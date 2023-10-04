當《BBC》記者收到求救電話，她思索：「為何還是有越南年輕女子爬上卡車試圖越境？」
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上週，有六名女性在法國被困在一輛卡車的冷凍櫃，其中四位是越南公民，兩位是伊拉克公民，他們在狹窄的空間裡待了十幾個小時，最後是由《英國廣播公司》（BBC）記者收到求救訊息，經聯繫到法國警方而將她們救出，這件事也讓人回想起發生2019年10月23日，有39名越南人在英國艾塞克斯郡一輛卡車冷凍櫃中窒息身亡。
上週，有六名女性在法國被困在一輛卡車的冷凍櫃，其中四位是越南公民，兩位是伊拉克公民，他們在狹窄的空間裡待了十幾個小時，最後是由《英國廣播公司》（BBC）記者收到求救訊息，經聯繫到法國警方而將她們救出。
一通從法國打給《BBC》記者的求救電話
《BBC中文網》報導，法國索恩河畔自由城法院公共檢察官Laetitia Francart表示，這些女子進入該卡車時，以為這輛愛爾蘭註冊車輛可能會運送她們去英格蘭，但卡車其實是將一批香蕉運送到敦克爾克，之後會前往義大利。
當這些女性查看手機定位時發現行車方向非預期時，她們開始恐慌也發生呼吸困難的狀況，其中一名女性便聯繫了《BBC》的越南裔記者Khue B Luu。
《衛報》報導，《BBC》記者Khue B Luu再接到一個未知號碼的求救訊息後，她最終和車內的人取得聯繫，傳訊者並傳送所處環境的訊息和影片，顯示她們是在一個黑暗的隔間，旁邊有一落落裝有水果的箱子。Khue B Luu隨後聯繫新聞部同事及居住在法國的記者，法國記者也聯繫到了警方。同時，卡車司機也因聽到有人說話的聲音，便在某處停車並報警。法國警方最終把得到的資訊與該卡車連結起來，並在調查車輛時發現藏在卡車冷凍櫃中的六名女子。
Khue B Luu表示，接到求救電話時，她想到的是2019年39名越南公民在英國艾塞克斯郡（Essex）的一輛卡車冷凍櫃中窒息而死，報導中她寫到：「在2019年艾塞克斯郡發生39人死亡的慘劇後，為什麼還是有越南的年輕女子爬上卡車試圖越境？對此，我找不到確切的答案。」
2019年艾塞克斯郡的悲劇
2019年10月23日，英國艾塞克斯郡一輛卡車冷凍櫃中發現的39具屍體，他們是持中國假護照的越南人，經人蛇集團安排而偷渡到英國，卻因躲避在過於擁擠的卡車冷凍櫃中窒息身亡。
在這39名死者中，包括28名男子、8名婦女和3名孩童，其中約一半來自越南中北部的義安省，當時卡車司機Marius Mihai Draghici被以39項過失殺人以及共謀販運人口等罪名控告，而在今年7月，這名國籍為羅馬尼亞的卡車司機被判處12年以上有期徒刑。
當時這些計畫前往英國的越南人，每人被收取約1萬6770美元的費用，然而在運送過程中，因貨櫃溫度超過華氏100度（約攝氏37.78度）而發生窒息。過程中，這些越南人曾試圖用金屬桿鑿洞，而在他們傳給家人的訊息中也提到面臨呼吸困難時的絕望。檢察官Bill Emlyn Jones今年7月表示，這些越南人無路可逃，也沒有人聽到他們的哭聲，最後幾個小時「一定經歷了難以想像的痛苦」。
根據《觀察家報》（Observer）的調查，許多走私和販運集團是利用塞爾維亞和羅馬尼亞用作越南勞工前往歐洲的門戶，這些集團利用客工簽證計劃將大量越南勞工送到東歐，他們有些在工廠和建築工地遭剝削，部分勞工被會跨越陸地邊界前往歐盟，並最終運往英國，而在整個過程中，越南勞工極有可能會陷入強迫勞動或債役，通常要支付高達3萬英鎊前往英國的費用，而倘若那39人安全抵達，也多是人在美甲店、餐廳和大麻農場工作以償還給人蛇的債務。
延伸閱讀
新聞來源
- Six women rescued from back of lorry in France after texts to reporter（衛報）
- Six female migrants trapped in French food lorry call BBC in London（National News）
- Smuggler sentenced for the deaths of 39 Vietnamese migrants who suffocated in a hot truck going to the UK（福斯新聞）
- Revealed: the secret ‘forced labour’ migration route from Vietnam to the UK（衛報）
- BBC記者緊急關頭助營救偷渡客，藏匿冷藏車內的六名女子逃過一劫（BBC中文網）
- Observer: Serbia and Romania used as gateways to Europe for smuggling gangs（觀察家報）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。