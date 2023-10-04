中國恆大危機：復牌一度暴漲40%，「迴光返照」還是「利空出盡」？
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隨著恆大的崩盤，股價暴跌，也有網友稱，中國內地的投資者「躲過一劫」。事實上，恆大曾經精心設計了借殼回歸中國內地A股的計劃。
中國內地還在過國慶節假期，股市停盤，而港交所在10月3日起已開始交易。在10月2日晚，中國恆大、恆大物業在港交所公告，已向聯交所申請由10月3日上午9時正起恢復買賣公司股份。
10月3日港股開盤後，中國恆大、恆大物業強勢上揚，前者一度漲超40%，後者一度漲14%。隨後，兩股開始震蕩下跌，收盤時中國恆大漲幅仍達到28%左右，恆大物業則收盤跌3%左右。
在股市中，類似暴跌之後的暴漲，一般被認為是市場預期「利空出盡」，即當前股價之低已經充分反映所有壞消息，甚至過度反應了壞消息，那麼此時入市有機會上漲，並不代表公司層面有利好消息。
此前9月28日晚間，中國恆大集團發布公告稱，公司董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。相關消息在27日已經開始發酵，當時恆大旗下的中國恆大、恆大物業和恆大汽車分別暴跌18.99%、14.49%和20%。到28日，三支股票宣布停牌。
即便經過10月3日的大幅上漲，中國恆大的市值也僅有54.14億港幣，巔峰時期恆大的市值超過4000億元人民幣。
恆大物業
恆大系第二家上市的公司為恆大物業，2020年底在香港上市集資了158億港元，3個月後市值達到巔峰的2062億港元。10月3日後，恆大物業的市值還有61.62億港元。
值得一提的是，恆大物業的一次事件，折射出恆大集團內部的問題——2022年3月在財報審計中發現，恆大物業有134億元存款因為為第三方提供存款質押，而被銀行強制執行。而這個第三方就是其母公司恆大集團。
此後恆大物業開始內部整頓，並向第三方及恆大集團開展追償工作，並開除了所有涉及質押擔保事項的董事。但恆大集團的財務狀況使恆大物業的追償變得極為困難。而挪用資金也成為包括許家印在內的高管們可能被起訴的原因之一。
今年6月，恆大系公司公布財報，恆大物業甚至是「恆大系」三家上市公司中唯一有盈利的——2022年，實現營業收入約118.09億元，淨利潤約14.79億元。但在恆大整體2.4萬億的負債之下，實為杯水車薪。
恆大汽車
三家恆大系上市公司中，唯一沒有復牌的是恆大汽車。恆大汽車目前市值60.73億元。
短短兩年前，恆大汽車經歷過暴漲，2020年6月，恆大汽車股價僅6港元，然後突然爆發，八個月後至2021年2月最高達到72.45港元每股，漲幅超過1000%，市值衝過6400億港元，但此時恆大汽車甚至未正是開售一輛車。
而當前，恆大汽車已跌到0.56元每股，還不足巔峰時的1%。
在2019年的一場發布會上，許家印宣布造車的理念「買買買、合合合、圈圈圈、大大大、好好好」，計劃投資450億元，用3到5年從「沒人沒技術」，到「全球規模最大、實力最強的新能源汽車集團」。
彼時中文網路就有批評稱其為「蓋樓式造車」、「造勢大於造車」。
「躲過一劫」
隨著恆大的崩盤，股價暴跌，也有網友稱，中國內地的投資者「躲過一劫」——恆大曾經精心設計了借殼回歸中國內地A股的計劃。
2016年10月，恆大謀求通過借殼深深房A回歸A股的計劃浮出水面。而深深房是深圳的國資公司。
恆大為了這個計劃頗費周折，不僅把總部從廣州遷到深圳，而且引進了1300億戰略投資資金，並簽訂了對賭協議，那就是4年內要上市成功，否則要在2021年1月31日退還戰略投資者資金1300億，此外還要支付137億分紅。
最終，這個上市計劃流產，恆大不僅沒在中國內地上市，反而要背負更多負債，再疊加樓市大環境的巨變，「崩盤」時刻隨之來臨。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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