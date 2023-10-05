《毒舌大狀》：票房榜首全因「自high」？失實法律反映的社會悲涼
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《毒舌大狀》的爽，超越了政治黃藍之分，共同成就票房第一，或許大家都懷念過去香港的榮光罷。電影真正的問題不在於宣洩情感，而是敘事的不合理。若果單純以追求公義的情感主導一部律政電影，妄顧現實的邏輯，那倒不如拍英雄打怪獸的「打飛機片」。
票房從不直接反映電影在藝術層面的優劣，它是屬於商業利益的成敗，有時也能呈現一個時代、社會的現象。2023年上映的《毒舌大狀》，大受觀眾歡迎，成為香港首部票房破億，至今仍是港產片榜首的電影，注定成為香港電影史不斷被提及、研究的現象。
由《明日戰記》始，香港人熱愛本土文化、支持香港電影的熱潮，至《毒舌大狀》上漲到頂峰，漸漸回落趨向平穩，甚或有人開始批評不要再因票房低收而賣慘。《毒舌大狀》作為目前的封頂之作，到底是什麼原因，導致它成為這一波熱潮的代表？
電影的商業成功，全因港人「打飛機」？
朋友跟我說，其實只要看回《毒舌大狀》上映前最早的預告片，就知道這部電影能在商業取得巨大成功的主要原因。簡單來說，整部電影要sell的重點只有一個：黃子華。昔日的票房毒藥，隨《棟篤特工》、《乜代宗師》及《飯戲攻心》打破標籤，甚至成為了票房的保證。
其實純粹sell子華神外，也要配合電影的「公義」議題。《毒舌大狀》上映以來叫好叫座，在一片歡呼讚好的聲音之中，亦有其他人批評這部電影「打飛機」，是精神的自瀆，能夠號召這麼多香港人進場，是因為香港社會現況再無公義可言，唯有藉由黃子華舌戰群魔出一口氣。
2019年「反送中」運動的熾熱，到之後消逝、疫情的封鎖，還有伴隨無數港人的出走海外，無止境的痛令人心灰意冷。而這次社運暫告一段落，比起2014年雨傘運動結束之後，帶來更深層次的壓抑，無處可供宣洩的痛苦、怨氣，都極待有一出口能夠排洪。本土電影產業的熱潮，正呼應了此一需求，不論是情緒的轉移，或建構香港文化認同的支持，都轉移了這股仍在燃燒的能量。
換言之，《毒舌大狀》的商業成就，乃在這種社會外部的環境，配合子華神的正面形象，以及電影「公義」題材，三者加諸所取得的成功。這是「打飛機」論批評的關鍵，假若香港人並非「谷住谷住急住出火」，這部電影絕不可能奪得港產片票房榜首。
這種批評是否公允，必須更進一步討論電影情節。如果單從以上因素論定《毒舌大狀》，未免太過簡化，亦無視了電影編導等內部因素。即，《毒舌大狀》是如何敘述這個關於公義、法律的故事？
新賀歲片的「毒舌」，黑色幽默反映不堪
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。