《那年盛夏我們綻放如花》：死亡前綻放的人性善惡，生者必面對的傷痕故事

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

今年迎來第六季的《黑鏡》（Black Mirror），事隔四年之久，質素卻低劣得令觀眾失望，國際級劇集似乎已經走向末路。相對來說，港產的《那年盛夏我們綻放如花》，這套科幻懸疑死亡血腥思考人性的劇集，令許多香港人都大感驚喜，一再力讚。縱使未到「神劇」境界，編導演等方面，難得展示了追求「完美」的誠意和決心，讓我們看見香港劇集另一種未來。

談到港劇的死亡象徵，總會提起：this city is dying。城市籠罩陰影壓迫，似乎石屎泥地再生不出繁花，文明將會被洪荒掩埋。偏偏生命如此頑強，即使鲜血淋漓皮開肉綻，夾縫處仍見野草叢生，在dying之中潛藏無窮的活力。正如《那年盛夏我們綻放如花》藉著一場死亡遊戲，叩問了我們心底的人性思考，展示生命的價值，以及何以絕境逢生。

圖片來源：劇集《那年盛夏我們綻放如花》劇照／ViuTV

一：死亡的綻放與結束，迫問真實的生命

寒冬正隆，我在靈魂中找到一個難以抵抗的炎夏。這卻令我高興。因為無論這世界怎樣對我狠狠壓逼，在我心底裏，總有更強、更好的事物在還擊反抗。——卡繆

《那年盛夏我們綻放如花》改編自何晞賢小說《已讀不回死全家》，故事講述蔡鳴磊紀念中學，一群即將迎來最後一年校園生涯的學生，返校參加生涯規劃。此時6A班同學忽然被加進一個名為「已讀不回死全家」的群組，只要違反admin的遊戲規則，就會爆頭身亡。為了生存，各人唯有盡力面對這場死亡遊戲。

小說家何晞賢在Instagram引用卡繆的invincible summer，令人聯想到「盛夏」的隱喻。卡繆金句：「只有一個真正嚴肅的哲學問題，那就是自殺。」他從看似最陰暗之處導出了積極面對生命的思想，唯獨我們坦然正面人生的荒謬、無客觀意義，才有可能成就、賦予屬於自己的意義。

學生——像會玩《數碼暴龍》、《寵物小精靈》等設定——乃人生最充滿可能的階段，熱血追夢，實現自我。這是劇集聰明地在多集開首，都先以周Sir與個別同學生涯規劃的對話展開，既順理成章地讓觀眾迅速了解眾多學生的背景，也透過學生講述自己對未來的盼望，如萬花筒轉動的繽紛想像，表達青春令人嚮往之處。

有趣的是，我們學生時期常「hea住」、隨便做的生涯規劃，也呼應存在主義，每個決定都在建構自我。如沙特說：「我們的決定，決定了我們。」《那年盛夏我們綻放如花》6A班學生未必有哲學高度，但就像你我曾經驗，當涉及到香港「畢業」考試殘酷的成人禮時，就必然被迫思考：我的未來是怎樣，想讀、做什麼？

其實，問到最後就是who am i。如果再坦誠一點，就是我們為何繼續生存的理由。6A班學生面對荒謬的殺人遊戲，不知從何而來，亦未知何時終結，他們面對巨大的精神壓力，骨子裡最堅持努力求生的理由，不就是想擁有自己的未來可能嗎？這亦是他們爆頭前或主動或被迫，面對理想、友情、愛情等探求的現實答案。

可能想當社工，希望能夠在未來關懷照顧更多人；可能是不想提前和死黨兄弟四散別離，盡力保留校園友誼最後的光芒；可能是對愛情的渴望，甚至是想像日後能夠溝到好友的家姊，讓他叫一聲姊夫⋯⋯

世界愈是寒冬凜冽，愈能激發我們的熱愛，不論自私與否，都是對自我生命的肯定。隨著劇中一顆又一顆生命在絕境的綻放，於快將實現美好未來的前一刻停止，讓你我都扼腕心酸，皆因死亡之後，就像那隻電子寵物，再也無法孵化任何可能了。

二：如何衡量生命的價值？互信與善良的可能

相信人天生好心，並不是感情用事、也不是天真。相反地，相信和平與原諒，是勇敢而切乎實際的。——Rutger Bregman《人慈》

《那年盛夏我們綻放如花》不止談論死亡，更指涉到不同衡量生命價值的方法。劇集藉著一場遊戲，讓6A班的學生想盡方法求存，分出了三個代表角色的方向：一，楊悅盈，希望找出幕後月boss，解救全世界；二，石曉陽，按遊戲規則解決四個目標人物，保護不關此事的人；柯志恆，只要將所有人都殺害，剩下自己及另一位同謀，就達成倖存者的條件。

圖片來源：劇集《那年盛夏我們綻放如花》預告／ViuTV

張迪文飾演的柯志恆，充分將角色的邪魅狂妄，高智力操控人心，視自己利益為首要呈現出來。第五集，地圖炮式欺騙全世界傳訊息給死者羅彥輝，導致多人死亡；第七集利用毫無心計的區家純，測試了導致爆頭的機制，最後害死了她等，都盡見他心靈扭曲、功利至上的計算。

柯志恆此角色的成立，除了劇集典型常見的奸角塑造（相對周Sir立體得多），和「已讀不回死全家」群組的源起相繫。隨劇情推展，經楊悅盈的查探得知，群組admin真身是AI智能化身的羅彥輝。羅彥輝本是他們的同學，飽受欺凌不堪受辱而輟學自殺，輸入的痛苦人生逐化作AI自我，利用高科技向同學復仇。

欺凌是一切的起源，除了楊悅盈、賴智勇，下至學生上至老師、校長都只顧及自己的利益，不公的邪惡鏈環環相扣。因此全劇可見，柯志恆和admin最為投契，對話最多，頗為互相欣賞，甚至可說柯志恆是在享受這場盡現自私基因的盛宴。

石曉陽則在體制內尋求「最多人的最大幸福」，道德判斷只要四位主事欺凌羅彥輝的人死去，那大家就可以安全了。換言之，就是有些生命比起其他生命更具價值。

但到後來，當四位目標人物盡皆爆頭，楊悅盈告訴他自己才是目標人物，只要石曉陽拿她手機按下抉擇就能解決一切。石曉陽歷經多次誤殺對象，尤其知道楊悅盈是無辜、善良的存在，他下不了手，更拿起手機要求admin以其性命代替她。就在這刻，他肯定了生命的善良，比起自己生命有更高的價值。