柯文哲訪美，拜會胡佛研究所談美中台；鄒開蓮矽谷會談隨行，未透露副手人選
我們想讓你知道的是
距離總統選舉登記截止剩下一個多月，藍白合作的可能性和方式受到關注。祁凱立表示，柯文哲若不與國民黨合作恐難擊敗民進黨；若柯文哲與國民黨合作，支持者恐怕會流失，如何達到目標面臨戰略上的困境。
柯文哲拜會胡佛研究所，祁凱立：關注美中台議題
（中央社）民眾黨主席柯文哲訪美，2日與胡佛研究所（Hoover Institution）學者進行閉門會談。學者祁凱立（Kharis Templeman）會後受訪指出，與會者提問關於美中台和能源等議題，與柯文哲坦率對話；參選人陸續訪美都避免掉意外狀況，會導致選情撼動的時間點已過。
柯文哲訪舊金山，2日拜會美國西岸重要智庫史丹佛大學「胡佛研究所」，與「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立等學者進行閉門會談，並和史丹佛大學學生座談。
會後，祁凱立接受《中央社》訪問，表示雙方進行坦率和坦承的對話，柯文哲事前並無要求審核問題；胡佛學者和史丹佛大學學生能夠就各項專業和嚴肅的議題提問；柯文哲也都回答，這是胡佛研究所樂見的一種交流方式。
祁凱立說，2日會談內容含括美中台和能源等各項廣泛議題，基於不對外公開的原則，他以觀察者角度解讀。
祁凱立表示，之前和柯文哲也碰過幾次面。他形容柯文哲並非典型政客，某種方面有點像是技術專家，在權衡政策問題的各種可能解決方案。
談及兩岸關係，祁凱立認為，柯文哲表達出台灣比世界更瞭解中國、台灣也比中國更瞭解世界，因此台灣可以扮演中國與世界之間的雙向橋梁。只是，祁凱立對這樣的定位會有的疑問是，中國是否還視台灣為合作夥伴。
祁凱立指出，美國對於與民進黨和國民黨作為政黨進行互動已熟悉和習慣；但是民眾黨從未執政過，這是柯文哲面對的一大挑戰。
距離總統選舉登記截止剩下一個多月，藍白合作的可能性和方式受到關注。祁凱立表示，柯文哲若不與國民黨合作恐難擊敗民進黨；若柯文哲與國民黨合作，支持者恐怕會流失，如何達到目標面臨戰略上的困境。
民進黨總統參選人、現任副總統賴清德8月過境美國，國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲在選前先後訪美。祁凱立認為，目前似乎還沒有任何一個黨的參選人在證明穩定美中台的關係上，提出了令人完全信服的方式。
祁凱立總結，參選人陸續訪美，這期間並沒有發生令人意外的狀況；換言之，選情並未出現動搖，賴清德居於領先，侯友宜和柯文哲緊咬，維持一個穩定狀態，訪美行可能撼動選情的時間點也已經過去。
柯文哲矽谷會談鄒開蓮隨行，未透露副手人選
民眾黨總統參選人柯文哲2度訪美抵達舊金山，與前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮和科技人士閉門會談。問到副手人選時，柯文哲說時間到就知道，鄒開蓮說，人選應抱持開放性。
柯文哲1日抵達舊金山，隨即與科技人士閉門會談和午餐會，閉門會談與會者包括鄒開蓮、全球玉山科技協會理事長胡立民等約20人。
午餐會後，柯文哲接受媒體聯訪，談及上午閉門會談收穫時表示，與會人士多為產業界大老闆，聽聽經驗，對在台灣發展新創產業有幫助，但需要多聽聽再來綜合。
柯文哲與鄒開蓮一同現身矽谷，參與閉門會談，兩人午餐會也同坐主桌，問及副手可能人選時，柯文哲仍表示，這趟行程是由鄒開蓮安排，至於副手是誰，「等時間到就會知道」。
談到藍白合作，柯文哲說，台灣民眾黨和誰都可以合作，要看合作題目是什麼。媒體詢問，時間僅剩下約一個月，柯文哲回應，「你們都忘記我是急重症醫生，很習慣最後30秒做決定。」
鄒開蓮全程參與，不過大合照卻未見她上台，態度低調，她受訪表示，這次會幫忙安排行程是「朋友介紹朋友」，希望行程對柯文哲有幫助。
鄒開蓮說，矽谷有非常多華籍企業家和創業家，相信對柯文哲此次參訪能提供非常多建言，也能為日後雙邊聯繫建立良好的管道，很高興能盡點力、幫點忙，但真的只是純粹幫忙，與外傳的副手人選無關。
鄒開蓮說，希望藍白能找到最好的方式一起合作，至於副手是誰，這個答案應該抱持開放性。
胡立民以舊金山台北姊妹市副委員長身分籌畫這次會談，他受訪表示，樂見每位參選人和領袖對科技有興趣，會中大家針對人才重要性、教育問題、人工智慧（AI）如何促進產業創新交流。
柯文哲在1日午餐會上致詞表示，台灣在資訊和通訊技術（ICT）產業已累積足夠人才，但產業要轉型比想像中困難，下一階段AI是一個機會，這如同若左半邊手中風、復健要靠另一隻好手去拉它，強的帶弱的，因此這趟要特別看AI。
根據目前公布的行程，柯文哲2日拜會西岸重要智庫「胡佛研究所」，與「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立等學者會談，並與史丹佛大學學生座談一小時，兩個行程皆不對外開放。
柯文哲此行定調產業之旅，根據公布的行程，他將參訪美國知名教育科技公司Coursera、與對方就AI科技如何輔助現代教育交流討論。他1日表示，此行將參訪美國汽車製造商特斯拉（Tesla）。
柯文哲4月曾率團訪美21天，這次以參選人身分前來，1日被問及是否託另一名可能的副手人選、台灣民眾黨立法委員吳欣盈在美台國防工業會議上與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）互動，柯文哲回應，「羅森柏格10月18日會到台北見我，所以不需要在這邊見她。」
談台積電赴美設廠，柯文哲：尊重市場機制做風險管理
台灣民眾黨總統參選人柯文哲訪問史丹佛大學時，學生關心當選總統如何因應台積電在美國設廠衝擊。柯文哲表示，若台積電搬到亞利桑那州成本增加很多，長久就會失去競爭力，認為尊重市場機制並做風險管理才務實。
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-10-04 柯文哲訪美，拜會胡佛研究所談美中台；鄒開蓮矽谷會談隨行，未透露副手人選
- 2023-10-04 「比民調，輸的退選」：柯文哲中秋出奇招，三隻小豬該動動你們那精於算計的豬腦袋了
- 2023-10-03 遭指破壞「藍白合」，金溥聰駁：努力變強才有談判籌碼
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。