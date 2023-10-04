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2023/10/04,
社會

退租時擔心房東找碴？避免「劉芒事件」，入住前紀錄影像、合約寫清楚

退租時擔心房東找碴？避免「劉芒事件」，入住前紀錄影像、合約寫清楚
截圖自劉芒YouTube

我們想讓你知道的是

確實如劉芒所說的，假如屋內物品真的有損壞或是髒汙，房東可以去計算應該賠償多少錢或是花多少錢恢復，而這筆錢就可以從當初的押金內扣除，假如修復後的金額多於押金，房東也是可以向房客請求賠償的。不過有一點很容易造成雙方爭執的，就是屋況是否與當初租屋時一模一樣。

YouTuber劉芒被發文爆料，稱她在退屋時屋況糟糕，不僅有很多物品家具損壞，地板也有殘留口香糖等等的污漬，甚至馬桶也很髒，不過劉芒也很快出面解釋當初已有跟房東說好，若房東認為哪些地方有問題，需要賠償的都可以從押金扣除，而所謂的口香糖汙漬是她用來固定地毯的貼土，因為搬家公司沒有將地毯帶走，因此才會留下地毯，房東當下也表示他會自行處理，沒想到房東卻事後上網發文攻擊她。

保護自己的權益，租屋前記得先記錄影像

其實房東與房客間在退租後的問題時有所聞，律師會建議無論是房客或是房東，在簽約租房時就可以先拍照錄影記錄下房間的狀況，不管是家具或是牆壁地板都可以先記錄，這樣的紀錄並非不信任對方，而是一種自我保護的措施，在退租時若哪一方有意見，便可以將最初的屋況拿出來做比對，以避免遇到所謂的惡房東或是惡房客。

確實如劉芒所說的，假如屋內物品真的有損壞或是髒汙，房東可以去計算應該賠償多少錢或是花多少錢恢復，而這筆錢就可以從當初的押金內扣除，假如修復後的金額多於押金，房東也是可以向房客請求賠償的。

不過有一點很容易造成雙方爭執的，就是屋況是否與當初租屋時一模一樣。

哪些算是「正常使用」？可先於合約寫清楚

畢竟房子是有租出去的，並且也有人在使用房屋，不管是房屋內部裝潢或是家具難免都會有使用的痕跡或是正常使用下的破損，基本上只要不是明顯故意破壞，房東若還是堅持要房客恢復成原本一模一樣的情況，恐怕就會比較困難，堅持要房客回復原狀其實是強人所難。

因此，只要房客不是故意破壞，並且已有盡可能去回復成當初租屋的樣子，基本上房東就應該退還押金，若是房東堅持並且提告，可能就得負舉證責任，證明房客有故意破壞的情況，否則就算走法律途徑恐怕也只是白忙一場。

要避免上述問題最好的方式，就是在當初雙方簽約時，盡可能地先約定好退租時應該要保持什麼樣的狀況，例如家具若是有明顯故意破壞的情況就應該完整賠償，或是退租時應該要將牆壁、地板甚至廁所的污漬清理乾淨等等，若是沒有依約執行就應該負擔清除的費用。若是有這樣清楚的條款，並且事先拍下原屋況，這樣就能最大可能避免劉芒這樣的爭議發生，確保雙方的權益。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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