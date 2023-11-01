綠色和平志工都在做些什麼？從高中生到退休族，用行動守護海洋
我們想讓你知道的是
在街上看到綠色和平的志工時，你可曾想過他們是誰？工作內容是什麼嗎？從高二時進行實踐零廢棄生活專題的若樺，到蘭嶼工作發現沿岸滿布垃圾的道庭，和現年68歲的退休人士江巍，這些人都是綠色和平的志工，讓我們來聽聽他們的故事吧！
文：Claudia Lim（綠色和平2023暑期實習生）
「我看不懂這個社會為什麼長這樣，明明大家都知道什麼是好的，卻不去做。」
這是來自一個當代青年發自內心的疑問。
李若樺是華德福教育體系下的學生，高二時需要進行為期一年的專題，於是開始實踐零廢棄生活，在半年內僅僅使用兩個糖果罐收集個人產生的垃圾。
若樺在實踐零廢棄時遇到最大的難題是溝通，她需要不停地跟店家、朋友和家人溝通自己的訴求，同時也要經常提醒自己記得攜帶手帕和環保餐具。
她回憶道：「我覺得我在跟社會的規則抵抗，我花了很多很多的力氣，去拒絕接近一次性用品。」
當若樺覺得無力感壓得她喘不過氣時，她加入了綠色和平志工團隊。最讓她印象深刻的是她在無肉市集推廣綠色和平的「全體素立」活動時，有一位民眾直接請若樺提供衛生紙，若樺隨即愣住，當下並不知道該怎麼回應。
「不好意思，我們沒有提供衛生紙，因為我們提倡零廢棄。」這是身後的志工傳來既堅定又溫和的聲音。
若樺才意識到，原來可以如此溫和又不失力量地傳達環境倡議。
於是，當高中老師認為若樺的高中專題只是在生活打轉、沒有突破時，若樺毅然地參加西門氣候罷課行動，勇敢表達作為青年的想法。
「我知道你們很在乎少子化，但是如果你們沒有把這個世界變得更好，我根本不敢生小孩。」
這是若樺發自內心的喊話，不是在謾罵，也沒有特別針對誰，是自己打從心底最真實的擔憂。
若樺從小就經常跟家人到戶外活動，切身感受大自然的美，對這片美麗的大地有了連結和感情，因此她不想要看到大自然一點一點地消失。
「大家有聽見嗎？如果你也擔憂，那我們為什麼不做一些行動呢？」這是若樺在氣候罷課演講時對大眾的呼籲。
如今，升上大學的若樺希望在大學生活中也能找到維持生活與環保的平衡，用行動回應當初那個積極熱血的自己。
聽，海哭的聲音！張道庭用行動保護海洋
「我至今忘不了當時看到魚被漁網困住的畫面，牠沒辦法說話，沒辦法自救，只能這樣慢慢死掉。」
到蘭嶼工作之前，道庭對環境議題的了解並不多，甚至有點怕水。直到去了蘭嶼，看到沿岸滿布因季風和海浪帶來的垃圾，她才意識到，原來人類製造的垃圾量如此龐大且難以收拾。
工作之餘，道庭報名了潛水課程，她在海裡親眼看到大量垃圾。除了生活常見的寶特瓶、食品容器、塑膠袋等，還看見因為疫情大量增加的快篩試劑和拋棄式口罩，甚至還有韓國男女團的週邊商品。
道庭才驚覺：原來海底垃圾跟人類的生活真的息息相關。
後來，道庭到台北工作，積極參與綠色和平推動「海保法」的志工行動。一向溫和的她從沒想過自己會站上「海保法戰車」拿著大聲公喊話，但憑著守護海洋的決心，道庭仍鼓起勇氣，大聲說出自己的想法。
在加入綠色和平志工團隊的短短四個月中，道庭不僅突破了自我，成為更堅定、更有力量的人，還發現原來環境倡議，不僅僅是跟民眾對話而已，還要跟政府溝通。道庭表示自己在打電話給立委辦公室表達通過海保法的訴求時，學到很多溝通技巧，現在的她能更清楚地傳達自己的立場和想法。
此外，道庭也非常積極地在社群分享和轉發關於海保法的資訊，但是當她希望身邊的朋友也一起為海洋出一分力時，卻得到很少的回饋，這讓她感到非常沮喪。
在道庭看來，人們之所以喜歡去海邊，是因為大海可以療癒人心。為此她無奈說道：「都說自己愛海，但海洋需要你們的時候，你們在哪裡呢？」
道庭在蘭嶼的期間，從一個怕水、在海裡活動一定要穿著救生衣的人，到現在已經可以自由浮潛了，也曾親眼目睹魚被漁網困住、動彈不得的景象。她只要想到，有很多很多的海洋生物，都會因為人類的行為，而無聲地死去。這些讓人痛心的結局，成為了道庭的動力，即使志工工作會遇到冷言冷語，她還是想要繼續保護海洋，為海洋發聲。
海洋不會說話，海洋生物也沒辦法發出求救聲，但我們可以選擇聽見海洋的哭聲，像道庭一樣，用行動守護海洋。
江巍——花甲以上，古稀未滿，環境行動從不嫌晚
「我那個年代不清楚海底是什麼樣子，只看到海上的風平浪靜，現在才曉得海底都是垃圾。」
現年68歲，已是退休人士的江巍，投入綠色和平志工已有三個年頭。在這三年裡，江巍漸漸接觸到從前65年他不曾知曉的海洋真相。
三年前，江巍在全聯門口與綠色和平的環境教育與募款專員相遇。在瞭解綠色和平不接受企業捐款，只接受個人捐款後，當場就加入成為會員，從此與綠色和平結下緣分。
江巍是通過會員電子報得知綠色和平志工的招募資訊，當時他認為即使是退休生活，也應該做一些有意義的事情，於是開啟了他的志工生涯。他第一個參加的志工活動是「魚取漁囚」的體驗特展。
2020年8月7日，綠色和平於台北華山文創園區舉辦為期10天的「魚取漁囚」特展體驗，將遠洋漁業背後的勞工辛酸，以命案現場的呈現方式，引導民眾了解漁工被剝削的真相。
江巍在特展中負責導覽和介紹特展內容，自己也從中了解到遠洋漁業存在剝削漁工的問題。活動結束後，江巍陸續投入各項志工活動，在退休生活中積極參與環境行動。
透過綠色和平的志工訓練，認識了守護海洋、源頭減塑等議題後，江巍才意識到海底垃圾的規模已經超乎他的想像，海洋魚類也因過度捕撈而來不及長大，體長逐年縮小。
江巍表示：「我們只是不了解，所以覺得跟自己沒關係。」
江巍深度參與了推動《海洋保育法》三讀的志工活動，包括街講、發放傳單以及致電立委。他也很感謝綠色和平不僅讓他了解環境問題，也告訴他身為一個平民百姓可以怎麼做。
不過，即使江巍能在街頭與公眾暢談環保議題，他卻在與家人溝通環境議題時表示很苦惱。他認為現在的年輕人對海洋議題沒有危機感，因為餐桌上還看得到魚，可是他們卻沒辦法到海裡看到那些垃圾，看到那些面臨物種危機的海洋生物。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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