「比民調，輸的退選」：柯文哲中秋出奇招，三隻小豬該動動你們那精於算計的豬腦袋了

文：何立雪

民眾黨總統參選人柯文哲終於在716大遊行後，端出比較像樣的招數了：比民調，輸的退選。

9月29日，柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，民眾黨主張由公正第三方民調，推出在野最強人選，挑戰民進黨賴清德，輸的退選，真正達成政黨輪替目標。

「藍白合比民調」的說法一出，頓時成為中秋連假的政壇焦點，更讓柯文哲重回媒體聲量兵器譜排行榜第一名。究竟，這招數神奇在什麼地方，又將帶來哪些效果，以下有兩點分析。

1. 把球丟給國民黨

先前，國民黨不斷提出在野大聯盟的概念，把「下架民進黨」一詞喊得震天響。但說到底，被知識藍、外省藍推崇的前「政治金童」趙少康說的才是真心話：「侯友宜不可能當副手」。

如果侯友宜不可能當副的，對於柯文哲來說就代表他必須當「細漢的」，屈居於國民黨之下。但依照他的人設，當副手的下場就是柯粉會流失一大票，他一手創立的民眾黨也難以在不分區獲取足夠的立委席次，可能也無法扮演「三黨不過半」的關鍵政黨。

於是，在中秋節拋出來的「比民調」，就是一個出其不意的奇招。如果國民黨現在說要比民調，根據目前的各家民調趨勢來看，侯、柯二人是各有千秋，沒有說一定是誰贏。

賴清德 柯文哲 侯友宜 郭台銘 侯 vs 柯 美麗島 36.6％ 16.2％ 21.6％ 7.1％ 侯勝 ETToday 32.0% 20.7% 24.5% 13.2% 侯勝 TVBS 34% 22% 21% 9% 柯勝 菱傳媒 42.52% 24.23% 22.25% 6.58% 柯勝

侯柯之間勝負尚未明朗化的此刻，如果侯友宜真答應和柯文哲比民調，一旦侯友宜輸了，國民黨等於要拱手把總統大選的主導權讓給柯文哲，這是國民黨最不想看到的局面之一。

坐擁14席縣市長、37席區域立委的泱泱百年大黨，竟然拼輸一個成立四年的政黨，搞到總統候選人的投票單上面沒有車輪黨的標誌，這未免也太羞辱人。

所以，對於國民黨和侯友宜而言，現在貿然答應與柯文哲比民調太過危險。在沒有確定自己有必勝的把握之前，國民黨是不會去跟柯文哲比民調的。

Photo Credit: 中央社

2. 喚起人民對柯文哲的最初回憶

對許多人來說，對於柯文哲最鮮明也最印象深刻的，莫過於他首度角逐台北市長，與連勝文相互交鋒的競選過程。當然，柯文哲與民進黨聯手合作的時代已經回不去了，但筆者今天想提的，是柯文哲一開始出線的過程。

2014年，柯文哲能以一個政治素人的身分橫空出世，角逐台北市長大位，靠的不是別的，正是「比民調」三個字。當初，他就是與民進黨做兩階段的民調整合，在最終階段透過比民調的方式擊敗姚文智，正式代表泛綠陣營迎戰國民黨的連勝文。

因此，九年後的現在，柯文哲再度拋出「比民調」的話題，並不是隨便亂喊的，而是精心算計下的結果。這裡比民調背後的意涵是：當初我柯文哲也是透過民調出線，代表在野陣營下架台北市的執政黨，為什麼現在不能再來一次呢？

上述意涵假如被支持藍、白的民眾接收到了，而國民黨仍然打死不願接受比民調的提案，最後還真的不幸輸給賴清德，國民黨就成了拱手將政權讓給民進黨的罪人。畢竟，民眾會認為，柯文哲已經釋出比民調的誠意，是國民黨不願意接受這個提案，藍白不能合作自然是國民黨要揹黑鍋，柯文哲就能因此解套。

不過，柯文哲為何會選在此時提出「比民調」這招？其實，這是有脈絡可循的。

從「去死吧」到「比民調」的來龍去脈

1. 「去死吧」

根據報導，9月27日，傳出柯文哲在會議中直言，如果國民黨沒有要比民調、又不當副手，那「我的回應就是三個字，『去死吧！』」

2. 放心，一定會合

語出驚人飆出三字箴言，瞬時引發輿論熱議，難道藍白真的談不下去，要兄弟登山各自努力了嗎？沒想到，才過了一天，9月28日，柯的態度出現一百八十度的大轉變。

根據報導，柯文哲在深藍軍系的活動上談到2024選舉藍白合話題時，他直接表示「你們也放心好了，最後一定會合的，只是說怎麼合而已。」

3. 比民調，輸的退選

9月29日，如同開頭提及，柯文哲陣營喊出了「比民調，輸的退選」一說，再度成為政壇焦點。短短3天，柯文哲的態度連續轉了三個彎，讓人拍案叫絕，也讓想要藍白合的支持群眾，內心彷彿做了雲霄飛車一般。

確實，柯文哲是說出了「放心，一定會合」，但他卻沒說要怎麼合。柯文哲此時喊出的比民調招數，做到了「以小搏大」和「取得大義名分」兩大效果，成功把球丟回去給國民黨。

那麼，國民黨和侯友宜又該如何接招？答案就是一個字——「拖」，也就是2019年蔡英文在黨內總統初選面對賴清德所使用的招式。

時間不站在柯文哲這邊

首先，讓我們先回顧四年前的民進黨初選。2019年，剛卸任行政院長一職的賴清德，挾著輔選台南立委補選勝選的氣勢，發起對總統蔡英文的挑戰，宣布投身黨內的總統初選。

然而，原本應該在4月宣布民調結果決定誰將代表黨內角逐總統大位，卻被英系人馬硬生生拖到6月，在府院黨雄厚的資源挹注，以及英系網軍的助攻下，賴清德最終在6月的民調結果敗下陣來。

Photo Credit: 中央社

這樣殷鑑不遠的案例，應該會給予國民黨不小啟發。由於柯文哲在716遊行過後，民調從原本一度逼近賴清德的高點，逐漸滑落至與侯友宜在伯仲之間。甚至，他在美麗島電子報最新出爐的民調結果，落後給侯友宜的差距已經來到誤差範圍之外。

要是這趨勢沒有反轉跡象，國民黨是很願意繼續拖下去的。反正只要拖到10月中，甚至10月底，當柯文哲的民調全面落後給侯友宜時，就能順勢喊出「比民調輸的退選」，把壓力丟回去給柯文哲。

屆時，柯文哲將會陷入裡外不是人的尷尬處境。若是民調已經落後給侯友宜，柯文哲仍硬著頭皮選，渴望藍白合的支持群眾就會將矛頭指向他，甚至開始產生「棄保」可能，這對柯來說會相當不利。

時間同樣不站在藍、白這邊