《經濟學的思考方式》：沒有什麼事情比增加財富更能拯救人的生命了

文：湯瑪斯・索維爾（Thomas Sowell）

「非經濟」價值

留意那些將重大議題道德化的人；凡事冠以道德之名，要比面對鐵一樣的事實容易得多。 ——前《紐約時報》資深記者 約翰・科里（John Corry）

雖然經濟學提供我們許多深刻的洞見，讓我們更容易識破一些聽起來不錯但卻經不起推敲的流行觀念，但經濟學還是被稱為「沈悶的科學」（the dismal science），因為在世界的組織方式上，它潑了許多看起來很有吸引力且令人興奮，但實際上異常荒謬的觀點一盆冷水。當一些受人喜愛的計畫或理論，被認為在經濟學上是胡說八道時，它們可以利用的最後一個庇護方法就是大聲宣稱：「經濟學是很不錯，但是我們還需要考慮一些非經濟價值。」想必，應該就是指那些凌駕於極端物質主義之上的，價值更大、更高尚的東西。

當然，非經濟價值確實存在。事實上，所有的價值都是非經濟層面的。經濟學本身並沒有什麼價值。它只是衡量一種價值與另一種價值的方式之一。經濟學也不會說，你應該盡可能地賺更多的錢。許多經濟學教授本人能在私有產業賺更多的錢。許多擁有槍械知識的人，若在一個犯罪組織中擔任殺手，將賺到更多的錢。但是，經濟學不會驅使你做出這種選擇。

自由放任主義經濟學之父亞當・斯密曾將自己的一大部分錢拿出來，捐贈給遭遇不幸的人，但是他做的非常低調，直到他去世後，人們在研究他的個人檔案時才發現了這件事。十九世紀的著名貨幣經濟學家、職業銀行家亨利・桑頓（Henry Thornton），在結婚之前定期地將自己年收入的一半以上捐獻出來，而在他需要養家糊口之後，他仍捐了一大筆錢給人道主義運動，其中包括反奴運動。

紐約市第一批公共圖書館，並不是由政府建立的，而是企業家卡內基建立的，他還建立了以他名字命名的基金會和大學。洛克斐勒同樣也創建了以他名字命名的基金會以及芝加哥大學，同時他還設立了很多慈善事業機構。在世界的另一端，位於孟買的塔塔研究機構是由印度大企業家塔塔建立的，它是一個學術型企業。印度另一家大型企業家族伯拉（Birlas）則在印度各地建立了無數宗教和社會機構。

在世界各地眾多人的眼中，美國是資本主義的典範，它有數百家由私人捐款建立的大學、醫院、基金會、圖書館、博物館以及其他機構，全世界獨一無二。在這些捐贈者中，許多人在市場上賺了錢後，將他們大部分（有時是絕大部分）的收入捐出來幫助其他人。二○○七年，《富比士》雜誌列出了六位個人慈善捐款數額達到數十億的美國人。在這些捐款中，最大的一筆出自比爾・蓋茲，金額高達四百二十億美元，占他收入的四十二％。而占個人收入比例最大的一筆捐款出自美國億萬富翁高登・摩爾（Gordon Moore），占比高達六十三％。美國捐贈給慈善事業的錢在國民產出中所占的比例，是瑞典、法國或日本的三倍多。

一方面，市場是分配具多種用途的稀有資源的一種機制；另一方面，人們也能自己選擇將所得的財富用來做什麼。

對非經濟價值的高談闊論，經常可以歸結為某些人不想把他們自己的價值觀與其他事情進行比較。如果他們正在拯救莫諾湖（Mono Lake），或是在保護一些歷史建築，他們就不願權衡因此會付出的成本——也就是說，與同樣資源可以用來做的其他事情進行權衡比較。對這樣的人來說，思考拯救莫諾湖或保護歷史建築花費的錢，可以讓多少第三世界國家的兒童接種疫苗以對抗致命性疾病，是毫無意義的。按照這種看待世界的方式，我們應該替這些孩子接種疫苗，並且還要拯救莫諾湖及保護歷史建築——同時還要做無數其他的事情。

對於那些以這種方式思考或做出反應的人來說，經濟學充其量也不過是阻礙人們做他們想做的事情的令人討厭的東西。最糟糕的是，經濟學被認為是一種過於狹隘的（如果不是道德扭曲的話）看待世界的方式。對經濟學的這種譴責是出於這一基本事實：即經濟學研究的是如何利用具多種用途的稀有資源的問題。如果沒有稀少性限制迫使我們做出不想面對的選擇或是權衡，我們可能會活得更開心。在有記載的數千年歷史中，沒有限制的世界並不存在。

政治有時被稱為「可能性的藝術」，但是這名號更適合經濟學。政治允許人們投票贊成不可能的事情，這也是政客通常會比經濟學家更受歡迎的原因之一，因為經濟學家時刻提醒人們沒有免費的午餐，除了權衡取捨外，並沒有其他的「解決辦法」。在人們生活的現實世界中，權衡取捨無法避免，並且人類還要在這樣的世界裡繼續生活好幾個世紀。即使我們拒絕做出選擇，當我們用完所有本可以用來做重要事情的資源時，環境就會為我們選擇，除非我們不嫌麻煩，自己對資源進行權衡取捨。

拯救生命

針對非經濟價值最強有力的論點，也許在於它們涉及人的生命。許多成本高昂的法律、政策或計策，設計初衷是為了保護大眾遠離致命危害，這些法律的論點是，「如果能拯救哪怕一個人的生命」花費多大的成本都是值得的。雖然這種言論在道德和感情上有著強烈的號召力，但是在稀有資源具有多種用途的世界裡，它是經不起推敲的。

稀有資源的多種替代性用途之一是用另一種方式拯救人的生命。沒有什麼事情比增加財富更能拯救人的生命了。一場大地震使美國加州的十二個人失去了生命，但是若發生在不太富裕的國家，則可能導致幾百人喪生，在貧窮國家甚至可能導致幾千人死亡。更多的財富使得美國加州的建築物、橋樑和其他設施，能承受比貧窮國家的類似設施大得多的壓力。在加州地震中受傷的人，也能更迅速地被送往醫院，這些醫院有更多的設備，具有更多更專業的醫護人員。這只是財富拯救生命的眾多方式之一。