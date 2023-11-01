綠色和平志工都在做些什麼？從高中生到退休族，用行動守護海洋

文：Claudia Lim（綠色和平2023暑期實習生）

「我看不懂這個社會為什麼長這樣，明明大家都知道什麼是好的，卻不去做。」

這是來自一個當代青年發自內心的疑問。

李若樺是華德福教育體系下的學生，高二時需要進行為期一年的專題，於是開始實踐零廢棄生活，在半年內僅僅使用兩個糖果罐收集個人產生的垃圾。

若樺在實踐零廢棄時遇到最大的難題是溝通，她需要不停地跟店家、朋友和家人溝通自己的訴求，同時也要經常提醒自己記得攜帶手帕和環保餐具。

她回憶道：「我覺得我在跟社會的規則抵抗，我花了很多很多的力氣，去拒絕接近一次性用品。」

當若樺覺得無力感壓得她喘不過氣時，她加入了綠色和平志工團隊。最讓她印象深刻的是她在無肉市集推廣綠色和平的「全體素立」活動時，有一位民眾直接請若樺提供衛生紙，若樺隨即愣住，當下並不知道該怎麼回應。

「不好意思，我們沒有提供衛生紙，因為我們提倡零廢棄。」這是身後的志工傳來既堅定又溫和的聲音。

若樺才意識到，原來可以如此溫和又不失力量地傳達環境倡議。

於是，當高中老師認為若樺的高中專題只是在生活打轉、沒有突破時，若樺毅然地參加西門氣候罷課行動，勇敢表達作為青年的想法。

「我知道你們很在乎少子化，但是如果你們沒有把這個世界變得更好，我根本不敢生小孩。」

這是若樺發自內心的喊話，不是在謾罵，也沒有特別針對誰，是自己打從心底最真實的擔憂。

若樺從小就經常跟家人到戶外活動，切身感受大自然的美，對這片美麗的大地有了連結和感情，因此她不想要看到大自然一點一點地消失。

「大家有聽見嗎？如果你也擔憂，那我們為什麼不做一些行動呢？」這是若樺在氣候罷課演講時對大眾的呼籲。

如今，升上大學的若樺希望在大學生活中也能找到維持生活與環保的平衡，用行動回應當初那個積極熱血的自己。

Photo Credit: Ashley Lee 若樺在生活中實踐零廢棄後，個人半年製造的垃圾量，僅僅裝滿兩個糖果罐。

聽，海哭的聲音！張道庭用行動保護海洋

「我至今忘不了當時看到魚被漁網困住的畫面，牠沒辦法說話，沒辦法自救，只能這樣慢慢死掉。」

到蘭嶼工作之前，道庭對環境議題的了解並不多，甚至有點怕水。直到去了蘭嶼，看到沿岸滿布因季風和海浪帶來的垃圾，她才意識到，原來人類製造的垃圾量如此龐大且難以收拾。

Photo Credit: 綠色和平

工作之餘，道庭報名了潛水課程，她在海裡親眼看到大量垃圾。除了生活常見的寶特瓶、食品容器、塑膠袋等，還看見因為疫情大量增加的快篩試劑和拋棄式口罩，甚至還有韓國男女團的週邊商品。

道庭才驚覺：原來海底垃圾跟人類的生活真的息息相關。

後來，道庭到台北工作，積極參與綠色和平推動「海保法」的志工行動。一向溫和的她從沒想過自己會站上「海保法戰車」拿著大聲公喊話，但憑著守護海洋的決心，道庭仍鼓起勇氣，大聲說出自己的想法。

在加入綠色和平志工團隊的短短四個月中，道庭不僅突破了自我，成為更堅定、更有力量的人，還發現原來環境倡議，不僅僅是跟民眾對話而已，還要跟政府溝通。道庭表示自己在打電話給立委辦公室表達通過海保法的訴求時，學到很多溝通技巧，現在的她能更清楚地傳達自己的立場和想法。

Photo Credit: Tina Chang 在2023年的綠色和平會員大會上，道庭用行動支持《海洋保育法》。

此外，道庭也非常積極地在社群分享和轉發關於海保法的資訊，但是當她希望身邊的朋友也一起為海洋出一分力時，卻得到很少的回饋，這讓她感到非常沮喪。

在道庭看來，人們之所以喜歡去海邊，是因為大海可以療癒人心。為此她無奈說道：「都說自己愛海，但海洋需要你們的時候，你們在哪裡呢？」

道庭在蘭嶼的期間，從一個怕水、在海裡活動一定要穿著救生衣的人，到現在已經可以自由浮潛了，也曾親眼目睹魚被漁網困住、動彈不得的景象。她只要想到，有很多很多的海洋生物，都會因為人類的行為，而無聲地死去。這些讓人痛心的結局，成為了道庭的動力，即使志工工作會遇到冷言冷語，她還是想要繼續保護海洋，為海洋發聲。

海洋不會說話，海洋生物也沒辦法發出求救聲，但我們可以選擇聽見海洋的哭聲，像道庭一樣，用行動守護海洋。

江巍——花甲以上，古稀未滿，環境行動從不嫌晚

「我那個年代不清楚海底是什麼樣子，只看到海上的風平浪靜，現在才曉得海底都是垃圾。」

現年68歲，已是退休人士的江巍，投入綠色和平志工已有三個年頭。在這三年裡，江巍漸漸接觸到從前65年他不曾知曉的海洋真相。

三年前，江巍在全聯門口與綠色和平的環境教育與募款專員相遇。在瞭解綠色和平不接受企業捐款，只接受個人捐款後，當場就加入成為會員，從此與綠色和平結下緣分。

江巍是通過會員電子報得知綠色和平志工的招募資訊，當時他認為即使是退休生活，也應該做一些有意義的事情，於是開啟了他的志工生涯。他第一個參加的志工活動是「魚取漁囚」的體驗特展。

2020年8月7日，綠色和平於台北華山文創園區舉辦為期10天的「魚取漁囚」特展體驗，將遠洋漁業背後的勞工辛酸，以命案現場的呈現方式，引導民眾了解漁工被剝削的真相。

Photo Credit: Greenpeace / Chong Kok Yew 綠色和平於華山文創園區舉辦的「魚取漁囚」特展，以命案現場揭開漁工被剝削的真相。

江巍在特展中負責導覽和介紹特展內容，自己也從中了解到遠洋漁業存在剝削漁工的問題。活動結束後，江巍陸續投入各項志工活動，在退休生活中積極參與環境行動。

透過綠色和平的志工訓練，認識了守護海洋、源頭減塑等議題後，江巍才意識到海底垃圾的規模已經超乎他的想像，海洋魚類也因過度捕撈而來不及長大，體長逐年縮小。

江巍表示：「我們只是不了解，所以覺得跟自己沒關係。」

江巍深度參與了推動《海洋保育法》三讀的志工活動，包括街講、發放傳單以及致電立委。他也很感謝綠色和平不僅讓他了解環境問題，也告訴他身為一個平民百姓可以怎麼做。

不過，即使江巍能在街頭與公眾暢談環保議題，他卻在與家人溝通環境議題時表示很苦惱。他認為現在的年輕人對海洋議題沒有危機感，因為餐桌上還看得到魚，可是他們卻沒辦法到海裡看到那些垃圾，看到那些面臨物種危機的海洋生物。