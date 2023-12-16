新井一二三：從「便所飯」到「床上飯」，越來越多日本人吃得很孤獨

文：新井一二三

2000年代，日本媒體曾紛紛報道過「便所飯」即在廁所裡面吃飯的習慣在年輕一代中流行起來。當年常見到的解釋是：大學生等年輕人非常重視自己在夥伴眼裡的形象，他們尤其重視「人氣」，也就是受別人歡迎的程度。而「沒有朋友」則是最難堪的，於是找不到人一起吃飯之際，寧願躲到廁所去吃飯，也不願意在公共場所如學生食堂被別人看見一個人孤獨地吃飯的樣子。

我之前沒聽説過有人在廁所裡吃飯，所以第一次接觸到那些報道時，有點不敢相信，甚至跟其他很多人一樣懷疑「便所飯」是否跟見鬼一樣屬於所謂的「都市傳説」。然而，後來有不少次，我卻在火車站附設的公共廁所小隔間裡，看到麵包的空袋和飲料的空瓶等，逐漸開始相信，真的有人吃「便所飯」的。

也許需要指出的是，很多日本的公共廁所，尤其設置於火車站、百貨公司、大學等樓宇裡的，大多都維護得相當乾淨。只要小心一點，就能夠避免碰觸別人的排泄物。儘管如此，大多數人用廁所的目的始終是排泄，環境中不可能完全沒有病菌。在講究衛生的多數日本人看來，廁所無疑從本質上還是骯髒的地方。特地去廁所中吃飯的人，除了孤獨以外，不能不説他們的自尊心相當低落。

從日本家庭的餐桌折射出的家庭關係變遷

事隔十多年，最近在日本出版的書籍中，我看到一個新詞兒叫「單獨床上飯」（獨りベッド飯），而且是專門屬於「孩子他爸」的。書名是《一個人的飯桌：極限家庭和「獨個」的風景》（《ぼっちな食卓 限界家族と「個」の風景》，中央公論新社）。

作者巖村暢子原是廣告公司的市場調查專家，現擔任大正大學客座教授。她從上世紀末以來，一直研究普通日本家庭的吃飯習慣，這項調查叫「食DRIVE」。巖村所採取的辦法及其原始：把一次性相機交給一批家庭主婦，請她們用來拍攝該家庭所有成員在一週內吃21頓飯時候的飯桌。然後跟那些主婦一起看著照片一一進行訪問，記錄她們所講的吃飯故事。雖説原始，但是因為有照片做證據，她經調查得到的資訊可信度非常高。另外，巖村也事隔十年以及二十年，對同一組人進行第二次調查。從中可以觀察到這些年日本家庭發生的變化。

巖村整理調查結果，自從2003年的著作《變化中的家庭，變化中的飯桌—現實破壞銷售戰略的常識》開始，每幾年就出版對於普通讀者的單行本。05年的《現代家族的誕生—幻想系家族論的死亡》、07年的《普通家庭最可怕—徹底調查！破滅中的日本飯桌》、17年的《遺憾「和食」有原因：通過照片看日本飯桌的現在》等，我幾乎每本都看過。

那些書的標題，乍看煽動性很高，但是每次讀完內容以後都讓人覺得：確實有必要提高警惕，因為那些中產階級以上的日本主婦所記錄的飲食生活，貧乏到出乎人家的意料。叫人納悶的是，那些家庭飲食之貧乏，並不是經濟困難所致。反之，許許多多的家庭主婦不願意去買菜回來下廚做飯給家人吃。她們寧願打開錢包叫孩子們去附近的超市、便利店買自己想吃的東西。所以，不少家庭的飯桌上，每天的早飯、午飯、晚飯都會出現塑料袋裝的麵包啦、蛋糕啦、便當等等，由塑料瓶裝的綠茶、紅茶、麥茶、汽水陪伴著。

那些飯桌的照片實在令人覺得寂寞！不僅他們吃的是買來的現成品，而且在「尊重個人意願」的美名下，即使同一時間在同一張飯桌上吃飯，吃的內容都不一樣，顯然家庭成員之間的對話、溝通也不會有了。巖村著作的標題中，家庭一詞往往跟「破滅、死亡」等詞一起出現是有原因的。

在日本，從1990年代開始流行「個食」「孤食」等新詞。前者指的是正如在前面所説，在同一張飯桌上每人吃不同的東西。後者指的是，由於孩子們上補習班、參加學校社團的活動，或者父母親工作忙、要加班等原因，各家庭成員分開在不同的時間裡吃飯，結果家庭成員都變得如同一盤散沙。

「個食」也好、「孤食」也罷，社會常關注兒童的生活環境。2005年日本政府更推出了食育基本法，為的是在小學中學加強在營養學、傳統飲食文化方面的教育。然而，較少被注意到的是孩子父親們的飲食生活。20世紀後半的經濟高度成長時代，日本上班族經常加班，下班後又跟同事一起去酒吧、居酒屋，天天都很晚才醉醺醺地回家，那時孩子們都早已睡覺。那年代的日本主婦，還保持著傳統的生活態度，往往等丈夫回來才一起吃晚飯，或者至少給他弄熱早已做好的飯菜，陪坐在飯桌邊，幫丈夫添飯、倒茶等。

巖村暢子自從1998年到2023年，四分之一世紀間不停地進行「食DRIVE」調查。她的調查對象是1960年以後出生，在東京以及郊區生育孩子的已婚女性，因為這年代以後的日本人在價值觀方面跟傳統日本人很不一樣了。其背景是整個社會的變化。

當她們成年的時候（1980年代以後）日本社會不僅已經很富裕，而且在很大程度上西化、都市化了。比方説，只有在每個社區都有了超市、便利店以後，方才可能叫孩子們去買自己想吃的東西。至於相機拍到的飯桌，則無例外是西式高桌子。日本普通家庭開始過桌椅生活是1960年代以後的事情。比方説我1911年出生的姥姥，她直到1986年去世以前，一輩子都在榻榻米上擺矮桌子，跪坐著吃飯的。