《那年盛夏我們綻放如花》：死亡前綻放的人性善惡，生者必面對的傷痕故事
我們想讓你知道的是
坊間不少議論，大讚《那年盛夏我們綻放如花》和香港社會呼應，但我認為，與其強作解人舉出這些斷裂的畫面，最後一集更關鍵、厲害之處，是作為致給生者的傷痕敘事，並不單純是口號表態、政治對立等固有框架，而是讓所有曾經體驗痛苦的生者被看見，從而得到撫慰、共鳴。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
今年迎來第六季的《黑鏡》（Black Mirror），事隔四年之久，質素卻低劣得令觀眾失望，國際級劇集似乎已經走向末路。相對來說，港產的《那年盛夏我們綻放如花》，這套科幻懸疑死亡血腥思考人性的劇集，令許多香港人都大感驚喜，一再力讚。縱使未到「神劇」境界，編導演等方面，難得展示了追求「完美」的誠意和決心，讓我們看見香港劇集另一種未來。
談到港劇的死亡象徵，總會提起：this city is dying。城市籠罩陰影壓迫，似乎石屎泥地再生不出繁花，文明將會被洪荒掩埋。偏偏生命如此頑強，即使鲜血淋漓皮開肉綻，夾縫處仍見野草叢生，在dying之中潛藏無窮的活力。正如《那年盛夏我們綻放如花》藉著一場死亡遊戲，叩問了我們心底的人性思考，展示生命的價值，以及何以絕境逢生。
一：死亡的綻放與結束，迫問真實的生命
寒冬正隆，我在靈魂中找到一個難以抵抗的炎夏。這卻令我高興。因為無論這世界怎樣對我狠狠壓逼，在我心底裏，總有更強、更好的事物在還擊反抗。——卡繆
《那年盛夏我們綻放如花》改編自何晞賢小說《已讀不回死全家》，故事講述蔡鳴磊紀念中學，一群即將迎來最後一年校園生涯的學生，返校參加生涯規劃。此時6A班同學忽然被加進一個名為「已讀不回死全家」的群組，只要違反admin的遊戲規則，就會爆頭身亡。為了生存，各人唯有盡力面對這場死亡遊戲。
小說家何晞賢在Instagram引用卡繆的invincible summer，令人聯想到「盛夏」的隱喻。卡繆金句：「只有一個真正嚴肅的哲學問題，那就是自殺。」他從看似最陰暗之處導出了積極面對生命的思想，唯獨我們坦然正面人生的荒謬、無客觀意義，才有可能成就、賦予屬於自己的意義。
學生——像會玩《數碼暴龍》、《寵物小精靈》等設定——乃人生最充滿可能的階段，熱血追夢，實現自我。這是劇集聰明地在多集開首，都先以周Sir與個別同學生涯規劃的對話展開，既順理成章地讓觀眾迅速了解眾多學生的背景，也透過學生講述自己對未來的盼望，如萬花筒轉動的繽紛想像，表達青春令人嚮往之處。
有趣的是，我們學生時期常「hea住」、隨便做的生涯規劃，也呼應存在主義，每個決定都在建構自我。如沙特說：「我們的決定，決定了我們。」《那年盛夏我們綻放如花》6A班學生未必有哲學高度，但就像你我曾經驗，當涉及到香港「畢業」考試殘酷的成人禮時，就必然被迫思考：我的未來是怎樣，想讀、做什麼？
其實，問到最後就是who am i。如果再坦誠一點，就是我們為何繼續生存的理由。6A班學生面對荒謬的殺人遊戲，不知從何而來，亦未知何時終結，他們面對巨大的精神壓力，骨子裡最堅持努力求生的理由，不就是想擁有自己的未來可能嗎？這亦是他們爆頭前或主動或被迫，面對理想、友情、愛情等探求的現實答案。
可能想當社工，希望能夠在未來關懷照顧更多人；可能是不想提前和死黨兄弟四散別離，盡力保留校園友誼最後的光芒；可能是對愛情的渴望，甚至是想像日後能夠溝到好友的家姊，讓他叫一聲姊夫⋯⋯
世界愈是寒冬凜冽，愈能激發我們的熱愛，不論自私與否，都是對自我生命的肯定。隨著劇中一顆又一顆生命在絕境的綻放，於快將實現美好未來的前一刻停止，讓你我都扼腕心酸，皆因死亡之後，就像那隻電子寵物，再也無法孵化任何可能了。
二：如何衡量生命的價值？互信與善良的可能
相信人天生好心，並不是感情用事、也不是天真。相反地，相信和平與原諒，是勇敢而切乎實際的。——Rutger Bregman《人慈》
《那年盛夏我們綻放如花》不止談論死亡，更指涉到不同衡量生命價值的方法。劇集藉著一場遊戲，讓6A班的學生想盡方法求存，分出了三個代表角色的方向：一，楊悅盈，希望找出幕後月boss，解救全世界；二，石曉陽，按遊戲規則解決四個目標人物，保護不關此事的人；柯志恆，只要將所有人都殺害，剩下自己及另一位同謀，就達成倖存者的條件。
張迪文飾演的柯志恆，充分將角色的邪魅狂妄，高智力操控人心，視自己利益為首要呈現出來。第五集，地圖炮式欺騙全世界傳訊息給死者羅彥輝，導致多人死亡；第七集利用毫無心計的區家純，測試了導致爆頭的機制，最後害死了她等，都盡見他心靈扭曲、功利至上的計算。
柯志恆此角色的成立，除了劇集典型常見的奸角塑造（相對周Sir立體得多），和「已讀不回死全家」群組的源起相繫。隨劇情推展，經楊悅盈的查探得知，群組admin真身是AI智能化身的羅彥輝。羅彥輝本是他們的同學，飽受欺凌不堪受辱而輟學自殺，輸入的痛苦人生逐化作AI自我，利用高科技向同學復仇。
欺凌是一切的起源，除了楊悅盈、賴智勇，下至學生上至老師、校長都只顧及自己的利益，不公的邪惡鏈環環相扣。因此全劇可見，柯志恆和admin最為投契，對話最多，頗為互相欣賞，甚至可說柯志恆是在享受這場盡現自私基因的盛宴。
石曉陽則在體制內尋求「最多人的最大幸福」，道德判斷只要四位主事欺凌羅彥輝的人死去，那大家就可以安全了。換言之，就是有些生命比起其他生命更具價值。
但到後來，當四位目標人物盡皆爆頭，楊悅盈告訴他自己才是目標人物，只要石曉陽拿她手機按下抉擇就能解決一切。石曉陽歷經多次誤殺對象，尤其知道楊悅盈是無辜、善良的存在，他下不了手，更拿起手機要求admin以其性命代替她。就在這刻，他肯定了生命的善良，比起自己生命有更高的價值。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45