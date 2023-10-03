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2023/10/03,
影劇

《春行》導演彭紫惠、王品文拿下「最佳導演銀貝殼」，在聖賽巴斯提安影展寫下台灣影史新紀錄

《春行》導演彭紫惠、王品文拿下「最佳導演銀貝殼」，在聖賽巴斯提安影展寫下台灣影史新紀錄
《春行》導演彭紫惠（左）與王品文（右）憑藉《春行》於聖賽巴斯提安影展獲得最佳導演獎｜Photo Credit: 文化部提供

我們想讓你知道的是

《春行》由彭紫惠、王品文執導之外，也請來了楊貴媚、喜翔主演。最初，本片在聖賽巴斯提安影展入選的是新導演單元，但此片廣受影展評審委員喜愛，因此晉級主競賽單元，成為繼30年前入圍的導演余為彥《月光少年》後，再度叩關主競賽的台灣電影，如今也順利抱回最佳導演。

2023第71屆西班牙聖賽巴斯提安影展（Festival de San Sebastián），主競賽單元最佳導演銀貝殼獎，頒給了來自台灣，由彭紫惠、王品文執導的首部長片《春行》（A Journey in Spring），這是台灣在該影展的紀錄。

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Photo Credit: 文化部提供
《春行》導演王品文（左）與彭紫惠（右）獲得西班牙聖賽巴斯提安影展最佳導演

聖賽巴斯提安影展於1953年創立，以國際影展間的分級來看，次於美國奧斯卡、德國柏林、法國坎城、義大利威尼斯影展，與美國日舞、荷蘭鹿特丹、瑞士盧卡諾等影展齊名。

而《春行》由彭紫惠、王品文執導之外，也請來了楊貴媚、喜翔主演。最初，本片在聖賽巴斯提安影展入選的是新導演單元，但此片廣受影展評審委員喜愛，因此晉級主競賽單元，成為繼30年前入圍的導演余為彥《月光少年》後，再度叩關主競賽的台灣電影，如今也順利抱回最佳導演。

根據文化部指出，旅居歐洲多年，就讀西班牙瓦倫西亞理工大學藝術創作研究所的彭紫惠表示，睽違5年踏上西班牙土地，很榮幸帶著作品回到她讀藝術碩士的地方，拿到銀貝殼獎。彭紫惠說：「台灣跟西班牙都是孕育我創作的土地，很謝謝聖賽巴斯堤安影展為首部片開啟了電影旅程的大門。」

王品文則說，《春行》是一部為了電影院觀看經驗而拍攝的電影。在聖賽巴斯提安這座熱愛電影的城市首映並獲獎，真的是一件很棒的事，「要把這個獎獻給一直支持自己的家人和台灣」。

最後，文化部長史哲對此，則表示：「這代表國際影壇對於台灣文化內容的肯定，也顯見台灣新銳導演創作能量及作品成熟度均深具國際實力。」

楊貴媚、喜翔主演電影「春行」
Photo Credit: 今日影像藝術有限公司提供
《春行》劇照

新聞來源

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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