「比民調，輸的退選」：柯文哲中秋出奇招，三隻小豬該動動你們那精於算計的豬腦袋了
我們想讓你知道的是
要是現在的民調趨勢沒有反轉跡象，國民黨很願意繼續拖下去的，反正只要拖到10月中甚至10月底，當柯文哲的民調全面落後給侯友宜時，就能順勢喊出「比民調輸的退選」，柯文哲將會陷入裡外不是人的尷尬處境，甚至甚至產生「棄保」可能。然而，如果藍白繼續歹戲拖棚，時間同樣將不站在藍營這邊。
文：何立雪
民眾黨總統參選人柯文哲終於在716大遊行後，端出比較像樣的招數了：比民調，輸的退選。
9月29日，柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，民眾黨主張由公正第三方民調，推出在野最強人選，挑戰民進黨賴清德，輸的退選，真正達成政黨輪替目標。
「藍白合比民調」的說法一出，頓時成為中秋連假的政壇焦點，更讓柯文哲重回媒體聲量兵器譜排行榜第一名。究竟，這招數神奇在什麼地方，又將帶來哪些效果，以下有兩點分析。
1. 把球丟給國民黨
先前，國民黨不斷提出在野大聯盟的概念，把「下架民進黨」一詞喊得震天響。但說到底，被知識藍、外省藍推崇的前「政治金童」趙少康說的才是真心話：「侯友宜不可能當副手」。
如果侯友宜不可能當副的，對於柯文哲來說就代表他必須當「細漢的」，屈居於國民黨之下。但依照他的人設，當副手的下場就是柯粉會流失一大票，他一手創立的民眾黨也難以在不分區獲取足夠的立委席次，可能也無法扮演「三黨不過半」的關鍵政黨。
於是，在中秋節拋出來的「比民調」，就是一個出其不意的奇招。如果國民黨現在說要比民調，根據目前的各家民調趨勢來看，侯、柯二人是各有千秋，沒有說一定是誰贏。
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賴清德
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柯文哲
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侯友宜
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郭台銘
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侯 vs 柯
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36.6％
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16.2％
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21.6％
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7.1％
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侯勝
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32.0%
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20.7%
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24.5%
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13.2%
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侯勝
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34%
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22%
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21%
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9%
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柯勝
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42.52%
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24.23%
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22.25%
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6.58%
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柯勝
侯柯之間勝負尚未明朗化的此刻，如果侯友宜真答應和柯文哲比民調，一旦侯友宜輸了，國民黨等於要拱手把總統大選的主導權讓給柯文哲，這是國民黨最不想看到的局面之一。
坐擁14席縣市長、37席區域立委的泱泱百年大黨，竟然拼輸一個成立四年的政黨，搞到總統候選人的投票單上面沒有車輪黨的標誌，這未免也太羞辱人。
所以，對於國民黨和侯友宜而言，現在貿然答應與柯文哲比民調太過危險。在沒有確定自己有必勝的把握之前，國民黨是不會去跟柯文哲比民調的。
2. 喚起人民對柯文哲的最初回憶
對許多人來說，對於柯文哲最鮮明也最印象深刻的，莫過於他首度角逐台北市長，與連勝文相互交鋒的競選過程。當然，柯文哲與民進黨聯手合作的時代已經回不去了，但筆者今天想提的，是柯文哲一開始出線的過程。
2014年，柯文哲能以一個政治素人的身分橫空出世，角逐台北市長大位，靠的不是別的，正是「比民調」三個字。當初，他就是與民進黨做兩階段的民調整合，在最終階段透過比民調的方式擊敗姚文智，正式代表泛綠陣營迎戰國民黨的連勝文。
因此，九年後的現在，柯文哲再度拋出「比民調」的話題，並不是隨便亂喊的，而是精心算計下的結果。這裡比民調背後的意涵是：當初我柯文哲也是透過民調出線，代表在野陣營下架台北市的執政黨，為什麼現在不能再來一次呢？
上述意涵假如被支持藍、白的民眾接收到了，而國民黨仍然打死不願接受比民調的提案，最後還真的不幸輸給賴清德，國民黨就成了拱手將政權讓給民進黨的罪人。畢竟，民眾會認為，柯文哲已經釋出比民調的誠意，是國民黨不願意接受這個提案，藍白不能合作自然是國民黨要揹黑鍋，柯文哲就能因此解套。
不過，柯文哲為何會選在此時提出「比民調」這招？其實，這是有脈絡可循的。
從「去死吧」到「比民調」的來龍去脈
1. 「去死吧」
根據報導，9月27日，傳出柯文哲在會議中直言，如果國民黨沒有要比民調、又不當副手，那「我的回應就是三個字，『去死吧！』」
2. 放心，一定會合
語出驚人飆出三字箴言，瞬時引發輿論熱議，難道藍白真的談不下去，要兄弟登山各自努力了嗎？沒想到，才過了一天，9月28日，柯的態度出現一百八十度的大轉變。
根據報導，柯文哲在深藍軍系的活動上談到2024選舉藍白合話題時，他直接表示「你們也放心好了，最後一定會合的，只是說怎麼合而已。」
3. 比民調，輸的退選
9月29日，如同開頭提及，柯文哲陣營喊出了「比民調，輸的退選」一說，再度成為政壇焦點。短短3天，柯文哲的態度連續轉了三個彎，讓人拍案叫絕，也讓想要藍白合的支持群眾，內心彷彿做了雲霄飛車一般。
確實，柯文哲是說出了「放心，一定會合」，但他卻沒說要怎麼合。柯文哲此時喊出的比民調招數，做到了「以小搏大」和「取得大義名分」兩大效果，成功把球丟回去給國民黨。
那麼，國民黨和侯友宜又該如何接招？答案就是一個字——「拖」，也就是2019年蔡英文在黨內總統初選面對賴清德所使用的招式。
時間不站在柯文哲這邊
首先，讓我們先回顧四年前的民進黨初選。2019年，剛卸任行政院長一職的賴清德，挾著輔選台南立委補選勝選的氣勢，發起對總統蔡英文的挑戰，宣布投身黨內的總統初選。
然而，原本應該在4月宣布民調結果決定誰將代表黨內角逐總統大位，卻被英系人馬硬生生拖到6月，在府院黨雄厚的資源挹注，以及英系網軍的助攻下，賴清德最終在6月的民調結果敗下陣來。
這樣殷鑑不遠的案例，應該會給予國民黨不小啟發。由於柯文哲在716遊行過後，民調從原本一度逼近賴清德的高點，逐漸滑落至與侯友宜在伯仲之間。甚至，他在美麗島電子報最新出爐的民調結果，落後給侯友宜的差距已經來到誤差範圍之外。
要是這趨勢沒有反轉跡象，國民黨是很願意繼續拖下去的。反正只要拖到10月中，甚至10月底，當柯文哲的民調全面落後給侯友宜時，就能順勢喊出「比民調輸的退選」，把壓力丟回去給柯文哲。
屆時，柯文哲將會陷入裡外不是人的尷尬處境。若是民調已經落後給侯友宜，柯文哲仍硬著頭皮選，渴望藍白合的支持群眾就會將矛頭指向他，甚至開始產生「棄保」可能，這對柯來說會相當不利。
時間同樣不站在藍、白這邊
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%