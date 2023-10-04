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2023/10/04,
運動

杭州亞運10/4賽事一覽：拳擊賴主恩、甘家葳分頭爭金，龍舟隊男子200公尺登場

杭州亞運10/4賽事一覽：拳擊賴主恩、甘家葳分頭爭金，龍舟隊男子200公尺登場
台灣拳擊選手賴主恩（圖）3日在杭州亞運拳擊男子63.5公斤級四強賽中戰勝伊拉克選手，成功取得金牌戰門票，巴黎奧運門票也一併到手。他在賽後將雙手疊於胸前向眾人致意。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

過去台灣拳擊隊史亞運唯一1金是由張羅普在1958年東京亞運所拿下，甘家葳、賴主恩今日將挑戰隊史睽違65年再有金牌入袋，而林郁婷、陳念琴則將在女子57公斤、66公斤級4強賽出擊。

（中央社）提前獲得巴黎奧運門票的台灣拳擊選手賴主恩、甘家葳，今（4）日將在拳擊男子63.5公斤級、71公斤級分頭爭金，而龍舟隊也將展開首日賽程，期待能台灣搶下獎牌。

過去台灣拳擊隊史亞運唯一1金是由張羅普在1958年東京亞運所拿下，甘家葳、賴主恩今日將挑戰隊史睽違65年再有金牌入袋，而林郁婷、陳念琴則將在女子57公斤、66公斤級4強賽出擊。

上屆雅加達亞運帶回2金1銀的台灣龍舟隊，今日也將亮相，在男子200公尺項目登場，期待能添得獎牌。

軟網項目今日將發出2面金牌，台灣男、女團將先在4強賽出賽，期待能前進決賽，力拚金牌。

台灣男籃昨（3）日擊敗日本隊後，連2屆闖進4強，今日將與約旦爭奪決賽入場券。

射箭部分，今日將展開反曲弓、複合弓混合團體8強賽，陳怡瑄上屆與潘宇平拿下複合弓混團金牌，這次改搭張正韋，將尋求衛冕。

至於「師徒檔」雷千瑩、湯智鈞連2屆亞運反曲弓混團攜手，同樣將力拚佳績。

根據愛爾達體育家族，以下為台灣代表隊今日賽程預告：

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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