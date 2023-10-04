柯文哲訪美，拜會胡佛研究所談美中台；鄒開蓮矽谷會談隨行，未透露副手人選

柯文哲拜會胡佛研究所，祁凱立：關注美中台議題

（中央社）民眾黨主席柯文哲訪美，2日與胡佛研究所（Hoover Institution）學者進行閉門會談。學者祁凱立（Kharis Templeman）會後受訪指出，與會者提問關於美中台和能源等議題，與柯文哲坦率對話；參選人陸續訪美都避免掉意外狀況，會導致選情撼動的時間點已過。

柯文哲訪舊金山，2日拜會美國西岸重要智庫史丹佛大學「胡佛研究所」，與「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立等學者進行閉門會談，並和史丹佛大學學生座談。

會後，祁凱立接受《中央社》訪問，表示雙方進行坦率和坦承的對話，柯文哲事前並無要求審核問題；胡佛學者和史丹佛大學學生能夠就各項專業和嚴肅的議題提問；柯文哲也都回答，這是胡佛研究所樂見的一種交流方式。

祁凱立說，2日會談內容含括美中台和能源等各項廣泛議題，基於不對外公開的原則，他以觀察者角度解讀。

祁凱立表示，之前和柯文哲也碰過幾次面。他形容柯文哲並非典型政客，某種方面有點像是技術專家，在權衡政策問題的各種可能解決方案。

談及兩岸關係，祁凱立認為，柯文哲表達出台灣比世界更瞭解中國、台灣也比中國更瞭解世界，因此台灣可以扮演中國與世界之間的雙向橋梁。只是，祁凱立對這樣的定位會有的疑問是，中國是否還視台灣為合作夥伴。

祁凱立指出，美國對於與民進黨和國民黨作為政黨進行互動已熟悉和習慣；但是民眾黨從未執政過，這是柯文哲面對的一大挑戰。

距離總統選舉登記截止剩下一個多月，藍白合作的可能性和方式受到關注。祁凱立表示，柯文哲若不與國民黨合作恐難擊敗民進黨；若柯文哲與國民黨合作，支持者恐怕會流失，如何達到目標面臨戰略上的困境。

民進黨總統參選人、現任副總統賴清德8月過境美國，國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲在選前先後訪美。祁凱立認為，目前似乎還沒有任何一個黨的參選人在證明穩定美中台的關係上，提出了令人完全信服的方式。

祁凱立總結，參選人陸續訪美，這期間並沒有發生令人意外的狀況；換言之，選情並未出現動搖，賴清德居於領先，侯友宜和柯文哲緊咬，維持一個穩定狀態，訪美行可能撼動選情的時間點也已經過去。

柯文哲矽谷會談鄒開蓮隨行，未透露副手人選

民眾黨總統參選人柯文哲2度訪美抵達舊金山，與前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮和科技人士閉門會談。問到副手人選時，柯文哲說時間到就知道，鄒開蓮說，人選應抱持開放性。

柯文哲1日抵達舊金山，隨即與科技人士閉門會談和午餐會，閉門會談與會者包括鄒開蓮、全球玉山科技協會理事長胡立民等約20人。

午餐會後，柯文哲接受媒體聯訪，談及上午閉門會談收穫時表示，與會人士多為產業界大老闆，聽聽經驗，對在台灣發展新創產業有幫助，但需要多聽聽再來綜合。

柯文哲與鄒開蓮一同現身矽谷，參與閉門會談，兩人午餐會也同坐主桌，問及副手可能人選時，柯文哲仍表示，這趟行程是由鄒開蓮安排，至於副手是誰，「等時間到就會知道」。

談到藍白合作，柯文哲說，台灣民眾黨和誰都可以合作，要看合作題目是什麼。媒體詢問，時間僅剩下約一個月，柯文哲回應，「你們都忘記我是急重症醫生，很習慣最後30秒做決定。」

鄒開蓮全程參與，不過大合照卻未見她上台，態度低調，她受訪表示，這次會幫忙安排行程是「朋友介紹朋友」，希望行程對柯文哲有幫助。

鄒開蓮說，矽谷有非常多華籍企業家和創業家，相信對柯文哲此次參訪能提供非常多建言，也能為日後雙邊聯繫建立良好的管道，很高興能盡點力、幫點忙，但真的只是純粹幫忙，與外傳的副手人選無關。

鄒開蓮說，希望藍白能找到最好的方式一起合作，至於副手是誰，這個答案應該抱持開放性。

胡立民以舊金山台北姊妹市副委員長身分籌畫這次會談，他受訪表示，樂見每位參選人和領袖對科技有興趣，會中大家針對人才重要性、教育問題、人工智慧（AI）如何促進產業創新交流。

柯文哲在1日午餐會上致詞表示，台灣在資訊和通訊技術（ICT）產業已累積足夠人才，但產業要轉型比想像中困難，下一階段AI是一個機會，這如同若左半邊手中風、復健要靠另一隻好手去拉它，強的帶弱的，因此這趟要特別看AI。

根據目前公布的行程，柯文哲2日拜會西岸重要智庫「胡佛研究所」，與「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立等學者會談，並與史丹佛大學學生座談一小時，兩個行程皆不對外開放。

柯文哲此行定調產業之旅，根據公布的行程，他將參訪美國知名教育科技公司Coursera、與對方就AI科技如何輔助現代教育交流討論。他1日表示，此行將參訪美國汽車製造商特斯拉（Tesla）。

柯文哲4月曾率團訪美21天，這次以參選人身分前來，1日被問及是否託另一名可能的副手人選、台灣民眾黨立法委員吳欣盈在美台國防工業會議上與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）互動，柯文哲回應，「羅森柏格10月18日會到台北見我，所以不需要在這邊見她。」

談台積電赴美設廠，柯文哲：尊重市場機制做風險管理

台灣民眾黨總統參選人柯文哲訪問史丹佛大學時，學生關心當選總統如何因應台積電在美國設廠衝擊。柯文哲表示，若台積電搬到亞利桑那州成本增加很多，長久就會失去競爭力，認為尊重市場機制並做風險管理才務實。