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2023/10/03,
美加

中南美洲移民不斷「北漂」，墨西哥總統：每天有1萬移民抵達美墨邊境，籲拉美國家攜手解決

中南美洲移民不斷「北漂」，墨西哥總統：每天有1萬移民抵達美墨邊境，籲拉美國家攜手解決
Photo Credit: GettyImages

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近來中南美洲移民向北遷徙的人數創下新高，許多移民者從墨西哥南部進入，並搭乘巴士前往美墨邊境，而這也讓美國德州埃爾帕索、伊格帕斯等邊境城市負荷不堪。墨西哥總統認為，移民是拉丁美洲國家的結構性問題，應共同擬定計畫，從根本解決移民的外移的因素。

墨西哥總統：拉丁美洲應聯手解決移民問題

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2日表示，每天約有6000人進入墨西哥南部，另外上週每天約有1萬名移民和尋求庇護者抵達美墨邊境。

《路透社》報導，有數百名移民聚集在墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）的巴士站，他們正等待前往墨西哥北部，並透過美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）推出的應用程式「CBP One」申請進入美國。

由於近來中南美洲移民越境問題嚴重，上週（9月27日）墨西哥總統向拉丁美洲國家呼籲，應召開會議從根本解決移民問題，預計會議將在10天內舉行。

墨西哥政府表示，為了紓緩該國邊境人口壓力，他們已在9月26日出動260輛巴士，將8000多位移民從墨西哥－瓜地馬拉邊境，載至墨西哥境內其他地區。

中南美洲移民不斷向北流動，加劇美墨邊境緊張局勢

《半島電視台》報導，由於美墨邊境移民激增，導致美國德州埃爾帕索（El Paso）的收容所不堪負荷、資源也十分緊繃，市議會還因此批准了購買一所廢棄學校，以便收容更多的移民和尋求庇護者。

埃爾帕索市長李瑟（Oscar Leeser）日前警告，大批移民湧入讓該市不堪負荷，「埃爾帕索的資源有限，我們現在已到達臨界點。」李瑟指出，該市每天接收約2000位移民和尋求庇護者，而6週前的人數不過才350至400人。

由於德州無法為所有移民庇護，只能將移民送往紐約、加州首府沙加緬度（Sacramento）。埃爾帕索市長李瑟稱，「美國的移民體系已經走向崩潰。」

越過美墨邊經的移民不全然是墨西哥人，更多的是來自委內瑞拉、宏都拉斯與海地等國的移民，他們為了逃離飢餓、暴力、政治動盪並尋求更好的生活，冒著極大風險搭乘巴士至美國德州埃爾帕索、伊格帕斯（Eagle Pass）以及加州聖地牙哥（San Diego）。

雖然自拜登5月宣布新的移民政策以來，向美國尋求庇護的人數大幅下降，但最近移民人數急遽攀升讓拜登政府再度陷入困境。隨著移民陸續抵達德州，拜登日前宣布增加800名士兵派遣至邊境。

近來美國不只與墨西哥政府商討移民激增的問題，也與瓜地馬拉和哥倫比亞等國設立了「安全流動中心」（Safe Mobility Centres），試圖阻止移民和尋求庇護者北上，並引導移民透過合法途徑抵達美國。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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