民進黨指控Linbay好油「入黨有政治目的」，黃國昌稱會捐出直播抖內，國民黨開除許哲賓
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Linbay好油案持續延燒，民進黨今天宣布，將開除林裕紘的黨籍，並指其入黨有政治目的。民進黨發言人也批評藍白刪文止血不道歉，並指控黃國昌A抖內。對此，黃國昌今天表示將捐出抖內，譴責自導自演行為。而國民黨也解除與許哲賓的勞雇關係，呼籲就事論事，停止陰謀論。
昨（2）日檢調偵破「Linbay好油」恐嚇案，追查發現整起案件是版主林裕紘指使國民黨黨工許哲賓自導自演。民進黨今（3）日宣布，將開除林裕紘的黨籍，並指其入黨有政治目的。民進黨發言人也批評藍白刪文止血不道歉，並指控黃國昌A抖內。對此，黃國昌今天表示將捐出抖內，譴責自導自演行為。而國民黨也解除與許哲賓的勞雇關係，呼籲就事論事，停止陰謀論。
民進黨控林裕紘入黨有政治目的，將開除黨籍
民進黨發言人張志豪今日透過新聞稿表示，「Linbay好油」版主林裕紘2020年3月入黨顯然有特殊政治目的，因其2018年就不斷發文抨擊前北農總經理吳音寧及前農業部長陳吉仲，用農業議題帶風向，近期又自導自演說遭恐嚇，民進黨將貫徹黨紀，開除黨籍。
張志豪批評，Linbay好油翻車後，不只國民黨主席朱立倫及侯友宜不認錯、不道歉，民眾黨及黃國昌等人也立即刪文試圖止血，可見藍白一個樣。
張志豪質疑，儘管黃國昌已經刪除直播影片，但「抖內（捐款）」都已經收了，如今沒有道歉卻只想刪文了事，根本就是在A抖內。
張志豪提及，黃國昌過去對於其他政治人物的超高標準，如今卻雙重標準。他曾因一張合照，就質疑入鏡者一定有利益交換；也曾因為下屬有犯罪疑慮，就咬定上司一定包庇犯罪。現在面對曾經同框直播並多次發文伸援的林裕紘被證實為自導自演，僅默默地表示「震驚」，與昔日的高標準可說是自相矛盾。
張志豪說，此次事件是台灣民主化後，第一次有在野黨黨工，以自導自演的方式，抹黑政府、製造對立，引起社會恐慌，企圖得到選舉的利益。
黃國昌：會捐出直播的抖內
根據《中央社》報導，黃國昌今天於台北地院接受媒體聯訪時表示，他在不知情的情況下，讓林裕紘在直播節目做出控訴，間接造成社會的紛擾，所以昨天第一時間，他就在個人臉書發文致歉，並下架當天直播影片。黃國昌強調，他會捐出該直播的抖內。
黃國昌重申，台灣是一個法治國家，任何這種自導自演的事情，不管理由是什麼，都不應該被允許。林裕紘不需要跟他個人做解釋，而應跟社會大眾解釋。錯就是錯，要認真回來面對司法。
國民黨解除與許哲賓勞雇關係
（中央社）臉書粉專「Linbay好油」稱遭恐嚇，全案為自導自演，桃園地檢署查獲有國民黨工背景的男子許哲賓涉有重嫌，昨天向法院聲押。國民黨文傳會今天表示，已開會決議解除與許哲賓的勞雇關係；此事不需要無限上綱，希望就事論事。
國民黨文傳會主委林寬裕今天受訪表示，上午召開人事審議委員會，決議依照相關規定，解除與許哲賓的勞雇關係。
林寬裕說，許哲賓民國110年到黨部任職，在中央政策會工作，負責每日輿情蒐集；對於此案，作為雇主表示遺憾，但也認為此事不需要無限上綱，希望能就事論事，不要扯陰謀論。他說，國民黨持續追求食安的精神，不會改變，希望有事實真相，也呼籲涉案當事人，坦然面對司法。
媒體報導許哲賓的業務是處理「主席信箱」，協助彙整外界投書給黨主席朱立倫的陳情內容，國民黨發言人楊智伃嚴正駁斥，她說，許哲賓並未負責任何主席相關業務。
楊智伃說，主席信箱由她負責、陳情書由主席辦公室直接負責，從未經手其他單位，主席辦公室更無人認識許哲賓，許哲賓負責工作為政策會每日新聞集要，該篇報導與事實不符。
楊智伃說，該自導自演的案件已是令人震驚且遺憾的消息，不應再有帶風向、製造假新聞的案件發生，國民黨譴責所有作假行為，希望司法檢調儘速釐清真相，尊重司法並支持檢警依法究責、勿枉勿縱。
新聞來源
- 林北好油案大翻車 民進黨：民眾黨刪文章不道歉，黃國昌刪影片A斗內（民進黨）
- Linbay好油遭恐嚇自導自演 黃國昌道歉下架影片（中央社）
- 黨工協助Linbay好油自導自演恐嚇案 國民黨解除勞雇關係（中央社）
延伸閱讀
- Linbay好油恐嚇案傳自導自演，林裕紘、黃國昌致歉，國民黨譴責作假，陳建仁盼司法繼續調查
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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