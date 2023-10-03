開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/03,
政治

中共鎖定台灣特定群體散播假訊息，沈伯洋：掌握VPN個資將成對台作戰的一大利器

中共鎖定台灣特定群體散播假訊息，沈伯洋：掌握VPN個資將成對台作戰的一大利器
台北大學副教授沈伯洋3日出席「台灣網路治理論壇」。Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang攝

我們想讓你知道的是

沈伯洋解釋，以往中國是靠駭客攻擊政府網站、平台搜集情報，如果未來掌握了VPN等應用程式數據，可以知道台灣人最常上網的時間、看哪一些文章會有情緒、閱讀哪一些頁面停留比較久、甚至所在位置：

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前聲稱遭人恐嚇，在直播痛哭後宣布停更粉專，不過檢警調查發現，恐嚇案是「自導自演」，由林指示國民黨黨工許哲賓操作，許嫌更透過VPN跳板IP連線至臉書犯案，但仍遭警方偵破。長期研究中共對台認知作戰的學者沈伯洋今（3）日表示，VPN是很好收集個資的工具，台灣使用者的數據如果被中國軍方取得，將成對台作戰的一大利器。

台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋今日出席「2023台灣網路治理論壇」（TWIGF），會後接受《關鍵評論網》訪問表示，VPN是一個很好收集個資的工具，很多財團會想要投資VPN公司、取得數據資料。VPN是虛擬私人網路（Virtual Private Network），是一種透過加密技術建立的安全通道，讓使用者可以透過公用網路安全地連接到私人網路。商業上使用VPN，做的僅是精準投放廣告，但如果今天是中國軍方取得VPN公司數據，「對台作戰就會變得很方便」。

沈伯洋解釋，以往中國是靠駭客攻擊政府網站、平台搜集情報，如果未來掌握了VPN等應用程式數據，可以知道台灣人最常上網的時間、看哪一些文章會有情緒、閱讀哪一些頁面停留比較久、甚至所在位置，這些數據有助於中國發動資訊戰的目標挑選、議題設定，「對我們來講就是威脅」。

沈伯洋：中國鎖定部分族群發動認知作戰，想盡辦法取得台人個資

沈伯洋今日受邀於台灣網路治理論壇發表演說，指出資訊戰包含「假新聞」與「陰謀論」，陰謀論不像假新聞可以被科學事實揭穿，比較讓人憂心。另外，陰謀論通常需要花一些時間才能在腦中「發揮效用」，因此當陰謀論被傳播給少數群體時，會變得格外危險。

沈伯洋指出，中國不是針對全台灣的人散播陰謀論，他們只針對一小部分人，因為陰謀論更可能在特定群體中產生影響。根據研究，台灣20至29歲，以及65歲以上的族群，是中國散播反美論述的主要目標。

沈伯洋表示，中國鎖定特定的族群，逐步散播訊息，能緩慢改變台灣社會輿論，猶如「溫水煮青蛙」。他也指出，中國非常積極的想透過各種方式取得台灣人個資，包括中國的手機遊戲、台灣人廣泛使用的TikTok和微信等平台，都可能是中國蒐集資料的管道。

沈伯洋舉例，今年2月一份調查使用TikTok對認知影響的研究顯示，對於國民黨和民進黨的支持者來說，有沒有使用TikTok對他們的想法沒什麼影響，因為他們的政治立場已經決定了對中國的看法。然而，中間選民以及那些聲稱自己不關心政治的人，使用TikTok的人普遍對中國有正面觀感。因此TikTok對中國來說是一個能有效傳遞外宣的平台，特別是針對那些不談政治、喜歡用TikTok的年輕一代。

沈伯洋也指出，中國不只透過線上，也透過統戰網路滲透地方里長、宗教、幫派。據他所知，從去年九合一地方選舉結束後，有些里長已經到北京拜訪15次以上，回到台灣後告訴民眾，中國捐了許多健身器材給社區，要民眾「不要相信政府說中國對我們有威脅」、「如果中國真想侵略台灣，他們不會捐這些健身中心給我們。」沈伯洋警告，這些謠言在台灣中部與南部「已經傳遍了」。

沈伯洋指出，過去嘗試了許多方式，包括標示虛假訊息、或在臉書發布事實查核結果，但這些對多數對抗陰謀論沒有用，他指出，民眾需要了解中國，了解資訊戰戰術、特別是那些立場搖擺不定、容易受到中國虛假訊息的影響，格外需要協助。

德國學者：假訊息混入政治立場，越來越少人談論真實

專長歐洲數位治理的德國柏林社會科學中心（WZB）教授霍夫曼（Jeanette Hofmann）今日也出席論壇，與沈伯洋對談虛假訊息的議題。霍夫曼指出，她觀察到假訊息在台灣是一個不斷出現的話題，且多數人都會將假訊息與中國連結起來，這與台灣的地緣政治有關；在德國，假訊息的討論則通常與右翼政黨的崛起有關。

雖然假訊息在公共討論成為顯學，霍夫曼指出，很少有研究去衡量假訊息實際造成的影響有多大，雖然假訊息被認為影響人們的信仰、行為和投票，但這些關聯仍缺乏證據，人們的行為和選票反而往往與政治立場和自我認同有關。

霍夫曼也提醒，不應預設假訊息只來自數位平台，多數散播假訊息的來源是政治人物。舉例來說，英國前首相強生（Boris Johnson）告訴人們如果英國脫歐，就會有更多經費支持英國國家醫療系統，另外巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、已故的義大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）也都是在發言中混入假訊息的政治人物。

霍夫曼警告，越來越多人將假訊息當作表達政治立場的一種形式，不在乎真實或虛假，只是想要對某個政黨表示忠誠，或表達對某政治群體的歸屬感；霍夫曼認為，這是對現代民主核心思想的嚴重攻擊。

IMG_9793
Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang攝
德國學者霍夫曼（Jeanette Hofmann）出席2023台灣網路治理論壇。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。