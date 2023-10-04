民進黨艱困選區參選人戰力有多強？網路聲量與好感度分析，北市待加強

總統立委選戰開打，民進黨總統參選人賴清德民調持續領先，目前穩居第一，不過政壇普遍認為，對比總統選舉選情，民進黨想力拚國會過半壓力不小，尤其多個立委選區選情艱困。

其中，上屆選舉得票率未超過42.5％艱困選區，選情均不容樂觀。包括：台北市第5、6、8選區；新北市第9、11選區；桃園市第6選區；台中市第3、8選區；新竹縣第1、2選區；苗栗縣第1、2選區，以及花蓮縣、新竹市、金門縣、連江縣。

為了瞭解民進黨選將在這16個艱困選區的網路輿情聲量表現，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年7月12日民進黨完成立委提名後至今的網路輿情數據，並比較各區民進黨、國民黨、民眾黨或其他黨籍參選人的網路聲量表現。

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台北市

台北市方面，民進黨主席賴清德推出「民主大聯盟」概念，在台北市第5選區（萬華、北中正）徵召市議員吳沛憶參選，對戰國民黨市議員鍾小平、無黨籍參選人于美人，台北市第6選區（大安）與社民黨市議員苗博雅合作，對戰國民黨前市議員羅智強，台北市第8選區（文山）提名市議員王閔生，對戰國民黨資深立委賴士葆、民眾黨不分區立委張其祿。

總體而言，由於台北市是都會選區，選民的投票意向更容易受空戰表現左右，不過，根據網路數據分析結果，只有吳沛憶以好感度（P／N值）0.7、逾1.4萬則總聲量領先國民黨對手，但仍落後于美人的好感度0.7、總聲量2.6萬則；苗博雅好感度僅0.36、總聲量6.2萬則，落後對手羅智強好感度0.42、總聲量13.6萬；王閔生好感度0.22、總聲量7600則左右，而賴士葆好感度0.2、總聲量逾2.3萬則。顯示除了吳沛憶外，其他綠營選將仍有不小努力空間。

新北市

新北市方面，艱困選區的新北市第9選區（永和）立委參選人莊銘淵總聲量不到1萬，新北市第11選區（新店）立委參選人曾柏瑜總聲量只有3000多，雖都領先國民黨現任立委林德福、羅明才，但能見度依舊不高。

比較值得一提的是非屬艱困選區、同為太陽花世代的立委賴品妤及立委參選人吳崢，賴品妤總聲量超過55.5萬，吳崢也有2.2萬，其中，賴品妤因近期捲入「雲豹小公主」爭議，承受不少來自在野黨的砲火攻擊，總聲量非常高，光是負面聲量就高達17.5萬，好感度僅0.26，顯示仇恨值極高，也有媒體報導指賴品妤的民調下滑，暗示著她雖擁有高聲量與能見度，但恐怕並未幫自己選情加分。

桃竹苗

桃竹苗地區方面，競選新竹市的民進黨立委參選人林志潔聲量19081則，稍落後於同選區時代力量參選人邱顯智的21631則，卻大幅領先國民黨參選人鄭正鈐的5321則；競選新竹縣第一選區的民進黨立委參選人詹紀緹、競選新竹縣第二選區的曾聖凱，兩人聲量則落後給同選區的競爭對手，前者聲量只有1585則，後者只有3634，雙雙在兩選區中排名墊底。

而民進黨友軍、競選苗栗縣立委的無黨籍市議員曾玟學總聲量則是達到11435則，對比期盼接棒國民黨籍立委徐志榮的苗栗市長邱鎮軍而言，曾的表現不俗，網路能見度大相徑庭。

進一步觀察民進黨在桃竹苗艱困選區的參選人聲量表現，代表民進黨參選新竹市立委的林志潔出身學界，她積極經營網路社群，經常針砭時事，例如近期針對民眾黨新竹市長高虹安涉弊等爭議，提出法律面的專業見解，頗受支持者好評，調查期間內創造超過1.9萬則總聲量，好感度1.35為該區最高，顯示正面聲量多於負面聲量。

而此次加入「民主大聯盟」與民進黨策略合作參選苗栗縣立委的曾玟學，因積極經營網路社群、發聲力挺女友賴品妤獲得關注，調查期間總聲量約1.1萬則，好感度0.49，對比國民黨對手邱鎮軍總聲量只有不到3000則，兩方受矚目程度相差甚大。

台中市

台中市方面，台中市第三選舉區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）除了有爭取連任的國民黨立委楊瓊瓔、民進黨黨工出身的立委參選人謝子涵外，支持鴻海創辦人郭台銘的國民黨前市議員吳顯森有意參選，民眾黨則計畫提名去年選市議員失利的張睿倉角逐，藍營陷入整合危機，也為選情增加變數。

值得注意的是，對比楊瓊瓔總聲量僅5501則、好感度2.88，謝子涵在調查期間內創造10076則聲量，好感度更高達3.01，表現可說是讓人眼睛為之一亮，箇中原因除了積極經營網路社群外，她緊跟時事議題創造聲量，如評論鴻海創辦人郭台銘副手賴佩霞辭演舞台劇「這是負責任的態度嗎？」引發網路迴響及共鳴。

台中市第八選區（豐原、東勢、石岡、新社、和平）部分，國民黨資深老將江啟臣實力堅強，調查期間內創造1.6萬則聲量，好感度1.19顯示正面聲量大於負面聲量，反觀民進黨立委參選人謝志忠能見度不高，總聲量只有3000多則遭輾壓，而其好感度約為1.16。

花蓮與離島

此外，在花蓮與離島地區方面，尋求連任的花蓮縣國民黨立委傅崐萁創造2萬多則聲量最多，好感度僅約0.55，負面聲量大於正面聲量，其主要競爭對手、然而民進黨立委參選人張美慧總聲量不到3000則，與傅差異懸殊；而連江縣國民黨立委陳雪生總聲量只有1340則，好感度0.46，和民進黨立委參選人李問總聲量1373則差距不大，其好感度約0.98略高於對手，民眾黨立委參選人曹爾凱總聲量175則。