共和黨極右派聯手民主黨通過罷免案，麥卡錫成美國史上首位被罷黜眾院議長，創多項難堪紀錄

共和黨極右派聯手民主黨通過罷免案，麥卡錫丟眾院議長寶座

（中央社）美國眾議員蓋茨（Matt Gaetz）為首的一小群共和黨極右派，今天（當地時間3日）和民主黨議員聯手將麥卡錫（Kevin McCarthy）拉下聯邦眾議院議長寶座，這是美國獨立建國以來，聯邦眾議院首度罷黜議長。

眾院以216票對210票通過佛羅里達州眾議員蓋茨提出的罷免案，重新點燃保守黨內部老派與支持前總統川普（Donald Trump）煽動派之間的鬥爭，目前還沒有明顯的繼任者。

《路透社》報導，共和黨僅以221席對212席的些微多數控制眾院，如果民主黨議員一致反對，共和黨最多只能有5名議員跑票。今天卻有8名共和黨議員和208名民主黨議員投贊成票，通過罷免案。

蓋茨是這小群極右派的領導人物，他們先前拒絕在未大幅削減開支的情況下通過新的聯邦資金，讓聯邦政府瀕臨關門。

這群人也反對進一步援助烏克蘭，表示這筆錢可以更妥善的用在美國打擊非法移民。

鑒於共和黨在去（2022）年11月期中選僅以微弱優勢贏回眾議院，強硬派在眾議院對立法形同握有實質否決權。

眾議院9月30日在大限前通過延長撥款的措施，法案維持現有的支出水平，但不含新的烏克蘭援助。蓋茨隨後表示將採取行動罷免麥卡錫。

麥卡錫宣布不再角逐美眾院議長，創多項難堪紀錄

遭到罷黜的美國眾院議長麥卡錫宣布不再角逐議長職務。今年1月才歷經15輪投票坐上議長寶座的麥卡錫，短短9個月，就因為黨內極右派與民主黨聯手逼宮，成為美國建國以來首位被罷免的眾議院議長。

眾議院9月30日在大限前通過延長撥款的措施，由於不滿麥卡錫與民主黨達成協議，避免聯邦政府關門，卻未納入右派黨團提出的刪減支出條件，佛羅里達州選出的極右派共和黨聯邦眾議員蓋茨昨晚提出對麥卡錫罷免案。

眾議院今天以216票對210票通過這項罷免案。讓麥卡錫成為美國建國以來，首位遭到罷黜的聯邦眾議院議長。麥卡錫在被解除議長職務後宣布，不會再次角逐議長寶座，但他會「持續戰鬥」。

目前共和黨尚不確定出馬角逐議長的人選，民主黨方面可能推出非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。目前將由麥卡錫盟友、金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）暫代臨時議長職務，直到新任議長選出。

加州出身的麥卡錫議長之路顛顛簸簸。共和黨在去年11月期中選舉時，以些微優勢贏回眾議院多數黨地位，儘管沒有強有力挑戰者，但由於黨內極右派勢力反對，今年1月6日，歷經4天15輪投票，麥卡錫才如願執起聯邦眾議院議長槌，寫下164年以來拖延最久的議長選舉。當時的杯葛主力就是這次提出罷免案的蓋茨。

面對黨內保守派的強力挑戰，好不容易坐上議長的麥卡錫被迫向極右派陣營讓步，包括修改規則，允許只需一名即可提出「罷黜動議」（motion to vacate）。罷黜議長表決只需在眾院獲得218票的過半數票數就能通過，使得一小撮想罷黜議長的共和黨人可與民主黨合作，就能拉下自家議長。這項讓步正是導致麥卡錫今天遭到罷黜的根源。

短短9個月，因為拒絕在未大幅削減開支的情況下通過新的聯邦資金，讓聯邦政府瀕臨關門，也反對進一步援助烏克蘭，以蓋茨為首的共和黨保守勢力，聯合民主黨議員，發動對麥卡錫的罷免行動，讓麥卡錫成為美國建國以來，首位遭到罷黜的眾院議長。

在麥卡錫遭到罷黜後，眾議院現在的首要之務是選出新任議長，這也意味著眾院所有其他行動都將暫停。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航