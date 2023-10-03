聯合國安理會通過決議將派遣由肯亞領兵的安全部隊，協助海地打擊國內幫派勢力
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隨著國內幫派勢力越來越大，幾乎陷入無政府狀態的海地約在1年前向國際求救，而聯合國安理會昨（2）日終於投票通過，決議派遣一支由肯亞領導的跨國武裝部隊，前往協助海地解決政治癱瘓困境。海地是我國邦交國之一，外界推測其上週在聯合國大會上沒有幫台灣公開發言，就是為了爭取中國在內的安理會成員支持該項決議。
聯合國安理會（UN security council）昨（2）天投票，決定向海地派遣一支由肯亞領導的多國安全部隊，以幫助海地政府打擊使其幾近陷入無政府狀態的國內暴力幫派組織，解決政治癱瘓問題，這也是近20年來首次向這個陷入困境的加勒比海國家部署一支部隊。
繼上一個聯合國穩定特派團派遣結束6年後，此次由15名成員組成的安理會通過了這項由美國和厄瓜多起草的決議，授權多國安全特派團「採取一切必要措施」，亦即使用武力。該決議共獲得了13票贊成，而俄羅斯和中國棄權，對《聯合國憲章》第7章授權的全面使用武力持謹慎態度。
海地是我國邦交國之一，上週在聯合國大會的總辯論發言未提及台灣，引發討論。我國外交部僅回應表示，海地現階段「情況特殊」而僅以間接方式為台灣執言。外界推測海地此舉可能是為了爭取中國在內的安理會，支持派遣軍隊至其國內維安。
海地幫派肆虐而向國際求救，安理會通過決議之舉備受讚揚
綜合《衛報》、《路透社》與《美聯社》，將近1年前，海地總理亨利（Ariel Henry）和他的政府向國際求救，呼籲外國部隊提供幫助，因為隨著國內幫派勢力越來越大、佔領該國越來越多地區，兇殺、強姦和綁架事件也都激增，導致了赤貧和嚴重的飢餓問題。
根據聯合國統計，今（2023）年到目前為止，已有2400多名海地人被殺害、950 多人被綁架，另有902人受傷。 上（9）個月，過去曾任警察、綽號「燒烤」（Barbecue）的最有權勢黑幫老大切里齊爾（Jimmy Chérizier）呼籲發動武裝起義，推翻總理亨利。海地警察在打擊犯罪集團方面舉步維艱，因為在這個擁有超過1100萬人口的國家中，只有約1萬名在職警察。
這個多國安全支援任務（Multinational Security Support）的授權期限為1年，並將在9個月後將進行審查。預計此次行動將平息激增的幫派暴力並恢復安全，以便海地能夠舉行拖延已久的選舉。美國將提供包括情報、醫療、通訊、空運等後勤支援，與1億美元多的資金。其他加勒比海國家如牙買加、巴哈馬、安提瓜及巴布達等，也表示願意派遣軍官到這支規模尚未確定的部隊支援。
根據《美聯社》，儘管美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，前往海地的安全任務可能「在幾個月內」部署，但部署日期尚未確定。肯亞外交部長穆圖阿（Alfred Mutua）在接受採訪時說，肯亞軍隊應在今年年底前抵達海地，而主要官員正在學習海地官方語言之一的法語。
穆圖阿昨晚也在自己的X上發文，說道：「這項任務不僅關係到和平與安全，還關係到海地的重建——政治、經濟發展和社會穩定。」
海地外交部長吉內瑜（Jean Victor Geneus）大力讚揚安理會通過決議之舉，表示這不僅是一次簡單的投票，實際上是對處於困境中的人民表示聲援。對於長期遭受苦難的海地人民來說，這是一線希望。
美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也說，此次聯合國的投票標誌著一個重要的里程碑，為長期遭受暴力犯罪分子侵害的海地人民提供了急需的幫助。沙利文還表示，國際社會對於肯亞此次響應海地的號召領導這次的任務國欠一個巨大的感謝，他也感謝其他承諾加入這一使命的國家。現在至關重要的，應是集中精力在動員必要的國際支援上取得進展，以迅速、有效和安全地部署這一任務。
根據《路透社》，美國資深外交官德勞倫蒂斯（Jeffrey DeLaurentis）也說道：「我們已經挺身而出，創造了一種維護全球和平與安全的新方式，回應了一個成員國在面臨幫派暴力不斷升級危機下的反覆呼籲。」
過去維和人員不當行為紀錄，使聯合國此次行動面嚴峻質疑
然而，聯合國將面臨關於這支有虐待記錄的外部力量，究竟是否有能力打擊海地黑幫的嚴峻質疑，海地的非政府組織和援助團體也僅對這次投票表示了「謹慎的歡迎」，因為他們知悉過去國際社會對海地進行干預的不良紀錄。
先前的聯合國任務因涉及對100多名聯合國維和人員的不當性行為指控而有污點，其中包括對未成年人的性虐待。另外，一個聯合國營將污水排放至當地河川內也被認為是霍亂疫情的元兇有關，造成了近萬人的死亡。因此，剛通過的安理會決議也要求參與安全任務的國家採取適當的廢水管理和其他環境控制措施，以防止水媒疾病的引入和傳播。
國際危機組織（International Crisis Group, ICG）拉丁美洲與加勒比地區顧問、海地安全專家林（Diego Da Rin）表示，目前尚不清楚這些警察部隊將只是普通的警察官，還是真正受過訓練、專門應對這種極特殊安全威脅的特種部隊成員。
可能的阻力：街道缺乏城市規劃、語言不通、肯亞警方本身暴行
林進一步表示，這些幫派組織在人口非常稠密的貧民窟裡多設有據點，因此他們對自己活動地盤的了解更甚海地的安全官員。這些貧民窟的房屋通常以水泥或波紋鐵皮搭建而成，建設方式隨意而缺乏城市規劃，往往只能在不到1公尺寬的狹小走廊中穿梭而行。
《衛報》報導，長期關注健康與人權議題的世界健康基金會（Project Hope）的政策和倡導主任梅林（Jed Meline）也表示，國際干預應始終是最後的選擇和手段，但現在隨著人道和健康危機不斷惡化而不得不採取行動。梅林還說，這次干預的成功取決於海地人的積極參與。海地在國際干預上有著褒貶不一的複雜歷史，這個多國行動應該扮演一個支持的角色，讓海地人能夠引領他們國家產生有意義的變革。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！