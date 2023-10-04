杭州亞運10/3中華隊戰績：甘家葳、賴主恩拳擊奧運門票到手，男籃勝日本晉級4強，棒球擊退香港闖進複賽

《中央社》報導，杭州亞運台灣代表隊昨（3）日靠著拳擊女子好手吳詩儀拿下1銅，男子拳擊好手甘家葳、賴主恩都闖進金牌戰；男籃以85比66擊退日本，勇闖4強；棒球隊擊退香港，帶1勝闖進複賽。截至昨晚10時為止，台灣代表隊累積12金10銀18銅，獎牌榜暫居第6名。

【圍棋】

亞運台灣圍棋男團不敵日本，無緣銅牌

（中央社）台灣圍棋男團昨天由許皓鋐領軍，與日本隊爭奪杭州亞運圍棋團體賽銅牌，最終僅由許皓鋐拿下團隊唯一1勝，最終以1比4落敗，以第4名作收。

圍棋男團銅牌戰上午登場，台灣隊派出許皓鋐、賴均輔、王元均、許家元、徐靖恩，分別對戰日本隊關航太郎、芝野虎丸、一力遼、佐田篤史與井山裕太。

【棒球】

亞運棒球台灣15比0扣倒香港，預賽全勝晉級

（中央社）杭州亞運棒球項目台灣隊昨天與香港交手，業餘好手立大功，先發投手賴柏瑋繳5局無失分好投，楊振裕則是包辦4打點，最終台灣以15比0擊敗香港，預賽3場全勝，帶1勝晉級複賽。

被稱為近3屆亞運最強的台灣棒球隊與資格賽排名第1的泰國隊，以及韓國、香港分在預賽B組，分組前2名晉級超級循環賽制複賽。台灣隊1日在預賽首戰以12比1擊敗泰國隊，前天則是4比0力克強敵韓國隊。

台灣隊昨天與香港隊交手，1局上就進帳分數，楊振裕選到保送後，吳念庭敲出安打，接著林立再選保送形成滿壘，李灝宇擊出高飛犧牲打攻下第1分，林子豪再補上1打點安打，取得2比0領先。

台灣隊於3局上再度開啟攻勢，楊振裕選到保送、吳念庭遭觸身球後，林立擊出中外野飛球遭接殺，不過壘上跑者積極跑壘攻占二、三壘，林子豪再敲安打帶有2分打點；4局上楊振裕擊出1打點內野安打，將比分擴大至5比0領先。

5局上林立敲二壘安打後，李亦崴代打敲安打送回1分，靠著對方失誤再得1分，滿壘時楊振裕更是一棒敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，以10比0領先；6局上台灣再灌進5分，終場就提前6局以15比0奪勝。此戰楊振裕2打數敲出2支安打，選到3次保送，上壘率百分百，包辦4分打點。

此戰先發投手合庫「銀行員」賴柏瑋對上香港隊的「消防員」梁家豪，賴柏瑋主投5局僅被敲出1支安打，投2次四死球、4次三振，沒有失分奪下勝投；不過香港隊梁家豪僅先發投1局失2分。

Photo Credit: 中華奧會提供 via 中央社 杭州亞運棒球項目台灣隊3日以15比0扣倒香港，預賽以全勝之姿晉級，其中終結者潘文輝（右）在6局下登板小試身手投1個人次，飆出157公里火球、送出三振，順利關門。

【射箭】

亞運射箭個人賽，張正韋邱意晴8強止步

（中央社）杭州亞運射箭個人賽8強賽昨天登場，複合弓小將張正韋以144比147不敵韓國選手楊宰原，反曲弓女將邱意晴遭遇頭號種子、韓國好手林是見，最終以2比6落敗，雙雙無緣4強。

19歲台灣小將張正韋亞運初體驗表現，讓人眼睛一亮，複合弓資格賽飆出711分，高居第2，個人賽連過2關、闖進8強賽，昨天碰上韓國選手楊宰原。

複合弓個人賽採總分制，每名射手在每回合各射3箭，5回合結束後以總分較高的一方獲勝，張正韋首局一度29比28領先，對手次局手感逐漸升溫，從第2局起連續飆出11支10分箭，張正韋最終總分以144比147落敗，止步8強，接下來將續拚男團、混雙賽事。

談到對手10分箭連發，張正韋接受《中央社》記者訪問時表示，並未特別注意，當下專注在調整自己狀況，想辦法適應場上的環境。

張正韋8強賽全場射出9支10分箭，只是對手表現更勝一籌，對於自身表現，張正韋直呼很滿意，「因為後面有把自己的狀況拉回來」。

另外，身為反曲弓個人賽台將最後希望的邱意晴，今天在8強賽登場，對手為20歲韓國好手林是見，今年曾拿下世錦賽混雙金牌、射箭世界盃年終總決賽個人賽銅牌，這次亞運資格賽更射下678分高居第1。

反曲弓個人賽每人每回合各射3支箭，分數較高一方取得2分積分，先獲得6分積分者拿下勝利。

林是見今天表現依舊穩健，開賽就以28比25搶下首局，儘管邱意晴隨後以29比28扳回一城，但林是見以29比25搶下第3局，第4局再以連續3支10分箭收尾，邱意晴最終以積分2比6敗下陣來。

【羽球】

王子維不敵東奧銅牌，亞運羽球男單32強止步

（中央社）台灣「羽球王子」王子維昨天在杭州亞運男單32強迎戰東京奧運銅牌、印尼名將金廷，王子維歷經兩局苦戰，以16比21、11比21不敵對手，吞下對戰7連敗。

杭州亞運羽球個人賽共有64籤，昨天進行第2輪32強賽事，世界排名第25的台灣好手王子維在男單首輪抽到長籤輪空，昨天首戰面對大會頭號種子、世界排名第2的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。

賽前王子維和金廷生涯9度交鋒，王子維以2勝7負陷入對戰劣勢，且近6次交鋒都吞敗，不過昨天王子維首局表現不俗、一路緊咬比數，可惜在局末16比18落後時連丟3分，先以16比21棄守。

次局開賽雙方一度戰成6比6平，無奈隨後王子維遭遇亂流連失5分、氣勢大跌，在一路落後下再以11比21吞敗，無緣16強。

兩局只讓對手拿4分，戴資穎亞運女單晉級16強

（中央社）台灣羽球一姐戴資穎昨天在杭州亞運女單32強展現超凡身手，全場僅讓蒙古女將蒙克塞特格拿下4分，僅用19分鐘就以21比2、21比2直落二橫掃對手，輕鬆拿下16強入場券。