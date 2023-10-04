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2023/10/04,
生活

中颱小犬暴風圈進入東半部近海，新竹苗栗列陸警範圍，4日部分台鐵列車停駛

中颱小犬暴風圈進入東半部近海，新竹苗栗列陸警範圍，4日部分台鐵列車停駛
Photo Credit: 氣象署網頁

我們想讓你知道的是

第14號颱風小犬中心目前在鵝鑾鼻東方海面向西移動，暴風圈已進入東半部近海，對宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹以南及恆春半島將構成威脅。氣象署說，主要留意東半部地區及恆春半島降雨較持續、且雨勢較大，有局部豪雨或大豪雨等級以上的降雨發生的機率。

颱風小犬暴風圈進入東半部近海，新竹苗栗列陸警範圍

（中央社）氣象署表示，今（4）日受中度颱風小犬影響，除北部及東北部降雨持續外，花東及恆春半島的風雨從清晨開始將逐漸增大，且越晚越明顯，而其他地區白天以前的降雨還不太明顯，要到晚上之後南部地區及中部山區的雨勢才會轉趨明顯。

根據最新資料顯示，第14號颱風小犬中心目前在鵝鑾鼻東方海面向西移動，暴風圈已進入東半部近海，對宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹以南及恆春半島將構成威脅。

中央氣象署持續發布陸上及海上颱風警報，陸上警戒範圍包括宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東及恆春半島。海上警戒範圍包含東半部海面、台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署說，主要留意東半部地區及恆春半島降雨較持續、且雨勢較大，有局部豪雨或大豪雨等級以上的降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區也有局部大雨或豪雨發生的機率；各地雲多下雨，高溫約攝氏28到30度。

氣象署指出，隨著颱風接近且有海峽地形效應影響，桃園以南、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島陣風有機會再增強至12級以上。

氣象署說，除風增強以外，各沿海的浪高也會來到4米以上，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有5米以上浪高，尤其蘭嶼、綠島、台東及恆春半島甚至有8米以上浪高，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

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Photo Credit: 氣象署網頁

颱風逼近，4日高鐵正常行駛、部分台鐵列車停駛

（中央社）颱風小犬逼近，台灣高速鐵路股份有限公司昨天宣布，今天全線正常營運；交通部台灣鐵路管理局表示，今天中午前正常行駛，但部分列車停駛。

台鐵晚間公布最新行駛訊息，今天中午12時前，西部幹線、東部幹線及南迴線正常行駛，但422次行駛到花蓮為止、308次行駛到台東站為止；653次台東=花蓮停駛、423次新左營=花蓮停駛；環島列車1次、2次全區間停駛；308次台東=新左營停駛。

台鐵局表示，平溪、深澳、內灣、六家、集集及沙崙線等各支線正常行駛。

台灣高鐵表示，明天各車次列車依時刻表發車，但為確保運行安全，颱風期間部分路段如果風速、雨量過大，達運轉限制標準時，列車將採行車速限，旅客須保留行程安排彈性。

颱風小犬來襲，4日全台停班停課一覽

根據人事行政總處，4日除以下區域，其餘皆正常上班、正常上課：

  • 屏東縣獅子鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉：今天下午停止上班、停止上課。
  • 台東縣：全縣今天下午停止上班、停止上課。綠島鄉今天停止上班、停止上課。蘭嶼鄉今天停止上班、停止上課。
  • 澎湖縣今天停止上班、停止上課。

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核稿編輯：翁世航


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