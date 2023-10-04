曼谷知名百貨公司驚傳槍擊，槍手年僅14歲死者為中國和緬甸籍

（中央社）泰國曼谷市中心一間知名百貨公司昨天（3日）下午驚傳槍響，事發後百貨公司外擠滿驚魂未定的工作人員和民眾，有人很快從逃生出口離開，也有人則被困在百貨公司內1個多小時直到警方抓到嫌犯。

3日下午約4時多位於市中心的暹羅百麗宮（Siam Paragon）傳出槍響，事發後百貨公司的工作人員和警察立刻封鎖現場，百貨公司附近的空地和天橋，擠滿了驚魂未定從現場逃出的工作人員和民眾，其中一名工作人員告訴中央社，他們不在槍響發生的那層樓工作，但聽到槍響後，一群人立刻逃出百貨公司。

來自緬甸的Zin Myat OO和Santosh在4樓的餐廳工作，兩人說聽到20幾聲槍響，當下立刻蹲下尋找遮蔽物，餐廳經理隨後讓他們從緊急逃生出口離開，「聽到槍聲時雖然有點害怕，但還可以應對」。

Photo Credit：中央社 泰國曼谷市中心的百貨公司暹羅百麗宮3日下午發生槍擊案，警方封鎖現場，百貨公司內空無一人

Photo Credit：中央社 警方和工作人員疏散百貨公司內的民眾。

不過，不是所有人都幸運地可以立刻逃出百貨公司，有民眾就被困在百貨公司內，直到警察抓到嫌犯為止。

泰國民眾Tai表示，槍響時他正在咖啡店喝咖啡，突然傳來槍聲，工作人員立刻關上門，讓咖啡店內的民眾蹲下躲在桌子或櫃子後面，由於咖啡店的玻璃是透明的，他當時的確感到害怕，但只能盡量保持冷靜，咖啡店內的民眾也都保持鎮定，安靜地待著，直到確定警方抓到嫌犯，工作人員才開門讓大家離開。

Photo Credit：中央社 數輛救護車在百貨公司外待命。

Tai也說，當下他並不知道發生什麼事情，是用手機看社群媒體才知道最新進度，他也用手機隨時和自己在媒體工作的哥哥保持聯繫，他估計在咖啡店內困了1個多小時才離開。

不過像是Tai這樣冷靜的民眾並不多，多數被困在百貨公司內1個多小時的民眾多半臉色鐵青，有的甚至眼眶含淚，都不願意接受記者訪問。

Photo Credit：中央社 警方將百麗宮現場封鎖，媒體只能隔著玻璃門拍攝裡面的狀況。

Photo Credit：中央社 從百貨公司內逃出的工作人員驚魂未定聚集在附近的天橋上。

槍手年僅14歲，死者2人為中國和緬甸籍

在大約5時15分左右，曼谷市警局的特勤小組在百貨公司內逮捕了14歲的槍手，槍手隨即向警方投降，並被送到鄰近的警局偵訊。

晚間7時45分，曼谷市警局通報死傷共7人，死亡2人、受傷5人，兩名死者分別為中國籍和緬甸籍，受傷的5人包括3名泰國人、1名中國人和1名寮國人。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）晚間在警察總長托薩（Torsak Sukwimon）陪同下到現場了解狀況，不過賽塔沒有接受媒體訪問就離去，而由托薩向媒體說明狀況。

泰國外交部表示，正和相關的大使館密切聯繫，提供受害者以及受害者家屬一切必要的協助。

民族報（The Nation）報導，14歲的槍手向警方表示，因為他覺得有人要攻擊他，所以才掏槍反擊。

Photo Credit：中央社 警察總長托薩（Torsak Sukwimon）晚間到場了解狀況後接受媒體訪問。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒