同志「藥愛」背後：Chemfun現象為何成為全球男同志獨有的次文化？

文：伍詠欣

按字面解讀，Chemfun就是使用藥物（Chemicals）獲得樂趣（Fun），其中一種最重要的樂趣是性愛。以中文翻譯的話，又可以稱為「藥愛」，也即是「用藥性愛」。不管是異性戀或同性戀者，都會有人會用藥助性，但是在男男性接觸者的社群中，逐漸發展出一個專有名詞：Chemfun。用藥性愛是全球現象，在歐美國家以及學術界會稱這種現象為Chemsex，台灣稱為HI-FUN、煙嗨、約嗨，Chemfun則是香港社群的專用名詞。安非他命、冰毒、俗稱迷姦水的G水是主要使用的藥物。

有社會學學者指出，除了性與毒品之外，Chemfun對男同志而言還是一個私密的多功能空間。上世紀七、八十年代，因為社會封閉，香港的男同志社群發展出在「魚塘」尋歡的文化，為何時至今日，社會變得遂漸開放，男同志仍然需要一個如此特殊的空間？甚至成為全球男同志獨有的次文化？除了性愛與藥物之外，還有什麼「樂趣」吸引著一代又一代的男同志？歪腦訪問了有接觸Chemfun的男同志、研究Chemfun的社會學學者、以及提供支援的非牟利機構，嘗試瞭解這個現象在男同志社群流行背後的原因，以及坊間支援的進路。

初嘗Chemfun

下班回家，在巴士上，波仔打開了LGBTQ社群約會應用程序Grindr，想趁明天放假，看看能否約到炮友。他的手指向左掃了一下又一下，終於遇見一個合眼緣的對象：運動身形，陽光膚色。波仔點進他的自我介紹，見到幾個重點詞語都與自己的喜好匹配，沒再細看便傳訊息相約。

對方有一個穩定伴侶，邀請波仔在家中來一場3P。波仔應約，對方一打開門，隨即遞上一個玻璃壺。

「水煙來的。」他神秘一笑，「來一口吧？」 壺蓋上伸出兩條管，一支的末端是一個玻璃球，內有透明物，試管連接著壺身內的液體，一縷縷煙霧正在壺內盤旋。

波仔接過了玻璃壺，心中卻正在慌亂。這個壺，看上去與平日在酒吧見到的水煙壺不太一樣。他擔心自己吸入的是海洛英。那個下午，波仔沒有久留，閒聊一會便藉詞離開。後來，波仔與朋友提起此事，朋友一看對方的Grindr介紹內有雪花、刨冰和雪糕的圖案，隨即笑説：「這對情侶是玩Chemfun。」

這是波仔第一次接觸Chemfun一詞。接下來一星期，波仔始終對那個人念念不忘。傳訊邀約後，對方講明一定要玩Chemfun。即使波仔對此毫無概念，還是答應下來，他心想：玩一次而已，又不會死人。第二次上門，對方遞上同一個玻璃壺。波仔輕輕一吸，吸入了人生第一口「冰」。一瞬間，大腦分泌大量多巴胺，波仔開始飄飄然。對方取來一支針筒，在一個小小玻璃瓶抽取了1 ml無色無味的液體，示意波仔張口喝下去。

沒多久，緊張情緒一掃而空，波仔感覺微醺，體內升起一股按捺不住的性興奮，身體感官變得異常敏感。接下來的兩小時，波仔只想得到性愛，在沒有保險套之下，他享受了前所未有的高潮，釋放了自己也未想像過的野性。

那是一種令人渴望一嘗再嘗的滋味。起初，波仔只是傳訊息給寫明Chemfun的男同志邀約，地點可能是酒店或是對方的住所。後來，波仔也擔當起搞手（host）的角色，自備藥物和物資，邀請他人前來家中作客。

有一天，波仔在Grindr收到一個搞手的訊息，邀請他參加群體的派對，地點是一間酒店。上到房，打開門，放眼望去，是十幾個赤條條的男人，波仔有點不知所措。這段日子，波仔試過一對一，也試過幾P，但是最多隻是四五個人。 搞手見他呆若木雞，先給他遞上一個冰壺，再引領他去浴室洗澡。

藥物很快發揮效用，步出浴室的時候，波仔已經完全進入狀態，相中一個合眼緣的對象。他一隻手搭上對方，對方在一輪熱吻中，然後以撫摸迴應，波仔完美地融入了人群。

踏入Chemfun的圈子已經三年，波仔坦言這是他目前排名首位的娛樂，暫時未打算離場。「玩CF已經一段日子，自然會想與CF的人一起玩，一起嗨，性愛不同步的話會不夠盡興。」訪問這天，在介紹人陪同下，記者獲邀到波仔的住所見面。這位介紹人，是香港大學社會學系博士劉凱亮（Sky），他與波仔是在一個Chemfun派對上認識。劉凱亮曾經實地考察，深入訪問30名參與者，並於2014年發表論文，成為本港首個以社會學角度探討Chemfun的學者。

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為什麼參加Chemfun的是男同志？

用藥性愛早已於歐美社會的男同性社群間存在，而歐美社會早於2000年代亦有相關研究，亦嘗試以社會文化的角度切入研究。劉凱亮就讀研究院的時候已經開始研究同志議題，期間發現香港男同志社群興起Chemfun現象，於是一馬當先投入研究。 「我希望減低主流社會對用藥的污名化，推廣緩害的介入手法，協助男同志處理困境。」

近年來，坊間以及政府部門對於Chemfun的討論，主要是圍繞不安全性行為所導致感染愛滋病風險大大增加。研究了Chemfun多年的學者劉凱亮認為，「只是以公共衛生的角度理解Chemfun的話，缺乏了一個同志觀點，政府是不可能透轍理解。」 劉凱亮表示，衛生署只看見愛滋病毒（HIV），禁毒處只看見吸毒者，卻沒有部門看得見議題裏的大笨象：為什麼參加Chemfun的是同志，而且是男同志？