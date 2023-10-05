Essure避孕器副作用嚴重，多國女性聯手起訴製藥巨頭拜耳
我們想讓你知道的是
2020年8月，拜耳支付16億美元就美國的3.9萬宗Essure訴訟案完成和解。在英國，200名女性聲稱在植入Essure後感到疼痛，正在凖備對拜耳公司發起集體訴訟。而在澳洲，今年有超過1000名女性加入了一宗集體訴訟，聲稱這種裝置造成了痛症、痛苦和嚴重出血。
在生完第四個孩子後，43歲的凱利．帕特里夏．達．盧茲（Kelli Patrícia da Luz），等候進行永久絕育的輸卵管結扎手術已經有兩年多。這時候她接到了巴西首都巴西利亞的一家公立醫院來電。
他們給凱利提供的替代方案似乎很有吸引力。
「醫生邀請我參加一個講座，給我介紹了避孕植入裝置『Essure』。他們形容這種設備是革命性的無痛、無傷口方法，不需要停工，也不需要停止日常活動。我很快就接受了這是最好的選擇。」凱利說。
只不過，有一個缺點：她被告知，如果她後悔使用這個設備，手術將無法逆轉。移除這個設備將需要完全切除子宮。她簽署了一份免責協議。
Essure是使用一種類似筆的薄裝置通過宮腔鏡插入的植入式避孕器。醫生通常是從子宮頸插入該設備，以觀察子宮腔和輸卵管的內部開口，然後Essure就像彈簧一樣插入其中。
巴西婦產科協會聯合會（FEBRASGO）避孕委員會成員卡洛斯．波利塔諾（Carlos Politano）解釋說，這就是第一個挑戰出現的地方。
「專業人士需要極其小心地將螺旋放置在輸卵管開口處，以避免穿孔。」他說。
根據生產Essure的拜耳公司（Bayer）指，此後人體會產生一種有機癒合反應，大約在手術後三個月內永久關閉輸卵管，阻止精子和卵子的結合。
永久的副作用
然而，凱利在植入裝置之後，立刻就開始感到疼痛。
「在手術後，我出現了腸道問題、盆腔疼痛、出血、關節疼痛和劇烈的偏頭痛。此外，我還遭受了可怕的腰痛，讓我無法行走。」她說道。
2017年，有關全球多國女性遭受嚴重副作用影響的報導浮出水面。這成為Essure在全球範圍內停止使用的開始。
巴西、加拿大等國，以及整個歐盟都提前暫停了該裝置的使用。
在美國，美國聯邦食物及藥品管理局（FDA）開始提供帶有「黑盒子」警示的裝置，表明該藥物可能有嚴重的副作用，其中一些可能會「危及生命」。
隨著銷售下滑70％，製造商於2018年將該裝置從美國市場撤下，之後也在其他國家採取了同樣的措施。如今，Essure在全世界均已不再銷售。
然而，禁令卻未能改變那些已經植入該裝置的女性的日常生活。
「對Essure適應良好的人，就沒有任何變化的跡象。」波利塔諾說道。但對一部分使用者來說，永久絕育伴隨著其他的長期影響。
「我過去是一個有正常社交生活的活躍女性，但我開始經歷盆腔疼痛、嚴重的痙攣、出血、乳房和腿部疼痛，還有令人難以忍受的頭痛。」來自巴西西利亞的44歲女性麗麗安．費托薩（Liliane Feitosa）說。
她解釋說，她對鎳也產生了過敏反應——這是該裝置當中含有的一種材質——這極大地影響了她的生活質量，引起瘙癢、疼痛，還釋放令人不愉快的氣味，讓她感到自卑和孤立。
「我們被一個虛假的幻想哄騙了。你根本無法想象植入了這種裝置的女人生活會變得多麼困難。」她抱怨道。
凱利進行Essure植入手術的巴西利亞母嬰醫院背後負責的衛生機構向BBC巴西分部表示，在植入裝置時，Essure裝置已經獲得巴西衛生監管機構的授權，且已在全球範圍內使用。
該部門還表示，植入Essure裝置的患者受到公共醫療保健網絡的監測。該地區的醫護專業人員有特定的指引，去追蹤這些患者，而如果患者希望的話，也有權移除子宮。
Essure的製造商拜耳也辯稱產品安全。
「Essure的安全性得到了大量科學研究的支持。」拜耳在一份書面聲明中向BBC巴西分部指出。
該公司表示：「這些數據包括過去20年裡，由本公司和獨立研究人員進行的10項臨床研究和70多項實地觀察研究結果，涉及超過27萬名女性。」
法律鬥爭
40歲的雪莉．弗拉桑（Shelly Frazão）就接受了全面的子宮切除術，包括移除子宮、子宮頸、輸卵管，以及在2023年初的Essure裝置摘除。
「這是一次類似剖腹產的腹部手術。在我康復過程中，出現了腸沾黏（在腹腔內形成的疤痕組織帶，將器官和組織「黏」在一起），我還不得不進行另一次手術。」她說。
麗麗安（Liliane）本來也要進行同樣的手術來摘除Essure裝置，但是她發現自己的子宮中有一個三級病變，需要先進行治療。
凱利（Kelly）希望在不失去子宮的情況下摘除裝置，但是面臨進一步的併發症，不得不接受全子宮切除手術。
在美國、英國和澳洲都出現類似案件之後，這三位女性都打算起訴拜耳公司。
2020年8月，拜耳支付16億美元就美國的3.9萬宗Essure訴訟案完成和解。
在英國，200名女性聲稱在植入Essure後感到疼痛，正在凖備對拜耳公司發起集體訴訟。
而在澳洲，今年有超過1000名女性加入了一宗集體訴訟，聲稱這種裝置造成了痛症、痛苦和嚴重出血。
在給BBC巴西分部的聲明中，拜耳公司為自己的產品辯護，稱美國的法律協議僅僅反映一項商業決策。
拜耳公司指：「在美國解決的案件中，就拜耳公司一方而言，並沒有承認任何過失、錯誤或者責任。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。