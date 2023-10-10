「避免一味指責」「不要照搬照抄別國模式」——中國如何在國際上改寫「人權」定義？

文：Dorian Burkhalter

今年2月，在人權理事會高層會議期間，中國改寫全球人權定義的野心表露無遺。

中國前外交部長秦剛在向各國元首和部長發表演說時指出，中國將「堅定不移走順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。」

自2012年習近平上台以來，從新疆到西藏再到香港，中國對內的高壓政策日益加劇，這引起了非政府組織和聯合國專家越來越多的關注，他們注意到這個世界第二大國對國際人權法的漠視。

德州大學奧斯汀分校兼職助理教授拉納・蕭・因博登（Rana Siu Inboden）說：「我認為中國希望聯合國被視為一個技術或諮詢機構，而不是真正具有道德權威的機構。」

近年來，在聯合國歐洲總部所在地日內瓦萬國宮舉行的會議上，中國外交官的演講也越來越明顯地表現出對現有準則的蔑視。

他們說，聯合國的最高人權機構應該專注於「建設性對話」，避免一味「指責」，不要以人權問題為藉口「干涉他國內政」。

聯合國《世界人權宣言》是「國際人權事業的里程碑」，今年將迎來75週年，秦剛在談到《世界人權宣言》時說，從大流行病到世界飢餓問題和氣候變化，最近的一系列挑戰讓我們思考「如何促進和保護人權」。

他給的答案是，呼籲更多的國家不要「照搬照抄別國模式」，而是要根據本國獨特的「歷史文化傳統、具體國情、人民訴求，自主選擇人權發展道路。」同時，秦剛強調了人權的「不可分割性」，這多少有些自相矛盾。

扭曲規則

中國人權學者和活動家、現任芝加哥大學客座教授滕彪說：「中國政府希望確保國際體系有利於威權國家。」

中國反對聯合國人權體系中的「特別程序」和「條約機構」部分。透過這些部門，獨立專家小組可以調查侵犯人權行為，並審查各國對其批准條約的執行情況。

中國已經簽署並批准了《經濟、社會、文化權利國際公約》，但只簽署了《公民權利和政治權利國際公約》，這意味著中國在法律上只受前者的約束。中國政府認為西方國家過於強調公民權利和政治權利，並希望自己被視為經濟、社會和文化權利的倡導者，然而中國在三月受到了負責監督該條約遵守情況的聯合國委員會的嚴厲批評。

耶魯大學訪問學者、國際特赦組織前亞太地區主任尼古拉斯・貝奎林（Nicholas Bequelin）說：「人權體系的主要內容包括制約準則、採納條約、提交報告，以及抽像地討論改進措施。中國政府希望削弱和取消咎責環節，避免特定國家被點名，避免被特殊機制制約。」

中國並不是唯一一個在聯合國利用其權力影響辯論和保護盟友的國家。例如，美國也經常反對針對以色列的動議。此外，其他國家——如不結盟運動（由120個未正式結盟的國家組成）的成員國——過去也曾提出過合作優先於對抗的觀點。但中國的策略卻有所不同。

貝奎林說：「任何國家如果其人權記錄受到批評，就會拒絕接受人權框架的合法性。不同的是，中國政府擁有外交和經濟手段，可以說服許多國家跟隨其路線，並在關鍵投票上與中國站在一起。」

外交和經濟影響力

最鮮明的例子就是去（2022）年10月中國在人權理事會上成功阻止了一場關於新疆維吾爾族人處境的辯論，聯合國在一份報告中稱中國政府的做法可能構成「反人類罪」。雖然投票結果非常接近（19票反對，17票贊成，11票棄權），但它開創了一個負面的先例，可能會讓那些希望在未來與中國對抗的國家望而卻步。

在2022年8月報告發佈之前，中國政府已在外交上全力爭取聯合國人權高專辦掩蓋這份文件。《路透社》報導稱，為尋求各國駐日內瓦的外交使團的支持，中國政府向他們發出了一封信函，意在敦促聯合國前人權高專米歇爾・巴舍萊（Michelle Bachelet）不要發佈新疆人權問題報告。在投票之前，中國與新疆政府官員在日內瓦舉辦了一場兩小時的記者會，對報告內容進行反駁。

作為十年前發起的「一帶一路」倡議的一部分，中國政府在世界各地的基礎設施項目上投入了巨資。專家認為，該倡議對發展中國家來說是一個債務陷阱，使中國有能力影響發展中國家在聯合國的投票。

同時，人權觀察（Human Rights Watch）記錄了中國外交官在聯合國場所騷擾和恐嚇活動人士和專家的事件。因博登指出：「這超出了正常外交的範疇。」

在聯合國的關鍵投票中，中國往往得到威權政府的支持，但同時也得到許多發展中國家的支持。

「我認為，中國很會貫徹的一點是：始終堅持認為國際人權體系批評發展中國家的做法不具備合法性。中國也為那些成為批評對象的國家提供了保護傘，」貝奎林說。

西方價值觀

在聯合國，中國官員會避免公開說基於《世界人權宣言》的人權是西方的發明。但在國內，執政的中國共產黨並不忌諱使用這種說法。

「中國政府認為，人權、民主等理念來自西方國家，而中國有自己獨特的傳統和文化，自由民主理念不適合中國，」滕彪說，他認為中國政府的這種觀點「不合理」。

現實情況更為複雜。斯德哥爾摩大學人權教授漢斯・英瓦爾・羅斯（Hans Ingvar Roth）表示：「把《世界人權宣言》說成是一份西方文件是不公平的。」

因博登指出：「《世界人權宣言》的五位主要起草人並非全都是白人男性，起草委員會的人員組成具備多元性。」事實上，起草委員會的副主席是一位名叫張彭春的中華民國外交官。