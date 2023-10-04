杭州亞運10/3中華隊戰績：甘家葳、賴主恩拳擊奧運門票到手，男籃勝日本晉級4強，棒球擊退香港闖進複賽
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台灣羽球一姐戴資穎昨天在女單32強展現超凡身手，全場僅讓蒙古女將蒙克塞特格拿下4分，輕鬆拿下16強入場券。拳擊部分甘家葳稍早率先晉級金牌戰，成為台灣首名搶下巴黎奧運門票的男子拳擊選手，賴主恩隨後也加入甘家葳行列。
《中央社》報導，杭州亞運台灣代表隊昨（3）日靠著拳擊女子好手吳詩儀拿下1銅，男子拳擊好手甘家葳、賴主恩都闖進金牌戰；男籃以85比66擊退日本，勇闖4強；棒球隊擊退香港，帶1勝闖進複賽。截至昨晚10時為止，台灣代表隊累積12金10銀18銅，獎牌榜暫居第6名。
【圍棋】
亞運台灣圍棋男團不敵日本，無緣銅牌
（中央社）台灣圍棋男團昨天由許皓鋐領軍，與日本隊爭奪杭州亞運圍棋團體賽銅牌，最終僅由許皓鋐拿下團隊唯一1勝，最終以1比4落敗，以第4名作收。
圍棋男團銅牌戰上午登場，台灣隊派出許皓鋐、賴均輔、王元均、許家元、徐靖恩，分別對戰日本隊關航太郎、芝野虎丸、一力遼、佐田篤史與井山裕太。
【棒球】
亞運棒球台灣15比0扣倒香港，預賽全勝晉級
（中央社）杭州亞運棒球項目台灣隊昨天與香港交手，業餘好手立大功，先發投手賴柏瑋繳5局無失分好投，楊振裕則是包辦4打點，最終台灣以15比0擊敗香港，預賽3場全勝，帶1勝晉級複賽。
被稱為近3屆亞運最強的台灣棒球隊與資格賽排名第1的泰國隊，以及韓國、香港分在預賽B組，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。台灣隊1日在預賽首戰以12比1擊敗泰國隊，前天則是4比0力克強敵韓國隊。
台灣隊昨天與香港隊交手，1局上就進帳分數，楊振裕選到保送後，吳念庭敲出安打，接著林立再選保送形成滿壘，李灝宇擊出高飛犧牲打攻下第1分，林子豪再補上1打點安打，取得2比0領先。
台灣隊於3局上再度開啟攻勢，楊振裕選到保送、吳念庭遭觸身球後，林立擊出中外野飛球遭接殺，不過壘上跑者積極跑壘攻占二、三壘，林子豪再敲安打帶有2分打點；4局上楊振裕擊出1打點內野安打，將比分擴大至5比0領先。
5局上林立敲二壘安打後，李亦崴代打敲安打送回1分，靠著對方失誤再得1分，滿壘時楊振裕更是一棒敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，以10比0領先；6局上台灣再灌進5分，終場就提前6局以15比0奪勝。此戰楊振裕2打數敲出2支安打，選到3次保送，上壘率百分百，包辦4分打點。
此戰先發投手合庫「銀行員」賴柏瑋對上香港隊的「消防員」梁家豪，賴柏瑋主投5局僅被敲出1支安打，投2次四死球、4次三振，沒有失分奪下勝投；不過香港隊梁家豪僅先發投1局失2分。
【射箭】
亞運射箭個人賽，張正韋邱意晴8強止步
（中央社）杭州亞運射箭個人賽8強賽昨天登場，複合弓小將張正韋以144比147不敵韓國選手楊宰原，反曲弓女將邱意晴遭遇頭號種子、韓國好手林是見，最終以2比6落敗，雙雙無緣4強。
19歲台灣小將張正韋亞運初體驗表現，讓人眼睛一亮，複合弓資格賽飆出711分，高居第2，個人賽連過2關、闖進8強賽，昨天碰上韓國選手楊宰原。
複合弓個人賽採總分制，每名射手在每回合各射3箭，5回合結束後以總分較高的一方獲勝，張正韋首局一度29比28領先，對手次局手感逐漸升溫，從第2局起連續飆出11支10分箭，張正韋最終總分以144比147落敗，止步8強，接下來將續拚男團、混雙賽事。
談到對手10分箭連發，張正韋接受《中央社》記者訪問時表示，並未特別注意，當下專注在調整自己狀況，想辦法適應場上的環境。
張正韋8強賽全場射出9支10分箭，只是對手表現更勝一籌，對於自身表現，張正韋直呼很滿意，「因為後面有把自己的狀況拉回來」。
另外，身為反曲弓個人賽台將最後希望的邱意晴，今天在8強賽登場，對手為20歲韓國好手林是見，今年曾拿下世錦賽混雙金牌、射箭世界盃年終總決賽個人賽銅牌，這次亞運資格賽更射下678分高居第1。
反曲弓個人賽每人每回合各射3支箭，分數較高一方取得2分積分，先獲得6分積分者拿下勝利。
林是見今天表現依舊穩健，開賽就以28比25搶下首局，儘管邱意晴隨後以29比28扳回一城，但林是見以29比25搶下第3局，第4局再以連續3支10分箭收尾，邱意晴最終以積分2比6敗下陣來。
【羽球】
王子維不敵東奧銅牌，亞運羽球男單32強止步
（中央社）台灣「羽球王子」王子維昨天在杭州亞運男單32強迎戰東京奧運銅牌、印尼名將金廷，王子維歷經兩局苦戰，以16比21、11比21不敵對手，吞下對戰7連敗。
杭州亞運羽球個人賽共有64籤，昨天進行第2輪32強賽事，世界排名第25的台灣好手王子維在男單首輪抽到長籤輪空，昨天首戰面對大會頭號種子、世界排名第2的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。
賽前王子維和金廷生涯9度交鋒，王子維以2勝7負陷入對戰劣勢，且近6次交鋒都吞敗，不過昨天王子維首局表現不俗、一路緊咬比數，可惜在局末16比18落後時連丟3分，先以16比21棄守。
次局開賽雙方一度戰成6比6平，無奈隨後王子維遭遇亂流連失5分、氣勢大跌，在一路落後下再以11比21吞敗，無緣16強。
兩局只讓對手拿4分，戴資穎亞運女單晉級16強
（中央社）台灣羽球一姐戴資穎昨天在杭州亞運女單32強展現超凡身手，全場僅讓蒙古女將蒙克塞特格拿下4分，僅用19分鐘就以21比2、21比2直落二橫掃對手，輕鬆拿下16強入場券。
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
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一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。