是台型了。
這次看他個唱，除了實在讚嘆他的唱功（聲靚、可收可放，什麼音樂類型都行，真係「翻唱王」），就是肯定他的台型。他不是唱跳歌手，如果光看舞姿，是絕對可以挑剔。但舞台上的他有種魅力，以至他的個唱不只是好聽，而是好看。你可以閉上眼聽李克勤，幾乎毫無損失，但MC係好好睇的。
他的邪氣與叛逆，還化成另一種特質——sex appeal。看完他個唱，我的女性朋友說：「點解MC只係著住件白恤衫、然後除左條呔，都會咁sexy？」她真的一語道破MC的star quality。
對我來說，MC的實力遠超於一把靚聲（一把靚聲，可以係悶到嘔嘅一件事）；這世上好聲音何其多，有star quality的藝人卻是十年一遇；如果有梅艷芳、張國榮的氣場，就是百年一遇。文化研究告訴我們，觀眾很多時候不是耳朵聽歌的；這不是睇靚女睇靚仔的膚淺，而是關於社會不同群體如何有意識或無意識地尋找他們可以欣賞、認同、仰望的人格特質。
因此，我真的覺得MC開個唱開得太早。這不是因為他不夠歌，而是因為他現有的歌還不足以發揮他非常獨特而複雜的star quality。如果有更多不同類型的歌（拜託，不要一直讓他唱情歌，太浪費了），他的演出會更好玩，更多可能性。
那晚個唱，真的盛況空前。除了票房反應極熱烈，出現炒飛情況（相反，同期舉行個唱的「行走的CD」李先生，網上卻有特價飛出售），現場大批觀眾那種一見MC走近即刻一秒鐘忘命衝上前的瘋狂，已經很少見了。
在近年冒起的香港新星中，MC是首個來澳門開唱的。如此反應，意味著日後香港歌星的澳門演唱會不再只有懷舊金曲，這真是天大的喜訊！MC居功至偉！我期待看到更多香港新星來澳門開唱。
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（本文獲授權轉載，作者原Facebook帖文可看此）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%