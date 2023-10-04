當《BBC》記者收到求救電話，她思索：「為何還是有越南年輕女子爬上卡車試圖越境？」

上週，有六名女性在法國被困在一輛卡車的冷凍櫃，其中四位是越南公民，兩位是伊拉克公民，他們在狹窄的空間裡待了十幾個小時，最後是由《英國廣播公司》（BBC）記者收到求救訊息，經聯繫到法國警方而將她們救出。

一通從法國打給《BBC》記者的求救電話

《BBC中文網》報導，法國索恩河畔自由城法院公共檢察官Laetitia Francart表示，這些女子進入該卡車時，以為這輛愛爾蘭註冊車輛可能會運送她們去英格蘭，但卡車其實是將一批香蕉運送到敦克爾克，之後會前往義大利。

當這些女性查看手機定位時發現行車方向非預期時，她們開始恐慌也發生呼吸困難的狀況，其中一名女性便聯繫了《BBC》的越南裔記者Khue B Luu。

《衛報》報導，《BBC》記者Khue B Luu再接到一個未知號碼的求救訊息後，她最終和車內的人取得聯繫，傳訊者並傳送所處環境的訊息和影片，顯示她們是在一個黑暗的隔間，旁邊有一落落裝有水果的箱子。Khue B Luu隨後聯繫新聞部同事及居住在法國的記者，法國記者也聯繫到了警方。同時，卡車司機也因聽到有人說話的聲音，便在某處停車並報警。法國警方最終把得到的資訊與該卡車連結起來，並在調查車輛時發現藏在卡車冷凍櫃中的六名女子。

Khue B Luu表示，接到求救電話時，她想到的是2019年 39名越南公民在英國 艾塞克斯郡（Essex） 的一輛卡車冷凍櫃中窒息而死，報導中她寫到：「 在2019年艾塞克斯郡發生39人死亡的慘劇後，為什麼還是有越南的年輕女子爬上卡車試圖越境？對此，我找不到確切的答案。」

2019年艾塞克斯郡的悲劇

2019年10月23日，英國艾塞克斯郡一輛卡車冷凍櫃中發現的39具屍體，他們是持中國假護照的越南人，經人蛇集團安排而偷渡到英國，卻因躲避在過於擁擠的卡車冷凍櫃中窒息身亡。

在這39名死者中，包括 28名男子、8名婦女和3名孩童，其中約一半來自越南中北部的義安省，當時 卡車司機 Marius Mihai Draghici 被以39項過失殺人以及共謀販運人口等罪名控告，而在今年7月，這名國籍為 羅馬尼亞的卡車司機被判處12年以上有期徒刑。

Photo Credit: GettyImages 2019年10月28日，時任英國首相強森在位於格雷斯的議會（Thurrock Council）外獻花，代表向39名越南死者致意。

當時這些計畫前往英國的越南人，每人被收取約1萬6770美元的費用，然而在運送過程中，因貨櫃溫度超過華氏100度（約攝氏37.78度）而發生窒息。過程中，這些越南人曾試圖用金屬桿鑿洞，而在他們傳給家人的訊息中也提到面臨呼吸困難時的絕望。檢察官 Bill Emlyn Jones今年7月 表示，這些越南人無路可逃，也沒有人聽到他們的哭聲，最後幾個小時「一定經歷了難以想像的痛苦」。

根據《 觀察家報》（Observer）的調查，許多走私和販運集團是利用塞爾維亞和羅馬尼亞用作越南勞工前往歐洲的門戶，這些集團利用客工簽證計劃將大量越南勞工送到東歐，他們有些在工廠和建築工地遭剝削，部分勞工被會跨越陸地邊界前往歐盟，並最終運往英國，而在整個過程中，越南勞工極有可能會陷入強迫勞動或債役，通常要支付高達3萬英鎊前往英國的費用，而倘若那39人安全抵達，也多是人在美甲店、餐廳和大麻農場工作以償還給人蛇的債務。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒