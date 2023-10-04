高虹安告人不成變被告，論文門誣告案今首開庭：「抄襲就像貪污，只抄一點也是抄」
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翁達瑞認為，自己說「高虹安沒有自己的博士研究」是事實，而高虹安對他指出事實提告毀謗，就是誣告。他強調，「抄襲跟貪汙一樣，沒有最低消費額」，就算抄很少也是抄，重點在內容雷同之處，而不是頁數孰多孰寡。
筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，去年在臉書指控新竹市長高虹安被指導教授除名、博士論文抄襲高虹安告陳時奮誹謗。陳時奮獲不起訴，並反告高虹安誣告，台北地院今（4）日首次召開準備庭，高虹安主張提吿是捍衛自身權益，沒有誣告的犯意。陳時奮強調自己只是陳述事實，是高虹安「口才流利、偷換概念」、刻意迴避論文爭議。雙方今日初步交鋒，法官訂於12月再開庭審理。
高虹安告陳時奮誹謗罪不起訴，陳反告高誣告
2022年地方選舉期間，在「翁達瑞」的臉書上以「被指導教授除名的高虹安」為題發文，指出辛辛那提大學教授李傑的學術履歷將高虹安除名，即不承認高虹安這個學生。陳又稱高虹安「沒有自己的博士研究」，因為高的博士論文內容和一份期刊論文高度相似，而期刊論文由高虹安和其他3人合著寫。但高虹安把這些內容據為己有，灌水成109頁的論文，藉此取得辛辛那提大學博士學位。
高虹安認為陳時奮發表不實言論，2022年8月向台北地檢署提告加重誹謗罪。檢察官比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安的博士論文，查出有18處內文相同近似、圖樣相同、表格內數據相同，認為陳時奮是經合理查證並仔細比對後發表言論，即使讓高虹安感到不快，仍受憲法言論自由保障。檢方今年3月間決定不起訴，陳時奮則反告高虹安誣告。
「誣告」是指原告以「扭曲捏造、無中生有的事實」虛偽假裝別人犯罪而提告，企圖透過不存在的事實，讓「被誣告的人」受到刑事處罰。
高虹安主張論文無抄襲：提告誹謗是捍衛權益，不是亂告人
高虹安的辯護律師王世華表示，不能因誹謗罪不起訴，就認定高虹安是誣告，因為誣告須基於「捏造事實使他人入罪」，但陳時奮說高虹安被教授除名、沒有自己的博士研究，這些都是不實說法，高虹安沒有捏造事實使他入罪，就不是誣告。
高虹安表示，陳時奮誹謗罪獲不起訴，是檢方的法律評價，但陳的言論已經傷害他的學術成就，為了捍衛權益才提告，絕非任意興訟。
不過，陳時奮的律師陳冠豪說，根據過去判例，明知他人所陳述的並非不實，仍對他人提起誹謗告訴，就是誣告。陳時奮指出高虹安論文涉嫌抄襲，高虹安明知這並非不實，仍告他誹謗，這就是誣告。因此法庭爭論的問題又回到，高虹安是否明知論文有抄襲之嫌？
針對抄襲爭議，高虹安回答法官，兩份論文確實有相同之處，兩者都是他寫的。他的博士論文多達121頁，有29張圖、35張表；以他為第一作者的期刊論文僅6頁，只有3張圖、5張表，內容是他博士論文的一小部分。
陳時奮表示，他在北美洲的研究大學擔任教授將近30年，指導過將近20位博士生，博士論文必須出於個人研究，且未曾發表、沒有版權歸屬，但高虹安的博士論文明顯不符合這幾項條件。因此，他說「高虹安沒有自己的博士研究」是事實，而高虹安對他指出事實提告毀謗，就是誣告。他強調，「抄襲跟貪汙一樣，沒有最低消費額」，就算抄很少也是抄，重點在內容雷同之處，而不是頁數孰多孰寡。
高虹安反駁說，學校認定他的論文沒有版權不當的問題，有信函為證，被控抄襲的那篇期刊論文，後來也有列入參考文獻。不過陳時奮認為，高虹安是被揭露抄襲後，才緊急添加參考文獻，學校信函也不等於學術倫理委員會的正式審查結果。
陳時奮：高小姐口才流利、偷換概念
陳時奮表示，高虹安今天一直刻意迴避抄襲的問題，但「抄襲指控」就是本案核心。陳時奮也說，「高小姐口才流利，常常偷換概念」，他也認為高虹安今天在法庭上有許多不實陳述。
由於陳時奮接下來將返美，下次返台是12月，全案定12月20日下午再次開庭整理爭點。
高虹安目前多案纏身，有資策會告他論文抄襲違反《著作權法》、詐領立法院助理費涉犯貪污罪，再加上這起誣告案，目前都在台北地院審理中，近日將陸續傳喚她出庭。
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核稿編輯：邱宜君
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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