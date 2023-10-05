《毒舌大狀》：票房榜首全因「自high」？失實法律反映的社會悲涼

票房從不直接反映電影在藝術層面的優劣，它是屬於商業利益的成敗，有時也能呈現一個時代、社會的現象。2023年上映的《毒舌大狀》，大受觀眾歡迎，成為香港首部票房破億，至今仍是港產片榜首的電影，注定成為香港電影史不斷被提及、研究的現象。

由《明日戰記》始，香港人熱愛本土文化、支持香港電影的熱潮，至《毒舌大狀》上漲到頂峰，漸漸回落趨向平穩，甚或有人開始批評不要再因票房低收而賣慘。《毒舌大狀》作為目前的封頂之作，到底是什麼原因，導致它成為這一波熱潮的代表？

電影的商業成功，全因港人「打飛機」？

朋友跟我說，其實只要看回《毒舌大狀》上映前最早的預告片，就知道這部電影能在商業取得巨大成功的主要原因。簡單來說，整部電影要sell的重點只有一個：黃子華。昔日的票房毒藥，隨《棟篤特工》、《乜代宗師》及《飯戲攻心》打破標籤，甚至成為了票房的保證。

其實純粹sell子華神外，也要配合電影的「公義」議題。《毒舌大狀》上映以來叫好叫座，在一片歡呼讚好的聲音之中，亦有其他人批評這部電影「打飛機」，是精神的自瀆，能夠號召這麼多香港人進場，是因為香港社會現況再無公義可言，唯有藉由黃子華舌戰群魔出一口氣。

2019年「反送中」運動的熾熱，到之後消逝、疫情的封鎖，還有伴隨無數港人的出走海外，無止境的痛令人心灰意冷。而這次社運暫告一段落，比起2014年雨傘運動結束之後，帶來更深層次的壓抑，無處可供宣洩的痛苦、怨氣，都極待有一出口能夠排洪。本土電影產業的熱潮，正呼應了此一需求，不論是情緒的轉移，或建構香港文化認同的支持，都轉移了這股仍在燃燒的能量。

換言之，《毒舌大狀》的商業成就，乃在這種社會外部的環境，配合子華神的正面形象，以及電影「公義」題材，三者加諸所取得的成功。這是「打飛機」論批評的關鍵，假若香港人並非「谷住谷住急住出火」，這部電影絕不可能奪得港產片票房榜首。

這種批評是否公允，必須更進一步討論電影情節。如果單從以上因素論定《毒舌大狀》，未免太過簡化，亦無視了電影編導等內部因素。即，《毒舌大狀》是如何敘述這個關於公義、法律的故事？

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