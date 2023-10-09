漢堡王為何遲遲不退出俄羅斯市場？是在暗挺普亭政權嗎？
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目前，漢堡王最大競爭對手麥當勞已經成功從俄羅斯退場，當地大部分麥當勞分店是由母公司直接擁有的。此外，肯德基的母公司Yum! Brands將在該國超過100家分店，出售給了俄羅斯一家本地運營商，並在今年4月改為羅斯提克斯（Rostic）品牌。
儘管漢堡王（Burger King）的經營者一年多前就承諾退出俄羅斯，但這個來自北美的連鎖速食店，至今仍然照常開放。
擁有漢堡王在俄羅斯15%速食連鎖業務的「餐飲品牌國際公司」（Restaurant Brands International, RBI）回覆《BBC》查詢時說，有關撤資問題目前「沒有新消息可分享」。
該公司於去（2022）年3月曾公開表示，已經啟動撤出俄羅斯的程序。自從去年莫斯科入侵烏克蘭以來，西方商業公司一直面臨退出俄羅斯的壓力。
批評者指責RBI集團不放棄其俄羅斯業務的股權，是在協助「維持普亭政權」。
漢堡王是美國品牌，其母公司RBI是全球最大的速食連鎖集團之一，總部位於加拿大多倫多。
RBI稱，該公司難以撤出俄羅斯市場，是因為複雜的特許經營協議。該協議與其他三家合作伙伴簽署，在俄羅斯共同經營約800家分店。
RBI總裁大衛・席爾（David Shear）在2022年3月曾表示，漢堡王在俄羅斯的主要運營商伙伴，在莫斯科首次襲擊烏克蘭後還是「拒絕」關店。
但他補充說，該公司已經「開始了（退場）這個過程」，並開始處置其擁有的15%的所有權股份，不過需要「一些時間」。
至今，該公司承諾撤出俄羅斯已經18個月，當《BBC》詢問其退場進展時，RBI發言人回覆稱沒有新消息可以提供。
美國耶魯大學的研究團隊成員史蒂芬・田（Steven Tian 音譯）向《BBC》強調，將特許經營協議用作退場「藉口」是一個「方便的障眼法」。他說，像星巴克這樣的大集團都成功終止與俄羅斯的協議，退出了該國市場。
田先生向《BBC》批評：「他們（RBI）說他們想離開，但是拖延時間並不等於真的退出俄羅斯。在普亭入侵烏克蘭的18個月內，他們繼續在俄羅斯做生意，這就是在協助普亭政權。」
RBI發言人則說，該公司拒絕新的投資和供應鏈支持，並且自2022年初已沒有從漢堡王在俄羅斯的營運中獲利。
「做正確的事」
道德評級機構（Moral Rating Agency）創始人馬克・狄克森（Mark Dixon）反對在俄經營的公司。他呼籲RBI應該披露撤出市場的具體行動。
「該公司應該願意打破協議⋯⋯它需要接受做正確事情所帶來的法律風險。」
所謂特許經營（franchising）是一種分銷產品或服務的商業模式。建立品牌的公司作為特許經營商（franchisor），以合同的方式允許加盟商（franchisee）支付費用後經營該品牌的業務及銷售產品。
過去幾十年來，這是許多西方品牌用來進入不同國家市場的商業策略，而這些協議通常都跨越很多年。
目前，漢堡王最大競爭對手麥當勞已經成功從俄羅斯退場，當地大部分麥當勞分店是由母公司直接擁有的。此外，肯德基的母公司Yum! Brands將在該國超過100家分店，出售給了俄羅斯一家本地運營商，並在今年4月改為羅斯提克斯（Rostic）品牌。
菲爾德瑟（Fieldfisher）律師事務所合伙人大衛・龐德（David Bond）告訴《BBC》，RBI的15%股權意味著它不能僅僅「定下條件」，就要求其合作的股東們關掉俄羅斯的漢堡王分店。
他表示，特許經營商可能不願輕易放棄當初簽下的特許協議，因為這可能導致「嚴重後果」，包括因違約而被起訴，以及聲譽受損。但他認為，除了法律後果之外，假如RBI決心夠大，就沒有什麼能阻止它終止特許經營安排。
不過龐德指出，即使RBI放棄特許協議，也不一定會導致漢堡王這個品牌在俄羅斯停業，因為該國大多數的「去品牌化」案例，比如麥當勞，是通過與當地商人達成協議，讓後者放棄品牌後「換取折扣購買價」。
漢堡王在俄羅斯的經營者是誰？
在俄羅斯擁有漢堡王特許經營權的合資企業由RBI和其他三方組成：
- 俄國商人亞歷山大・科博洛夫（Alexander Kobolov）負責日常運營，並監督擁有該業務30%股份的800家餐廳。科博洛夫曾向《BBC》說過他無法、也「沒有權力」停止漢堡王在俄羅斯的運營。因為，任何關閉必須獲得業務中所有投資者的批准。他強調，他持有的股份一直遠低於控制權。
- ICU集團，一家大型烏克蘭投資公司，擁有35%股權。ICU集團向《BBC》解釋，他們對合資企業或在俄羅斯和其他特許經營協議覆蓋的國家的運營毫無控制權。該公司表示，他們「正在退出」特許經營協議，並與買家達成了協議。該公司補充說，他們選擇不參與管理合資企業，不投資其中，並且自戰爭爆發以來未收到任何股息。
- VTB Capital，是俄羅斯第二大金融機構VTB銀行的子公司，該銀行已被美國、英國和其他歐洲國家制裁。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。