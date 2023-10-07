買網紅、控制外媒，美國務院指控中國「數位專制主義」在全球操弄媒體
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美國政府28日再度發表報告批評中國在全球操縱資訊，詳列各種例證，直指北京不只透過網路社交媒體影響全球輿論，更在非洲等地區控制媒體，藉此傳播虛假、帶有偏見但有利於中國官方的訊息。對此，中國外交部反駁稱美國「炮製」虛假訊息。
文：德國之聲中文網（路透社、法新社等）
美國國務院週四（9月28日）發佈報告，稱中國每年花費數十億美元，在全球操弄媒體。報告以「中國如何尋求重塑全球資訊環境」為題，指控北京透過各種欺騙、脅迫手段，試圖建構有利於其政治宣傳的「資訊生態系」。
報告指出，中國的做法可能導致全球言論自由「急劇萎縮」。若讓北京實現此企圖，將會「改變全球資訊地景、製造偏見與差異，導致各國在經濟與安全上，做出從屬於北京利益的決定。」
美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center）的特使兼協調員魯賓（James Rubin）表示：「當你把拼圖一塊塊拼湊起來，會看到中國政府在世界上關鍵地區尋求主宰資訊的野心，令人歎為觀止。」他警告，若不阻止中國的資訊操弄，將導致民主價值「緩慢、穩步的毀滅」：「我們不會想看到，歐威爾式的真實與虛構混雜出現在這個世界。」
這份報告反映了美國對中國資訊戰攻勢的憂心。報告發佈前一天，《路透社》等媒體消息稱美國有10位國務院官員的郵件被中國駭客竊取，遭竊郵件達6萬封。今年7月，微軟公司的報告曾指出，中國駭客組織取得了25個組織的電郵，受害者主要位於西歐；《彭博社》等媒體隨後揭露，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的郵件也遭入侵。
此外，臉書母公司Meta今年8月表示近期移除了約7700個臉書帳號，這些帳戶透過Meta的平台推廣親中言論，一方面讚揚中國政府，一方面批評西方，並攻擊對中國政府持批判立場的記者和學者。
報告提及哪些資訊操弄手法？
「每個國家都應該能夠向世界講述自己的故事。然而，國家的敘事應以事實為基礎，就事論事看待其興衰。」根據報告，中國不再只滿足於推廣、捍衛其政治立場，更進一步尋求散播假訊息、在海內外降低美國的公信力。
報告稱，中國政府一方面以虛假、有偏見的資訊來推廣其正面形象，一方面打壓與官方說法相悖的言論。在涉及新疆、台灣、南海爭端、人權疑慮、中國經濟的「敏感」議題上，北京會藉由「網路與真實世界中的恫嚇」來壓制異見，強化自我審查風氣。
透過資助網紅，並致力於收買外國政治菁英、記者等國際知名人士，北京「明裡暗裡」影響內容平台：「截至2021年，有將近100位有影響力的人士，以20幾種語言，在多個社交媒體平台上傳布中國的官方訊息，這些人在數十個國家擁有超過1100萬名追蹤者。」
北京也公開或暗中收購外國媒體股份。舉例而言，為了規避泰國法律對外國媒體所有權的限制，中國透過一間科技公司在當地成立子公司，由泰國人經營，並收購了泰國最受歡迎的新聞網站。中國也成為非洲數位電視服務的主要提供者，控制了當地的有線電視供應商，因此能夠優先播放有利於中國官方的內容，限縮西方新聞頻道的播出。
其他的做法還包含跟地方媒體達成有限制的內容共享協議，「讓可信的報刊替標註不清的中國政府內容提供合法性」，例如中國官媒央視免費提供影音內容給全球1700家媒體，但這些內容經過了重製與包裝，常常不會標明是來自於中國政府。
該報告進一步對中國的「數位專制主義」提出警告，直指中國利用微信，對居住於民主國家的華語使用者散播假訊息；而外國政府使用華為的設備進行警務工作，並用於攔截其國內政治反對派的電子通訊與手機定位數據，亦引發資安疑慮。
此外，根據美國政府消息，TikTok母公司字節跳動曾經阻擋北京的批評者使用其平台，甚至製作一份「定期更新的內部名單」，詳列遭限制的用戶。
儘管如此，報告也稱，中國對全球的資訊操弄在民主國家並非全然一帆風順，因為地方媒體與公民社會的反抗，多少挫敗了中國的攻勢。
北京怎麼說？
中國外交部30日稱美國涉華報告「罔顧事實、顛倒黑白，本身就是虛假訊息」，並批評道：「把輿論場武器化正是美國的『首創』。」
今年7月，北約發表的公報曾指責中國以「野心和強制性政策」挑戰北約的利益、安全和價值觀，並惡意以網路行動、衝突言論和假訊息，來針對北約盟國。當時中國外交部發言人汪文斌亦批評北約「歪曲抹黑、編造謊言」。
針對關於中國駭客的指控，中國則多次主張「美國才是全球最大駭客任務和網路竊密者」，並反批美國透過「散佈虛假訊息轉移視線」。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：收買網紅、控制外媒 中國遭美批操弄資訊
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。