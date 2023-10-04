高虹安告人不成變被告，論文門誣告案今首開庭：「抄襲就像貪污，只抄一點也是抄」

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，去年在臉書指控新竹市長高虹安被指導教授除名、博士論文抄襲高虹安告陳時奮誹謗。陳時奮獲不起訴，並反告高虹安誣告，台北地院今（4）日首次召開準備庭，高虹安主張提吿是捍衛自身權益，沒有誣告的犯意。陳時奮強調自己只是陳述事實，是高虹安「口才流利、偷換概念」、刻意迴避論文爭議。雙方今日初步交鋒，法官訂於12月再開庭審理。

高虹安告陳時奮誹謗罪不起訴，陳反告高誣告

2022年地方選舉期間，在「翁達瑞」的臉書上以「被指導教授除名的高虹安」為題發文，指出辛辛那提大學教授李傑的學術履歷將高虹安除名，即不承認高虹安這個學生。陳又稱高虹安「沒有自己的博士研究」，因為高的博士論文內容和一份期刊論文高度相似，而期刊論文由高虹安和其他3人合著寫。但高虹安把這些內容據為己有，灌水成109頁的論文，藉此取得辛辛那提大學博士學位。

高虹安認為陳時奮發表不實言論，2022年8月向台北地檢署提告加重誹謗罪。檢察官比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安的博士論文，查出有18處內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同，認為陳時奮是經合理查證並仔細比對後發表言論，即使讓高虹安感到不快，仍受憲法言論自由保障。檢方今年3月間決定不起訴，陳時奮則反告高虹安誣告。

「誣告」是指原告以「扭曲捏造、無中生有的事實」虛偽假裝別人犯罪而提告，企圖透過不存在的事實，讓「被誣告的人」受到刑事處罰。

高虹安主張論文無抄襲：提告誹謗是捍衛權益，不是亂告人

高虹安的辯護律師王世華表示，不能因誹謗罪不起訴，就認定高虹安是誣告，因為誣告須基於「捏造事實使他人入罪」，但陳時奮說高虹安被教授除名、沒有自己的博士研究，這些都是不實說法，高虹安沒有捏造事實使他入罪，就不是誣告。

高虹安表示，陳時奮誹謗罪獲不起訴，是檢方的法律評價，但陳的言論已經傷害他的學術成就，為了捍衛權益才提告，絕非任意興訟。

不過，陳時奮的律師陳冠豪說，根據過去判例，明知他人所陳述的並非不實，仍對他人提起誹謗告訴，就是誣告。陳時奮指出高虹安論文涉嫌抄襲，高虹安明知這並非不實，仍告他誹謗，這就是誣告。因此法庭爭論的問題又回到，高虹安是否明知論文有抄襲之嫌？

針對抄襲爭議，高虹安回答法官，兩份論文確實有相同之處，兩者都是他寫的。他的博士論文多達121頁，有29張圖、35張表；以他為第一作者的期刊論文僅6頁，只有3張圖、5張表，內容是他博士論文的一小部分。

陳時奮表示，他在北美洲的研究大學擔任教授將近30年，指導過將近20位博士生，博士論文必須出於個人研究，且未曾發表、沒有版權歸屬，但高虹安的博士論文明顯不符合這幾項條件。因此，他說「高虹安沒有自己的博士研究」是事實，而高虹安對他指出事實提告毀謗，就是誣告。他強調，「抄襲跟貪汙一樣，沒有最低消費額」，就算抄很少也是抄，重點在內容雷同之處，而不是頁數孰多孰寡。

高虹安反駁說，學校認定他的論文沒有版權不當的問題，有信函為證，被控抄襲的那篇期刊論文，後來也有列入參考文獻。不過陳時奮認為，高虹安是被揭露抄襲後，才緊急添加參考文獻，學校信函也不等於學術倫理委員會的正式審查結果。

陳時奮：高小姐口才流利、偷換概念

陳時奮表示，高虹安今天一直刻意迴避抄襲的問題，但「抄襲指控」就是本案核心。陳時奮也說，「高小姐口才流利，常常偷換概念」，他也認為高虹安今天在法庭上有許多不實陳述。

由於陳時奮接下來將返美，下次返台是12月，全案定12月20日下午再次開庭整理爭點。

高虹安目前多案纏身，有資策會告他論文抄襲違反《著作權法》、詐領立法院助理費涉犯貪污罪，再加上這起誣告案，目前都在台北地院審理中，近日將陸續傳喚她出庭。

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核稿編輯：邱宜君