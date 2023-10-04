曼谷知名百貨公司驚傳槍擊，槍手年僅14歲死者為中國和緬甸籍
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3日下午約4時多位於曼谷市中心的暹羅百麗宮（Siam Paragon）傳出槍響，事發後百貨公司的工作人員和警察立刻封鎖現場，百貨公司附近的空地和天橋，擠滿了驚魂未定從現場逃出的工作人員和民眾，其中一名工作人員告訴中央社，他們不在槍響發生的那層樓工作，但聽到槍響後，一群人立刻逃出百貨公司。
（中央社）泰國曼谷市中心一間知名百貨公司昨天（3日）下午驚傳槍響，事發後百貨公司外擠滿驚魂未定的工作人員和民眾，有人很快從逃生出口離開，也有人則被困在百貨公司內1個多小時直到警方抓到嫌犯。
3日下午約4時多位於市中心的暹羅百麗宮（Siam Paragon）傳出槍響，事發後百貨公司的工作人員和警察立刻封鎖現場，百貨公司附近的空地和天橋，擠滿了驚魂未定從現場逃出的工作人員和民眾，其中一名工作人員告訴中央社，他們不在槍響發生的那層樓工作，但聽到槍響後，一群人立刻逃出百貨公司。
來自緬甸的Zin Myat OO和Santosh在4樓的餐廳工作，兩人說聽到20幾聲槍響，當下立刻蹲下尋找遮蔽物，餐廳經理隨後讓他們從緊急逃生出口離開，「聽到槍聲時雖然有點害怕，但還可以應對」。
不過，不是所有人都幸運地可以立刻逃出百貨公司，有民眾就被困在百貨公司內，直到警察抓到嫌犯為止。
泰國民眾Tai表示，槍響時他正在咖啡店喝咖啡，突然傳來槍聲，工作人員立刻關上門，讓咖啡店內的民眾蹲下躲在桌子或櫃子後面，由於咖啡店的玻璃是透明的，他當時的確感到害怕，但只能盡量保持冷靜，咖啡店內的民眾也都保持鎮定，安靜地待著，直到確定警方抓到嫌犯，工作人員才開門讓大家離開。
Tai也說，當下他並不知道發生什麼事情，是用手機看社群媒體才知道最新進度，他也用手機隨時和自己在媒體工作的哥哥保持聯繫，他估計在咖啡店內困了1個多小時才離開。
不過像是Tai這樣冷靜的民眾並不多，多數被困在百貨公司內1個多小時的民眾多半臉色鐵青，有的甚至眼眶含淚，都不願意接受記者訪問。
槍手年僅14歲，死者2人為中國和緬甸籍
在大約5時15分左右，曼谷市警局的特勤小組在百貨公司內逮捕了14歲的槍手，槍手隨即向警方投降，並被送到鄰近的警局偵訊。
晚間7時45分，曼谷市警局通報死傷共7人，死亡2人、受傷5人，兩名死者分別為中國籍和緬甸籍，受傷的5人包括3名泰國人、1名中國人和1名寮國人。
泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）晚間在警察總長托薩（Torsak Sukwimon）陪同下到現場了解狀況，不過賽塔沒有接受媒體訪問就離去，而由托薩向媒體說明狀況。
泰國外交部表示，正和相關的大使館密切聯繫，提供受害者以及受害者家屬一切必要的協助。
民族報（The Nation）報導，14歲的槍手向警方表示，因為他覺得有人要攻擊他，所以才掏槍反擊。
新聞來源
- 泰國曼谷百貨公司槍響 民眾逃出驚魂未定[影]（中央社）
- 曼谷百貨公司槍擊案 死者2人為中國和緬甸籍（中央社）
- 泰國曼谷購物中心槍擊案 中國人1死1傷（中央社）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%