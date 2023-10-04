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TNL+ 2023/10/04,
中東

沙烏地、阿聯欲與美國簽訂「軍事共同防禦條約」，《紐約時報》：與以色列關係正常化的談判核心

沙烏地、阿聯欲與美國簽訂「軍事共同防禦條約」，《紐約時報》：與以色列關係正常化的談判核心
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國部分立法者及外交人士也質疑，拜登一旦簽署該條約，等同將美國更加複雜地與中東問題糾纏在一起，這與拜登政府近年來追尋的區域目標相互矛盾，即拜登欲重新調整美國在全球的軍事資源配置與戰略部署，讓美方相對遠離中東地區，將重心移轉至印太地區以威懾中國帶來的區域潛在威脅。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國近日有外交消息人士透露，美國正與沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）及阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates，以下簡稱阿聯）2個關係最緊密的中東盟友討論共建軍事共同防禦條約，沙烏地阿拉伯與阿聯期望透過此協議細項的擬定獲取華府更完善的軍事安全支持。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，上述中東2國皆認為，在日趨多極化（Multipolar）的國際社會中，他們的軍事結盟選擇將不再僅限於美國。「美國人不會希望看到沙烏地阿拉伯轉向其他國家尋求軍事安全合作。」沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德・沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）曾於2023年9月這般表示。

阿聯總統外交顧問加爾加希（Anwar Gargash），則將美國與中東國家共同訂定軍事共同防禦條約定調為「積極的舉措」，同時其也強調該條約從「非正式」轉向「正式」的模式對於阿聯而言至關重要，並呼籲美方應盡速達成這項「堅如鋼鐵」（Ironclad）的安全防禦協議。

《CNN》認為，美國能否與眾多波斯灣阿拉伯國家維持良好外交關係的關鍵在於，前者是否能提供沙烏地阿拉伯及阿聯更多的軍事安全保護，尤其在這些國家遭受軍事攻擊時仍能挺身而出。

《紐約時報》（The New York Times）則解讀，華盛頓當局與沙烏地阿拉伯商討的軍事共同防禦條約，恐成為後者與以色列關係正常化的談判核心，倘若該共識真的能實際運行，即代表美國總統拜登（Joe Biden）在2024年美國總統大選前取得重要的外交勝利。

為何波斯灣阿拉伯國家急切想與美國簽訂共同防禦條約？

《CNN》解釋，波斯灣阿拉伯國家近年來接連遭遇他國襲擊，沙烏地阿拉伯東部行政區布蓋格（Abqaiq）的重要煉油廠便曾於2019年9月遭空襲重創，沙國將始作俑者歸咎於伊朗及葉門（港譯「也門」）親伊朗什葉派叛軍「青年運動」（Houthi），沙烏地阿拉伯政府對此認為美國在面對這類由伊朗或其代理人發起的襲擊時缺乏應變能力。

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