MC張天賦的Star Quality

終於睇到張天賦演唱會，真係大滿足。

一開始，我其實不太注意MC。我知道他紅，但坦白說，《記憶棉》、《時候不早》及《反對無效》那種情歌曲式，引不起我的興趣——直至《小心地滑》。

很久沒有一首那麼憤怒的廣東歌。曲好，詞絕；這樣難度極高的歌，在過去二十年的香港，大概只有陳奕迅有能力駕馭。但是，若要今天的陳奕迅去憤怒詛咒，似乎欠了些什麼；不是他的聲音不行，而是感覺不對了——他不再年輕，也給人上了岸的印象。

但一切在MC身上都是對的。

我慢慢發現，MC絕對不只是「實力唱將」。他的眉目與表情，經常不經意滲出某種叛逆，那是壞男孩的氣質——注意，是「壞男孩」而不是「壞男人」。壞男人與渣男只是一線之差，但壞男孩可以是可愛的，因為他還小，他的使壞不是真的壞，而是看不慣社會的重重規條，選擇不去乖。

張國榮出道不久，就掩不住壞男孩氣質；跟陳百強合作，他演壞孩子，陳演乖乖仔。他這種特質，後來化為「沒腳的雀仔」、旁觀他人之痛的東邪、不安於室的何寶榮。這些複雜的人物，都非哥哥莫屬。而梅艷芳年輕時，就是以濃妝艷抹、誇張打扮、大膽台風，以及被禁播的情慾歌曲，去挑戰社會。

後來，香港明星越來越乖，也越來越悶。這怪不了他們，而是文化環境使然。

MC的氣質，就是串、嘴藐藐、反叛，還要加上那些精彩的緋聞。然而，他又帶點可愛，例如《老派約會之必要》MV那個他，是很靦腆的。我覺得，他長得有點像年輕時的木村拓哉，而當年木村正是不滿體制的年輕人的代言人。因此，雖然身材有點單薄，五官也非精緻，但MC的明星特質獨特，也因此可塑性高。

而且，雖然他常自嘲矮（其實又真係冇咁矮，相信城城都係差唔多高），但他很有台型。之前，我去看某保險公司辦的演唱會，林家謙與MC合唱《小心地滑》。先聲明，我很欣賞林家謙的才華，但他實在駕馭不了這首歌，而且，他形象太乖太斯文。他唱了一段，MC才出場；對比之下，MC不只是聲音有爆發力，他眼神還有種狠勁，表情還有種憤怒，而且肢體語言也很好——這些加起來，就是台型了。

這次看他個唱，除了實在讚嘆他的唱功（聲靚、可收可放，什麼音樂類型都行，真係「翻唱王」），就是肯定他的台型。他不是唱跳歌手，如果光看舞姿，是絕對可以挑剔。但舞台上的他有種魅力，以至他的個唱不只是好聽，而是好看。你可以閉上眼聽李克勤，幾乎毫無損失，但MC係好好睇的。

他的邪氣與叛逆，還化成另一種特質——sex appeal。看完他個唱，我的女性朋友說：「點解MC只係著住件白恤衫、然後除左條呔，都會咁sexy？」她真的一語道破MC的star quality。

對我來說，MC的實力遠超於一把靚聲（一把靚聲，可以係悶到嘔嘅一件事）；這世上好聲音何其多，有star quality的藝人卻是十年一遇；如果有梅艷芳、張國榮的氣場，就是百年一遇。文化研究告訴我們，觀眾很多時候不是耳朵聽歌的；這不是睇靚女睇靚仔的膚淺，而是關於社會不同群體如何有意識或無意識地尋找他們可以欣賞、認同、仰望的人格特質。

因此，我真的覺得MC開個唱開得太早。這不是因為他不夠歌，而是因為他現有的歌還不足以發揮他非常獨特而複雜的star quality。如果有更多不同類型的歌（拜託，不要一直讓他唱情歌，太浪費了），他的演出會更好玩，更多可能性。

那晚個唱，真的盛況空前。除了票房反應極熱烈，出現炒飛情況（相反，同期舉行個唱的「行走的CD」李先生，網上卻有特價飛出售），現場大批觀眾那種一見MC走近即刻一秒鐘忘命衝上前的瘋狂，已經很少見了。

在近年冒起的香港新星中，MC是首個來澳門開唱的。如此反應，意味著日後香港歌星的澳門演唱會不再只有懷舊金曲，這真是天大的喜訊！MC居功至偉！我期待看到更多香港新星來澳門開唱。

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（本文獲授權轉載，作者原Facebook帖文可看此）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex