中南美洲移民不斷「北漂」，墨西哥總統：每天有1萬移民抵達美墨邊境，籲拉美國家攜手解決
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近來中南美洲移民向北遷徙的人數創下新高，許多移民者從墨西哥南部進入，並搭乘巴士前往美墨邊境，而這也讓美國德州埃爾帕索、伊格帕斯等邊境城市負荷不堪。墨西哥總統認為，移民是拉丁美洲國家的結構性問題，應共同擬定計畫，從根本解決移民的外移的因素。
墨西哥總統：拉丁美洲應聯手解決移民問題
墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2日表示，每天約有6000人進入墨西哥南部，另外上週每天約有1萬名移民和尋求庇護者抵達美墨邊境。
《路透社》報導，有數百名移民聚集在墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）的巴士站，他們正等待前往墨西哥北部，並透過美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）推出的應用程式「CBP One」申請進入美國。
由於近來中南美洲移民越境問題嚴重，上週（9月27日）墨西哥總統向拉丁美洲國家呼籲，應召開會議從根本解決移民問題，預計會議將在10天內舉行。
墨西哥政府表示，為了紓緩該國邊境人口壓力，他們已在9月26日出動260輛巴士，將8000多位移民從墨西哥－瓜地馬拉邊境，載至墨西哥境內其他地區。
中南美洲移民不斷向北流動，加劇美墨邊境緊張局勢
《半島電視台》報導，由於美墨邊境移民激增，導致美國德州埃爾帕索（El Paso）的收容所不堪負荷、資源也十分緊繃，市議會還因此批准了購買一所廢棄學校，以便收容更多的移民和尋求庇護者。
埃爾帕索市長李瑟（Oscar Leeser）日前警告，大批移民湧入讓該市不堪負荷，「埃爾帕索的資源有限，我們現在已到達臨界點。」李瑟指出，該市每天接收約2000位移民和尋求庇護者，而6週前的人數不過才350至400人。
由於德州無法為所有移民庇護，只能將移民送往紐約、加州首府沙加緬度（Sacramento）。埃爾帕索市長李瑟稱，「美國的移民體系已經走向崩潰。」
越過美墨邊經的移民不全然是墨西哥人，更多的是來自委內瑞拉、宏都拉斯與海地等國的移民，他們為了逃離飢餓、暴力、政治動盪並尋求更好的生活，冒著極大風險搭乘巴士至美國德州埃爾帕索、伊格帕斯（Eagle Pass）以及加州聖地牙哥（San Diego）。
雖然自拜登5月宣布新的移民政策以來，向美國尋求庇護的人數大幅下降，但最近移民人數急遽攀升讓拜登政府再度陷入困境。隨著移民陸續抵達德州，拜登日前宣布增加800名士兵派遣至邊境。
近來美國不只與墨西哥政府商討移民激增的問題，也與瓜地馬拉和哥倫比亞等國設立了「安全流動中心」（Safe Mobility Centres），試圖阻止移民和尋求庇護者北上，並引導移民透過合法途徑抵達美國。
新聞來源
- Mexico sends buses for migrants in south, as thousands reach northern border with US daily（Reuters）
- Mexican goods worth $1 bln stuck at US border amid migration checks（Reuters）
- Mexico calls for Latin American meeting on soaring migration（Reuters）
- Texas cities struggle to address influx of arrivals along US-Mexico border（Al Jazeera）
- El Paso ‘at breaking point’ amid surge in refugee, migrant arrivals（Al Jazeera）
延伸閱讀
- 抗議拜登續建「美墨長城」，墨西哥邊境城市豎立柏林圍牆殘片，期盼「沒有高牆的世界」
- 拜登移民管制政策初見成效遭法官推翻，倡議者：難民的重大勝利
- 德州拒絕移除格蘭河「浮標攔網」阻非法移民，州長艾波特嗆拜登「我們法庭見」
- 拜登訪美墨邊界宣布移民政策：擴大驅逐非法入境者，3萬合法入境者有望在美居留至少2年
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！