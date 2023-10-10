「避免一味指責」「不要照搬照抄別國模式」——中國如何在國際上改寫「人權」定義？
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中國政府意欲推廣自己的人權理念，並期望聯合國體系迎合其威權統治。這場較量正在日內瓦萬國宮的會議室展開，近年來，中國外交官的演講也越來越明顯地表現出對現有準則的蔑視。
文：Dorian Burkhalter
今年2月，在人權理事會高層會議期間，中國改寫全球人權定義的野心表露無遺。
中國前外交部長秦剛在向各國元首和部長發表演說時指出，中國將「堅定不移走順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。」
自2012年習近平上台以來，從新疆到西藏再到香港，中國對內的高壓政策日益加劇，這引起了非政府組織和聯合國專家越來越多的關注，他們注意到這個世界第二大國對國際人權法的漠視。
德州大學奧斯汀分校兼職助理教授拉納・蕭・因博登（Rana Siu Inboden）說：「我認為中國希望聯合國被視為一個技術或諮詢機構，而不是真正具有道德權威的機構。」
近年來，在聯合國歐洲總部所在地日內瓦萬國宮舉行的會議上，中國外交官的演講也越來越明顯地表現出對現有準則的蔑視。
他們說，聯合國的最高人權機構應該專注於「建設性對話」，避免一味「指責」，不要以人權問題為藉口「干涉他國內政」。
聯合國《世界人權宣言》是「國際人權事業的里程碑」，今年將迎來75週年，秦剛在談到《世界人權宣言》時說，從大流行病到世界飢餓問題和氣候變化，最近的一系列挑戰讓我們思考「如何促進和保護人權」。
他給的答案是，呼籲更多的國家不要「照搬照抄別國模式」，而是要根據本國獨特的「歷史文化傳統、具體國情、人民訴求，自主選擇人權發展道路。」同時，秦剛強調了人權的「不可分割性」，這多少有些自相矛盾。
扭曲規則
中國人權學者和活動家、現任芝加哥大學客座教授滕彪說：「中國政府希望確保國際體系有利於威權國家。」
中國反對聯合國人權體系中的「特別程序」和「條約機構」部分。透過這些部門，獨立專家小組可以調查侵犯人權行為，並審查各國對其批准條約的執行情況。
中國已經簽署並批准了《經濟、社會、文化權利國際公約》，但只簽署了《公民權利和政治權利國際公約》，這意味著中國在法律上只受前者的約束。中國政府認為西方國家過於強調公民權利和政治權利，並希望自己被視為經濟、社會和文化權利的倡導者，然而中國在三月受到了負責監督該條約遵守情況的聯合國委員會的嚴厲批評。
耶魯大學訪問學者、國際特赦組織前亞太地區主任尼古拉斯・貝奎林（Nicholas Bequelin）說：「人權體系的主要內容包括制約準則、採納條約、提交報告，以及抽像地討論改進措施。中國政府希望削弱和取消咎責環節，避免特定國家被點名，避免被特殊機制制約。」
中國並不是唯一一個在聯合國利用其權力影響辯論和保護盟友的國家。例如，美國也經常反對針對以色列的動議。此外，其他國家——如不結盟運動（由120個未正式結盟的國家組成）的成員國——過去也曾提出過合作優先於對抗的觀點。但中國的策略卻有所不同。
貝奎林說：「任何國家如果其人權記錄受到批評，就會拒絕接受人權框架的合法性。不同的是，中國政府擁有外交和經濟手段，可以說服許多國家跟隨其路線，並在關鍵投票上與中國站在一起。」
外交和經濟影響力
最鮮明的例子就是去（2022）年10月中國在人權理事會上成功阻止了一場關於新疆維吾爾族人處境的辯論，聯合國在一份報告中稱中國政府的做法可能構成「反人類罪」。雖然投票結果非常接近（19票反對，17票贊成，11票棄權），但它開創了一個負面的先例，可能會讓那些希望在未來與中國對抗的國家望而卻步。
在2022年8月報告發佈之前，中國政府已在外交上全力爭取聯合國人權高專辦掩蓋這份文件。《路透社》報導稱，為尋求各國駐日內瓦的外交使團的支持，中國政府向他們發出了一封信函，意在敦促聯合國前人權高專米歇爾・巴舍萊（Michelle Bachelet）不要發佈新疆人權問題報告。在投票之前，中國與新疆政府官員在日內瓦舉辦了一場兩小時的記者會，對報告內容進行反駁。
作為十年前發起的「一帶一路」倡議的一部分，中國政府在世界各地的基礎設施項目上投入了巨資。專家認為，該倡議對發展中國家來說是一個債務陷阱，使中國有能力影響發展中國家在聯合國的投票。
同時，人權觀察（Human Rights Watch）記錄了中國外交官在聯合國場所騷擾和恐嚇活動人士和專家的事件。因博登指出：「這超出了正常外交的範疇。」
在聯合國的關鍵投票中，中國往往得到威權政府的支持，但同時也得到許多發展中國家的支持。
「我認為，中國很會貫徹的一點是：始終堅持認為國際人權體系批評發展中國家的做法不具備合法性。中國也為那些成為批評對象的國家提供了保護傘，」貝奎林說。
西方價值觀
在聯合國，中國官員會避免公開說基於《世界人權宣言》的人權是西方的發明。但在國內，執政的中國共產黨並不忌諱使用這種說法。
「中國政府認為，人權、民主等理念來自西方國家，而中國有自己獨特的傳統和文化，自由民主理念不適合中國，」滕彪說，他認為中國政府的這種觀點「不合理」。
現實情況更為複雜。斯德哥爾摩大學人權教授漢斯・英瓦爾・羅斯（Hans Ingvar Roth）表示：「把《世界人權宣言》說成是一份西方文件是不公平的。」
因博登指出：「《世界人權宣言》的五位主要起草人並非全都是白人男性，起草委員會的人員組成具備多元性。」事實上，起草委員會的副主席是一位名叫張彭春的中華民國外交官。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。