聯合國安理會通過決議將派遣由肯亞領兵的安全部隊，協助海地打擊國內幫派勢力

聯合國安理會（UN security council）昨（2）天投票，決定向海地派遣一支由肯亞領導的多國安全部隊，以幫助海地政府打擊使其幾近陷入無政府狀態的國內暴力幫派組織，解決政治癱瘓問題，這也是近20年來首次向這個陷入困境的加勒比海國家部署一支部隊。

繼上一個聯合國穩定特派團派遣結束6年後，此次由15名成員組成的安理會通過了這項由美國和厄瓜多起草的決議，授權多國安全特派團「採取一切必要措施」，亦即使用武力。該決議共獲得了13票贊成，而俄羅斯和中國棄權，對《聯合國憲章》第7章授權的全面使用武力持謹慎態度。

海地是我國邦交國之一，上週在聯合國大會的總辯論發言未提及台灣，引發討論。我國外交部僅回應表示，海地現階段「情況特殊」而僅以間接方式為台灣執言。外界推測海地此舉可能是為了爭取中國在內的安理會，支持派遣軍隊至其國內維安。

海地幫派肆虐而向國際求救，安理會通過決議之舉備受讚揚

綜合《衛報》、《路透社》與《美聯社》，將近1年前，海地總理亨利（Ariel Henry）和他的政府向國際求救，呼籲外國部隊提供幫助，因為隨著國內幫派勢力越來越大、佔領該國越來越多地區，兇殺、強姦和綁架事件也都激增，導致了赤貧和嚴重的飢餓問題。

根據聯合國統計，今（2023）年到目前為止，已有2400多名海地人被殺害、950 多人被綁架，另有902人受傷。 上（9）個月，過去曾任警察、綽號「燒烤」（Barbecue）的最有權勢黑幫老大切里齊爾（Jimmy Chérizier）呼籲發動武裝起義，推翻總理亨利。海地警察在打擊犯罪集團方面舉步維艱，因為在這個擁有超過1100萬人口的國家中，只有約1萬名在職警察。

這個多國安全支援任務（Multinational Security Support）的授權期限為1年，並將在9個月後將進行審查。預計此次行動將平息激增的幫派暴力並恢復安全，以便海地能夠舉行拖延已久的選舉。美國將提供包括情報、醫療、通訊、空運等後勤支援，與1億美元多的資金。其他加勒比海國家如牙買加、巴哈馬、安提瓜及巴布達等，也表示願意派遣軍官到這支規模尚未確定的部隊支援。

根據《美聯社》，儘管美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，前往海地的安全任務可能「在幾個月內」部署，但部署日期尚未確定。肯亞外交部長穆圖阿（Alfred Mutua）在接受採訪時說，肯亞軍隊應在今年年底前抵達海地，而主要官員正在學習海地官方語言之一的法語。

穆圖阿昨晚也在自己的X上發文，說道：「這項任務不僅關係到和平與安全，還關係到海地的重建——政治、經濟發展和社會穩定。」

海地外交部長吉內瑜（Jean Victor Geneus）大力讚揚安理會通過決議之舉，表示這不僅是一次簡單的投票，實際上是對處於困境中的人民表示聲援。對於長期遭受苦難的海地人民來說，這是一線希望。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也說，此次聯合國的投票標誌著一個重要的里程碑，為長期遭受暴力犯罪分子侵害的海地人民提供了急需的幫助。沙利文還表示，國際社會對於肯亞此次響應海地的號召領導這次的任務國欠一個巨大的感謝，他也感謝其他承諾加入這一使命的國家。現在至關重要的，應是集中精力在動員必要的國際支援上取得進展，以迅速、有效和安全地部署這一任務。

根據《路透社》，美國資深外交官德勞倫蒂斯（Jeffrey DeLaurentis）也說道：「我們已經挺身而出，創造了一種維護全球和平與安全的新方式，回應了一個成員國在面臨幫派暴力不斷升級危機下的反覆呼籲。」

過去維和人員不當行為紀錄，使聯合國此次行動面嚴峻質疑

然而，聯合國將面臨關於這支有虐待記錄的外部力量，究竟是否有能力打擊海地黑幫的嚴峻質疑，海地的非政府組織和援助團體也僅對這次投票表示了「謹慎的歡迎」，因為他們知悉過去國際社會對海地進行干預的不良紀錄。

先前的聯合國任務因涉及對100多名聯合國維和人員的不當性行為指控而有污點，其中包括對未成年人的性虐待。另外，一個聯合國營將污水排放至當地河川內也被認為是霍亂疫情的元兇有關，造成了近萬人的死亡。因此，剛通過的安理會決議也要求參與安全任務的國家採取適當的廢水管理和其他環境控制措施，以防止水媒疾病的引入和傳播。

國際危機組織（International Crisis Group, ICG）拉丁美洲與加勒比地區顧問、海地安全專家林（Diego Da Rin）表示，目前尚不清楚這些警察部隊將只是普通的警察官，還是真正受過訓練、專門應對這種極特殊安全威脅的特種部隊成員。

可能的阻力：街道缺乏城市規劃、語言不通、肯亞警方本身暴行

林進一步表示，這些幫派組織在人口非常稠密的貧民窟裡多設有據點，因此他們對自己活動地盤的了解更甚海地的安全官員。這些貧民窟的房屋通常以水泥或波紋鐵皮搭建而成，建設方式隨意而缺乏城市規劃，往往只能在不到1公尺寬的狹小走廊中穿梭而行。

《衛報》報導，長期關注健康與人權議題的世界健康基金會（Project Hope）的政策和倡導主任梅林（Jed Meline）也表示，國際干預應始終是最後的選擇和手段，但現在隨著人道和健康危機不斷惡化而不得不採取行動。梅林還說，這次干預的成功取決於海地人的積極參與。海地在國際干預上有著褒貶不一的複雜歷史，這個多國行動應該扮演一個支持的角色，讓海地人能夠引領他們國家產生有意義的變革。