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TNL+ 2023/10/05,
科學

專家談2023諾貝爾物理獎得主：「阿秒」是什麼概念？極短光脈衝又是什麼？新技術的影響有多深遠？

專家談2023諾貝爾物理獎得主：「阿秒」是什麼概念？極短光脈衝又是什麼？新技術的影響有多深遠？
Photo Credit: The Nobel Prize官網

我們想讓你知道的是

阿秒是什麼概念？極短光脈衝又是什麼？得獎的3位科學家達成了什麼樣的研究成果讓自己獲得桂冠？其所帶來的漣漪又會對我們的日常造成什麼影響？《關鍵評論網》邀請到清華大學電機工程系副教授陳明彰，來為我們解答本次獲獎研究的開創性。

今（2023）年的諾貝爾物理學獎得主已在昨（3）日揭曉，由法國學者亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）、匈牙利－奧地利學者克勞斯（Ferenc Krausz），以及法國－瑞典學者呂利耶（Anne L'Huillier）三人共同獲得獎項。這三位科學家達成了什麼樣的研究成果讓自己獲得桂冠？其所帶來的漣漪又會對我們的日常造成什麼影響？《關鍵評論網》邀請到清華大學電機工程系副教授陳明彰，來為我們解答本次獲獎研究的開創性。

阿秒是什麼概念？極短光脈衝又是什麼？

根據諾貝爾獎官網，這三位學者之所以獲得獎項，在於其研究為人類提供探索原子和分子內電子世界的新工具。他們展現了一種方法，能產生以「阿秒」（attosecond）為計算單位的極短光脈衝，可用於測量電子移動或能量改變的快速過程。

等等，這樣的描述似乎讓人有聽沒有懂，阿秒是什麼概念？極短光脈衝又是什麼？

陳明彰說：「如果要看人類的心跳的話，我們看的是每『秒』跳幾下，人類的世界大約是用秒來看各種動態改變。但是對於處在奈米結構、原子或分子世界的電子來說它非常輕，基本上是用『阿秒』在計算。也就是說電子從A狀態躍遷到B狀態，所需要的時間是以阿秒來計算。」

陳明彰接著解釋，所謂「阿秒」是10-18秒，電子的世界需要用到這麼精細的計算單位。而本次三位諾貝爾獎得主的研究成果提供了一個新技術，讓人類可以清楚觀察到被解析很好的電子動態。

至於「極短光脈衝」又是什麼呢？事實上，「持續時間超短的光」就叫做「脈衝光」（pulse light）。我們可以簡單理解成一個閃光燈從打開到熄滅，中間只需要10-18秒。

有了極短光脈衝，電子的活動無所遁形

陳明彰說：「假設在暗室中，有一個電子以非常快的速度在動，如果閃光燈打開到熄滅的時間不夠短，你看到的影像會是模糊不清的，但若是達到阿秒解析度，那你可以很清楚看到閃光燈開啟的當下，電子的位置在哪裡。」而這些清楚的單一影像串連起來，便能觀察到電子的動態活動，就像電影一樣。

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